Keine von den USA und Frankreich unterstützte Invasion in Niger! (Workers World, USA)

„Wenn Afrika wirtschaftlich frei und politisch geeint wird, werden die Monopolisten mit ihrer eigenen Arbeiterklasse in ihren eigenen Ländern konfrontiert, und es wird ein neuer Kampf entstehen, in dem die Liquidierung und der Zusammenbruch des Imperialismus abgeschlossen sein werden.“

– Kwame Nkrumah, Neokolonialismus, die letzte Stufe des Imperialismus

Heute, am 6. August, ist die von der Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten gesetzte Frist für die derzeitige Regierung von Niger unter der Führung von Abdourahamane Tchiani, die Macht abzugeben oder sich einer möglichen militärischen Intervention der ECOWAS-Streitkräfte zu stellen. Tchiani kam durch einen Militärputsch an die Macht, der von imperialistischen Mächten wie den Vereinigten Staaten und Frankreich verurteilt wurde, die ein begründetes Interesse daran haben, in Niger Fuß zu fassen.

Demonstrationen in Niger unterstützen die neue Regierung und richten sich gegen die französische Botschaft, ein Symbol des brutalen französischen Kolonialismus und der Ausbeutung der Menschen im Niger.

Niger ist aus vielen Gründen ein Ziel des Imperialismus. Zu seinen natürlichen Ressourcen gehört Uran, das bis zu einem Drittel des gesamten französischen Stromnetzes liefert. Dennoch bleibt Niger eines der ärmsten Länder der Welt, da die Mehrheit der über 27 Millionen Menschen keinen Zugang zu eigenem Strom hat. Niger ist auch von strategischer Bedeutung für das US-Militär als Drehscheibe für seine Drohnenoperationen in Zentralafrika, die zur Aufrechterhaltung des US-Einflusses in der Region sowie zur Unterstützung französischer Militärinterventionen eingesetzt werden.

Zusätzlich zu den 1.500 französischen Soldaten sind in Niger über 1.000 US-Soldaten stationiert, deren Abzug die US-Regierung nun ablehnt, obwohl die Sicherheitsabkommen zwischen den USA und Niger ausgesetzt sind und mehrere europäische Länder ihre Bürger evakuieren. Die US-Militärmaschinerie greift ein und hofft, die proimperialistische Regierung mit allen notwendigen Mitteln wiederherzustellen.

Sanktionen gegen Niger wurden bereits umgesetzt, es bleibt jedoch eine militärische Option auf dem Tisch, durch die die USA und Frankreich die Sicherheitskräfte der ECOWAS als Stellvertreter einsetzen können. Frankreich hat einer ECOWAS-Intervention seine volle Unterstützung zugesagt, obwohl viele afrikanische Länder zögerlich waren, sich daran zu beteiligen. Algerien, Burkina Faso, Guinea und Mali – allesamt ehemalige französische Kolonien – gehören zu den Ländern, die Niger im Kampf gegen imperialistische Bedrohungen unterstützt haben.

Afrikanischer Widerstand gegen die Invasion in Niger

Die Regierungen von Burkina Faso und Mali gaben eine gemeinsame Erklärung ab, in der sie erklärten, dass jeder Versuch einer militärischen Intervention zur Vertreibung Tchianis als Kriegserklärung an ihre beiden Länder gewertet würde. „Die Übergangsregierungen von Burkina Faso und Mali haben ihre brüderliche Solidarität zusammen mit den Menschen von Mali und Burkina Faso mit ihren Brüdern in Niger zum Ausdruck gebracht, die aus eigenem Antrieb beschlossen haben, ihr Schicksal in die Hand zu nehmen und ihre Souveränität zu übernehmen.“ Zweitens: Verurteilen Sie die Beharrlichkeit der regionalen Organisationen, Sanktionen zu verhängen, die das Leid der Bevölkerung verschlimmern und den Geist des Panafrikanismus gefährden. Drittens: Weigern Sie sich, diese illegalen, illegitimen und unmenschlichen Sanktionen gegen die Menschen im Niger und die Behörden anzuwenden. Viertens: „Jede militärische Intervention gegen Niger käme einer Kriegserklärung gegen Burkina Faso und Mali gleich“, heißt es in der Erklärung. (africanews.com, 1. August)

Nigerias Präsident Bola Tinubu, der auch der derzeitige ECOWAS-Vorsitzende ist, hat den Einsatz nigerianischer Soldaten gegen Niger genehmigt. Sie würden den Großteil der ECOWAS-Streitkräfte ausmachen. Der nigerianische Senat stimmte jedoch dagegen, diesem Einsatz zuzustimmen.

Die Weigerung anderer Nachbarländer, sich an der von den USA und Frankreich unterstützten ECOWAS-Invasion zu beteiligen, sowie das Zögern der Menschen in den Ländern, deren Führer die Invasion befürworteten, zeigen große Brüche im imperialistischen Einfluss auf Westafrika nach Hunderten von Jahren Kolonialismus.

Niger war eine der letzten verbliebenen Regierungen, die dem US-Imperium in der Sahelzone freundlich gesinnt waren. Durch eine Reihe früherer Staatsstreiche an die Macht gebracht, brachen die Regierungen von Mali und Burkina Faso ihre Verbindungen zum französischen Kolonialismus ab und vertrieben französische Truppen. Seitdem hat die ECOWAS eine eigene Militärpräsenz aufgebaut, um zu versuchen, antikoloniale Staatsstreiche in den ECOWAS-Mitgliedsstaaten zu verhindern, ohne dass US-amerikanische oder französische Truppen direkt eingreifen.

Einige der neuen afrikanischen Regierungen arbeiten mit der Wagner-Gruppe – Söldnertruppen mit Sitz in Russland – zusammen, um lokale, dem Islamischen Staat nahestehende Gruppen zu kontrollieren und zu unterdrücken. Diese ISIS-ähnlichen bewaffneten Gruppen stellen seit der NATO-Aggression im Jahr 2011, die Libyen zerstörte und die Region destabilisierte, ein Sicherheitsrisiko für die Länder in der Region dar. Der US-amerikanische und französische Imperialismus haben die Existenz dieser Gruppen als Vorwand für eine militärische Intervention genutzt.

Die Workers World Party bekräftigt das Recht der Menschen im Niger, das Schicksal ihres Landes selbst in die Hand zu nehmen. Wir lehnen alle von den USA oder Frankreich unterstützten militärischen Invasionen, Sanktionen oder Einmischungen in die afrikanische Politik ab. Wir unterstützen die Vertreibung aller US-amerikanischen und französischen Truppen und die Auflösung des US Africa Command (AFRICOM).

Wir unterstützen das Recht afrikanischer Nationen, zu ihren eigenen Bedingungen Wirtschafts- und Sicherheitsbeziehungen mit anderen Ländern, einschließlich Russland und China, aufzubauen, anstatt als Neokolonie imperialistischer Mächte wie den USA oder Frankreich in eine Position der Unterwerfung gezwungen zu werden.

Wir lehnen jegliche Pläne der USA, Frankreichs oder der NATO ab, einen weiteren großen Stellvertreterkrieg zu beginnen. Ein solcher Krieg würde in der Region verheerende Auswirkungen haben, da er darauf abzielt, die wirtschaftliche Vorherrschaft über das afrikanische Volk aufrechtzuerhalten und es auf Dauer übermäßig auszubeuten.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken

Pinterest

E-Mail

Gefällt mir: Like Wird geladen … Related