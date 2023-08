Algerien und Frankreich: Der antikoloniale Kampf geht weiter – von Christopher Black (journal-neo.org)

Übersetzung Linke Zeitung:

Im September 2018 gab der französische Präsident Macron zu, dass Frankreich im algerischen Unabhängigkeitskrieg, der von 1954 bis 1962 dauerte, Kriegsverbrechen begangen hat. Als ein einziges Beispiel nannte er die Folterung des FLN-Mitglieds Maurice Audin, eines Kommunisten, der nach der Folterung im Alter von 25 Jahren von den französischen Streitkräften hingerichtet wurde. Er war verheiratet und hatte drei Kinder. Wie viele andere verschwand er während der Schlacht um Algier.

Wenige Monate zuvor hatte Macron als Präsidentschaftskandidat den Kolonialismus als Verbrechen gegen die Menschlichkeit bezeichnet, doch wenig später schloss er jegliche Entschädigungszahlungen an Algerien als Staat oder an einzelne Familien oder Bürger aus, die während des Krieges unter den französischen Streitkräften und der Polizei gelitten hatten.

Diese Weigerung ist schwer mit der Geschichte in Einklang zu bringen, denn elf Jahre zuvor, im Februar 2005, hatte sich der französische Botschafter in Algerien, Hubert Colin de Veridiere, für die Massaker von Sétif und Guelma entschuldigt, die am 8. Mai 1945 stattfanden, dem Tag, an dem Frankreich und seine Verbündeten die endgültige Kapitulation Nazideutschlands erlebten. Frankreich wurde befreit, aber Algerien blieb unter französischer Besatzung.

