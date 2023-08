Verfahren vor dem Amtsgericht Berlin gegen Alexandra Veber am 10. August wurde verschoben. Sie hatte Nazisymbole auf einem Transparent gezeigt, obwohl es um den Beweis ging, dass Naziregimenter in der Ukraine sich mit Hakenkreuzen und SS-Runen tätowieren lassen.

Aus einer Mail der Organisation Mütter gegen den Krieg Berlin-Brandenburg:

„Falls Sie – wie wir Mütter gegen den Krieg Berlin-Brandenburg – davon ausgingen, dass das Verfahren gegen Alexandra am 10.08.2023 um 9:00 Uhr im Amtsgericht Turmstraße 91 stattfinden würde, gebe ich Euch hiermit Bescheid, dass das Verfahren zum zweiten Mal *NICHT stattfindet* und wir

immer noch auf die endgültige Terminierung warten. Es ist ein anderer Fall vorgezogen worden.“



„Es ging um die fälschliche Beschuldigung, Alexandra hätte propagandistisch Nazisymbole gezeigt auf einem Transparent, obwohl es um den Beweis ging, dass Naziregimenter in der Ukraine sich stolz mit Hakenkreuzen und SS-Runen tätowieren lassen, ohne juristische Konsequenzen fürchten zu müssen.“

