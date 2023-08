Alle Afrikaner sollten den Aufruf zu einer ECOWAS-geführten Militärinvasion in Niger verurteilen (blackallianceforpeace.com)

https://blackallianceforpeace.com/bapstatements/noecowasmilitaryinniger

7. August 2023



Das Afrika-Team der Black Alliance for Peace (BAP) und das U.S. Out of Africa Network (USOAN) verurteilen die Drohungen der Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten (ECOWAS), eine Militärintervention in Niger anzuführen. Wir glauben, dass dies ein Akt der Unterwerfung unter die Interessen der USA/EU/NATO wäre. Da der westliche Imperialismus seinen neokolonialistischen Einfluss auf Afrika zu verlieren scheint, versucht er, seinen Einsatz von Marionetten und Stellvertretern auszuweiten, um den Widerstand zu untergraben.



Durch den Militärputsch in Niger am 26. Juli wurde Präsident Mohamed Bazoum abgesetzt und General Abdourahamane Tchiani als neuer Führer des Landes eingesetzt. Bazoum und seine Partei, die seit 2021 an der Macht sind, waren verlässliche Diener des französischen und US-amerikanischen Imperialismus. Dies mag erklären, warum die Vereinigten Staaten und ihre NATO-Verbündeten übermäßig besorgt über diesen besonderen Staatsstreich zu sein schienen.



Die heuchlerischen Behauptungen des Westens, für „Demokratie“ in Niger einzutreten, fallen flach, wenn man sie mit ihrer Reaktion auf den Militärputsch im Sudan und die politische Unterdrückung der Volksbewegung in diesem Land vergleicht. Die Vereinigten Staaten (und ihre westlichen Partner) waren an zahllosen Putschen in Afrika beteiligt, etwa gegen die demokratisch gewählten Führer Kwame Nkrumah in Ghana, Patrice Lumumba in der Demokratischen Republik Kongo und Thomas Sankara in Burkina Faso, um nur einige zu nennen.



Das Ziel der US/EU/NATO-Herrschaftsachse ist die koloniale Kontrolle über Niger und die Sahelzone. Frankreich und andere EU-Länder sind auf Niger angewiesen, um 15-30 Prozent ihrer Uranimporte zu decken, die für den europäischen Kernenergiesektor von entscheidender Bedeutung sind. Währenddessen hat die Mehrheit der nigrischen Bevölkerung nicht einmal Zugang zu Elektrizität. Darüber hinaus ist Niger der letzte Staat in Westafrika, in dem eine große Anzahl westlicher Soldaten im Rahmen des US-amerikanischen „Kriegs gegen den Terror“ stationiert ist. Der 100 Millionen Dollar teure US-Stützpunkt in Agadez, Niger, auf dem das US-Afrika-Kommando (AFRICOM) seine Drohnen einsetzt, ist nur eine solche AFRICOM-Einrichtung in diesem Land.



Ezra Otieno, Mitglied der Revolutionären Sozialistischen Liga in Kenia und des BAP-Lenkungsausschusses für das US-Netzwerk „Out of Africa“, sagt dazu:



„Aus all diesen Gründen sind Frankreich, die EU und die USA daran interessiert, die Kontrolle über Niger zu behalten. Sie wollen die neuen Machthaber dazu drängen, ihre Marionette Bazoum wieder einzusetzen oder eine Vereinbarung mit General Tchiani zu treffen, um die pro-westliche Haltung seines Vorgängers fortzusetzen. Sollten diese Vorbereitungen in den nächsten Tagen scheitern, wollen die westlichen Imperialisten mit Unterstützung ihrer Fußsoldaten in dem von Nigeria dominierten ECOWAS-Block militärisch intervenieren.



Es ist klar, dass die Vereinigten Staaten und Frankreich beschlossen haben, hier einen Schlussstrich zu ziehen, bevor Frankreich vertrieben wird und die Interessen der USA bedroht werden. Ohne die NATO, die Vereinigten Staaten oder Frankreich wäre die ECOWAS nicht in der Lage zu intervenieren. Es ist bezeichnend, dass unter allen Putschen in Afrika ausgerechnet im Falle von Niger ECOWAS die Bereitschaft hat, militärisch zu intervenieren. Das liegt daran, dass ihre Herren im Westen dies verlangen. Offensichtlich haben die ECOWAS-Mitgliedsstaaten die Knechtschaft gegenüber dem Imperialismus über den Willen des Volkes gestellt.



In Haiti benutzen die Imperialisten Kenia und die Karibische Gemeinschaft (CARICOM) als Deckmantel für ihre Intervention. Für den Staatsstreich in Niger haben sie den Präsidenten von Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, und die ECOWAS. Jetzt stehen sie einer vereinigten Front gegenüber, die sich aus Burkina Faso und Mali zusammensetzt, deren Führer alle ihre Unterstützung für die Souveränität Nigers bekundet haben. Der CNRD von Guinea (Comité national du rassemblement et du développement – Nationales Komitee für Versöhnung und Entwicklung) ist zwar nicht Teil der Front, aber seine Sprecherin Aminata Diallo sagte, dass wir uns weigern würden, wenn die ECOWAS uns auffordert, Truppen zu entsenden…“.



Die ECOWAS arbeitet als Kompradorenstruktur, zusammen mit der Westafrikanischen Wirtschafts- und Währungsunion (UEMOA), die finanzielle Sanktionen gegen Niger und die Putschisten verhängt hat. Die Situation in Niger erfordert eine afrikanische Antwort und nicht die von den Mitgliedern der ECOWAS vorgeschlagene imperialistisch geführte und volksfeindliche Militarisierung.



Der internationale Aktionsmonat Oktober 2023 der Black Alliance for Peace gegen die westliche Militarisierung des afrikanischen Kontinents, der die Schließung des US-Afrika-Kommandos (AFRICOM) fordert, wird wichtiger sein als je zuvor. Der jährliche Aktionsmonat ist eine Gelegenheit für politische Bildung und Aktionen, die den innerstaatlichen Krieg, der gegen die afrikanischen Völker in den Vereinigten Staaten geführt wird, mit dem Krieg verbinden, den die Vereinigten Staaten auf dem afrikanischen Kontinent und weltweit führen.



Von Haiti bis Niger und darüber hinaus müssen wir ein Verständnis für den Panafrikanismus entwickeln und die voneinander abhängigen geopolitischen und wirtschaftlichen Interessen der afrikanischen/schwarzen Menschen in Haiti, Amerika, auf dem afrikanischen Kontinent und derjenigen, die in den Enklaven der imperialistischen Länder kolonisiert sind, aufzeigen.



Nein zum Imperialismus im Angesicht der Schwarzen.

Ja zum panafrikanischen Selbstbestimmungsrecht.

USA raus aus Afrika!



