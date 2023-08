US-Präsident Biden riskiert einen Krieg mit dem Iran – und die Medien ignorieren die Gefahr (mondoweiss.net)

Die Biden-Regierung plant, US-Marines auf Handelsschiffen im Persischen Golf zu stationieren. Dies könnte einen Krieg mit dem Iran auslösen, aber der Großteil der US-amerikanischen Mainstream-Presse achtet nicht darauf.

Die Biden-Regierung riskiert provokativ einen militärischen Zusammenstoß mit dem Iran im Persischen Golf, der sogar zu einem größeren Krieg führen könnte. Der Großteil der US-amerikanischen Mainstream-Presse achtet nicht darauf. Die Washington Post berichtete zwar über die Nachrichten, verzerrte sie jedoch so stark, dass es, wenn es zu Kämpfen kommt, den Anschein erwecken würde, der Iran trüge allein die Schuld. Und die Rolle Israels in der möglichen Krise wird wieder einmal beschönigt.

Hier zunächst, was passiert. Die Post berichtete letzte Woche, dass die USA erwägen, US-Marinesoldaten an Bord kommerzieller (nicht unbedingt US-amerikanischer) Schiffe in der Region des Persischen Golfs zu stationieren, um zu verhindern, dass der Iran sie beschlagnahmt. Einen Monat zuvor hatte die Washington Post kurz darüber berichtet, dass die US-Marine einen iranischen Versuch, zwei kommerzielle Öltanker – keiner von ihnen war in den USA registriert – vor der Küste von Oman zu beschlagnahmen, gestoppt hatte. In diesem Artikel wurde jegliche Erklärung für das Vorgehen Irans weggelassen. Und Israel wurde nirgends erwähnt.

Um die umfassendere Wahrheit zu erfahren, muss man sich woanders umsehen, beispielsweise im wertvollen Buch ‚Responsible Statecraft‘. Trita Parsi, eine angesehene iranisch-amerikanische Wissenschaftlerin, wies darauf hin, dass die USA tatsächlich bereits iranisches Öl auf hoher See beschlagnahmt hätten. „Wie vorhersehbar“, schreibt Parsi, „hat der Iran reagiert, indem er die Öllieferungen von Ländern ins Visier genommen hat, die in dieser Angelegenheit mit Biden zusammengearbeitet haben.“

Dies hat Biden dann dazu veranlasst, die US-Militärpräsenz im Persischen Golf zu verstärken, um iranische Aktionen zu verhindern, die nur als Ergebnis von Bidens eigener Politik begannen.

Paul Pillar, ein weiterer vernünftiger Experte, bemerkte ebenfalls: „Das letzte Mal, dass die USA kampfbereites Waffen- und Militärpersonal auf hochseetauglichen Handelsschiffen stationierten, war während der Weltkriege des 20. Jahrhunderts.“ Er weist darauf hin: „Es waren die USA, und nicht der Iran, die die letzte Runde der Verfolgung der Tanker eines anderen Landes und der Beschlagnahmung seines Öls begonnen haben.“ Und er fügt ruhig hinzu:

Mit einer anderen US-Politik hätte diese Situation vermieden werden können. Der Iran hat die Schifffahrt nicht abgefangen, weil die Iraner eine genetische Bösartigkeit besitzen, die sie dazu zwingt, solche Dinge zu tun. Wie bei vielen anderen iranischen Maßnahmen und Maßnahmen ist diese Praxis reaktiv.

In der minimalen Mainstream-Berichterstattung wird auch Israels jahrelange gewalttätige Kampagne gegen den Iran völlig ignoriert, einschließlich Angriffen auf hoher See und umfangreichen Sabotagebemühungen innerhalb des Iran, einschließlich der Ermordung eines iranischen Nuklearwissenschaftlers.

Das Ziel Israels bestand stets darin, die USA zu einem bewaffneten Zusammenstoß mit dem Iran zu provozieren, größtenteils als Versuch, das Atomprogramm Teherans zurückzudrängen oder zu zerstören. Vor weniger als zwei Monaten wuchs der Optimismus für ein Abkommen zwischen den USA und dem Iran, als der Iran im Gegenzug angeboten hatte, sein Programm zur nuklearen Anreicherung auszusetzen und dafür eine gewisse Lockerung der von den USA verhängten Wirtschaftssanktionen zu erhalten. Jetzt, da US-Marines auf Öltankern stationiert sind und auf Iraner schießen, sieht es so aus, als ob dieser De-facto-Deal scheitern könnte.

Das Versagen der Mainstream-Medien in den USA ist wirklich kaum zu glauben. Die Anti-Iran-Voreingenommenheit der Medien ist keine Überraschung. Die Auslöschung der Rolle Israels, einschließlich seines gewalttätigen Militärschlags gegen Teheran, ist ebenfalls zu erwarten. Aber die Tatsache, dass bisher nur eine einzige Zeitung überhaupt einen Bericht über die gefährliche US-Eskalation veröffentlicht hat, ist ein echte Überraschung.

Sina Toossi ist eine weitere angesehene iranisch-amerikanische Wissenschaftlerin (die wie Parsi kein Unterstützer des gegenwärtigen Regimes in Teheran ist). Er verbarg seine Enttäuschung über die US-Regierung nicht :

Bidens Iran-Politik ist ein Verrat an seinen Wahlversprechen. Er verschärft den Wirtschaftskrieg gegen 85 Millionen Iraner und provoziert eine militärische Konfrontation im Persischen Golf. Er versprach eine Außenpolitik für die Mittelschicht, nicht für die Kriegsfalken in Washington.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken

Pinterest

E-Mail

Gefällt mir: Like Wird geladen … Related