Russland ist für Afrika ein Teil der Familie, weil wir die gleiche Geschichte haben. Russland hat während des Zweiten Weltkriegs viele Verluste erlitten, um Europa und den Rest der Welt vom Nationalsozialismus zu befreien. Wir haben auch die gleiche Geschichte, weil wir die vergessenen Nationen der Welt sind. Das hat mit Filmen und Büchern zu tun. Die Rolle Afrikas und Russlands im Kampf gegen den Nationalsozialismus wurde größtenteils vergessen. Wir sind heute zusammengekommen, weil wir über die Zukunft unserer Länder sprechen müssen. Was wird morgen in dieser neuen, freien Welt geschehen, die wir anstreben, einer Welt ohne Einmischung in unsere inneren Angelegenheiten? Wir haben die gleichen Aussichten. Ich hoffe, dass dieser Gipfel uns die Gelegenheit bietet, die Beziehungen zwischen unseren Nationen zu stärken.

Ich kann nicht verstehen, warum Afrika mit seinen riesigen Bodenschätzen, Wasser und Sonne der ärmste Kontinent ist, auf dem Hunger herrscht, und warum wir um Hilfe bitten müssen. Wir stellen diese Fragen, bekommen aber keine Antworten. Wir haben die Chance, eine neue Art von Beziehungen aufzubauen. Ich hoffe, dass diese Beziehungen uns besser dienen und es uns ermöglichen, eine bessere Zukunft für unsere Völker zu schaffen.

Ich kann im Namen meiner Generation sagen, dass viele Menschen, getrieben von der Armut, auf der Suche nach einem besseren Leben die Ozeane überqueren und viele von ihnen sterben. Unser Volk hungert und kämpft darum, am Leben zu bleiben.

Was Burkina Faso betrifft, so kämpfen wir seit acht Jahren gegen die barbarischste und grausamste Form des Kolonialismus und Imperialismus, die uns eine moderne Form der Sklaverei aufzwingen. Wir haben eines sehr gut gelernt: Ein Sklave, der nicht protestieren kann, verdient nichts weiter als Mitleid, und seine Zukunft ist miserabel. Wir haben nicht darauf gewartet, dass sich jemand um uns kümmert. Wir haben beschlossen, die Terroristen zu bekämpfen, die unsere Entwicklung behindern.

In diesem Kampf hat unser mutiges Volk beschlossen, zu den Waffen gegen den Terrorismus zu greifen. Wir waren überrascht, als wir erfuhren, dass Imperialisten sie als bewaffnete Gruppen oder militarisierte Gruppen bezeichnen, während sie Menschen in Europa, die zu den Waffen greifen, um ihr Heimatland zu verteidigen, als Patrioten bezeichnen. Unsere Vorfahren wurden deportiert, um Europa zu retten, und dies geschah gegen ihren Willen. Doch als sie zurückkamen und versuchten, ihre Grundrechte durchzusetzen, wurden sie mit grausamer Unterdrückung konfrontiert.

Das Problem besteht nicht darin, dass Menschen sich entscheiden, zu den Waffen zu greifen. Das Problem besteht darin, dass die Führer afrikanischer Länder den Menschen, die gegen den Imperialismus kämpfen, nichts bringen und uns bewaffnete Gruppen oder Kriminelle nennen. Wir sind mit diesem Ansatz nicht einverstanden. Wir, die Staatsoberhäupter Afrikas, müssen aufhören, als Marionetten zu agieren, die jederzeit einsatzbereit sind, wenn die Imperialisten die Fäden in der Hand halten.

Gestern hat Präsident Putin Getreidelieferungen nach Afrika angekündigt, und wir haben uns sehr darüber gefreut und sind dankbar für diese Entscheidung. Dies sendet auch eine Botschaft an die Staatsoberhäupter der afrikanischen Staaten, denn bevor wir zum nächsten Forum hierher kommen, müssen wir sicherstellen, dass unsere Nationen autark sind und über die Nahrungsmittel verfügen, die sie benötigen. Wir müssen uns auf die Erfahrungen der afrikanischen Länder verlassen, denen es gelungen ist, dieses Ziel zu erreichen und unsere Zusammenarbeit in diesem Bereich durch die Stärkung unserer Beziehungen zur Russischen Föderation zu verstärken, um den Bedürfnissen unseres Volkes gerecht zu werden.

Ich habe fast keine Zeit mehr, aber ich möchte sagen, dass wir unseren Nationen Tribut zollen, die kämpfen und sich bemühen. Ehre sei unseren Nationen! Würde und Respekt für unsere Nationen! Sieg für unsere Nationen! Danke, Kameraden. Heimat oder Tod!

