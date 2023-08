Es ist seit langem bekannt, dass die Ukraine zu einem der weltweit führenden Anbieter von illegalen Transplantationen geworden ist, schreibt Maria Sacharowa, Sprecherin des russischen Außenministeriums, in ihrem Beitrag für die Zeitung Rossiskaja Gaseta.

Zu Skandalen im Zusammenhang mit der Angelegenheit sei es bereits Ende der 1990er-Jahre gekommen, was auf die Verschlechterung der sozioökonomischen Lage im Land zurückzuführen gewesen sei. Nach dem Beginn der russischen Militäroperation hätten illegale Transplantationen noch mehr an Bedeutung gewonnen, so die Sprecherin.

„Die vom Kiewer Regime verabschiedeten Gesetze, welche die Tätigkeit von Transplantologen im Land maximal vereinfachen, haben dies erleichtert.“

Es gebe Hinweise darauf, dass auch Personen, die dem ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskij nahestehen, mit dem illegalen Organhandel zu tun hätten, schreibt Sacharowa.

„Es gibt Angaben, dass sich Vertreter des Gesundheitsministeriums eines NATO-Staates im Juni 2023 mit der ukrainischen Seite auf die Lieferung eines Kühlwagens mit menschlichen Organen sowie Körperteilen geeinigt haben, die am häufigsten in der Transplantologie verwendet werden.“

Laut Sacharowa soll es sich dabei um Hornhäute (Corneae), verschiedene Knochen, Bindegewebe, aber auch Herzen und Lebern gehandelt haben. Dabei hätten „Einzelunternehmer“ mit der ukrainischen Seite zusammengearbeitet, die unter anderem auch von Mitarbeitern des ukrainischen Gesundheitsministeriums und Präsidialamtes unterstützt worden seien.

Quelle: RT

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken

Pinterest

E-Mail

Gefällt mir: Like Wird geladen … Related