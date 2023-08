Ausländische Diplomaten besuchen Xinjiang und werden Zeuge des pulsierenden Lebens und der Entwicklung (newswire.com.pk)

https://www.newswire.com.pk/2023/08/08/china-1208

Peking: Die ausländischen Gesandten und Diplomaten aus 25 Ländern, darunter Pakistan, Iran, Dominica, Myanmar, Iran, Samoa und Surinam, besuchten auf Einladung des chinesischen Außenministeriums die Uigurische Autonome Region Xinjiang im Nordwesten Chinas.

Bei ihrem Besuch in der Regionalhauptstadt Urumqi sowie in den Präfekturen Kaschgar und Aksu bekräftigten die Diplomaten, dass die Menschen in Xinjiang ein zufriedenes Leben führen.

Sie hatten auch die Gelegenheit, Xinjiangs beeindruckende wirtschaftliche Entwicklung und vielfältige Kultur mitzuerleben, berichtete Xinhua.

Während einer Ausstellung über die Anti-Terror- und Deradikalisierungsarbeit Xinjiangs in Urumqi sagte Ijaz Ahmad, Minister der pakistanischen Botschaft in Peking: „Die chinesischen Behörden haben große Anstrengungen zur Terrorismusbekämpfung unternommen, und den Menschen in Xinjiang wurde ein sicherer Ort geboten Umfeld.“

Er sagte auch, dass China und Pakistan die Zusammenarbeit bei der Terrorismusbekämpfung fortsetzen werden.

Auf eine Frage antwortete Ijaz Ahmad: „Sehen heißt glauben, die chinesische Regierung bemüht sich, die Kultur und Sprache multiethnischer Gruppen zu bewahren.“

In Bezug auf die sogenannten Menschenrechtsverletzungen erklärte Martin Charles, dominikanischer Botschafter in China, dass er offene Gespräche mit den Einheimischen geführt und festgestellt habe, dass sie ein glückliches und würdiges Leben führten. Ich habe keine Zwangsarbeit gesehen und keine Menschenrechtsverletzungen festgestellt.

Nach einem Besuch der Id-Kah-Moschee in Kaschgar und des Xinjiang-Islamischen Instituts in Urumqi wies Luamanuvae Mariner, samoanischer Botschafter in China, darauf hin, dass das chinesische Gesetz die Religionsfreiheit für alle ethnischen Gruppen garantiere und dass Chinas Entwicklungsergebnisse ermutigend seien.

Im Kreis Jiashi in Kaschgar besuchte die Delegation ein Trinkwasserprojekt, das mit einer Investition von über 1,7 Milliarden Yuan (ca. 238 Millionen US-Dollar) gebaut wurde.

Die ausländischen Gesandten waren Zeugen des innovativen Ansatzes, Wasser aus geschmolzenen Gletschern und Schnee zu gewinnen, und wie dieses Projekt allen Bewohnern des Landkreises effektiv sauberes und sicheres Trinkwasser zur Verfügung gestellt hat.

Die Bereitstellung von Trinkwasser für 460.000 Menschen auf der ganzen Welt sei überall ein grundlegender Sieg, sagte Michael Campbell, nicaraguanischer Botschafter in China, und fügte hinzu, dass Nicaragua aus den Erfahrungen Chinas bei der Gewährleistung des Wohlergehens der Menschen und der Bekämpfung der Armut lernen könne.

Die Delegation besuchte auch den internationalen Landhafen Urumqi. Batir Tursunov, Minister und Berater der usbekischen Botschaft in Peking, sagte, dass Xinjiang eine entscheidende Rolle bei der Verbindung der Märkte zwischen Europa und Asien spiele.

Er sagte, er freue sich auf den Bau der Eisenbahnstrecke China-Kirgisistan-Usbekistan, die den Menschen entlang der Strecke Komfort bringen werde.

Xinjiang ist nicht nur ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt, sondern auch eine Region mit vielfältigen Kulturen entlang der alten Seidenstraße.

