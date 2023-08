Friedenspolitische Beratung der VVN BdA Berlin „Für eine Welt des Friedens und der Freiheit“

PDF ZUM HERUNTERLADEN HIER

Wir Aktivisten der VVN-VdA und Berliner VVN-BdA, die an der

friedenspolitschen Beratung teilgenommen haben, fordern:

Beendigung der Aufrüstung und Militarisierung Deutschlands! Sofortiger Waffenstillstand in der Ukranie! Beendigung aller Waffenlieferungen an die Ukraine! Beendigung der Wirtschaftssanktionen gegen Russland! Die Bundesregierung muss Initiativen für Verhandlungen unterstützen! Bündnisfreie Ukraine, Sicherheitsgarantien für die Ukraine und Russland,

kollektive Sicherheit für Europa statt NATO! Raus aus der NATO!

Das sind Forderungen, die den Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der

Freiheit, wie sie der Schwur von Buchenwald fordert, voranbringen können.

Zusammenarbeit aller europäischer Staaten in West und Ost.

Wir müssen raus aus dieser militärischen Eskalationslogik.

Raus aus der NATO!

Kollektive Sicherheit statt NATO!

