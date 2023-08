USA/Frankreich drohen mit Intervention im rohstoffreichen Niger: Sorge vor Krieg in Westafrika – Von Ben Norton (Geopolitical Economy)

https://geopoliticaleconomy.substack.com/p/us-france-intervention-niger-west-africa

Nach antikolonialen Putschen drohen die USA und Frankreich mit einer Intervention, um ein pro-westliches Regime in Niger zu installieren, das Uran für die Atomenergie produziert und strategische US-Drohnenbasen beherbergt.

Die USA und Frankreich haben mit einer ausländischen Intervention gedroht, um in Niger wieder ein prowestliches Regime zu installieren. Niger ist ein wichtiger Produzent von Gold und Uran, das für die europäische Atomenergie benötigt wird. Das Land verfügt über beträchtliche Ölreserven, zu denen ausländische Unternehmen Zugang haben wollen. Außerdem beherbergt es große US-Drohnenbasen.

Diese westlichen Drohungen folgen auf Putsche nationalistischer, antikolonialer Militärs in den Nachbarländern Burkina Faso und Mali, deren Regierungen davor gewarnt haben, dass ein Eingreifen als kriegerischer Akt gewertet würde und somit einen regionalen Konflikt auslösen könnte. Westafrika ist reich an natürlichen Ressourcen. Außerdem ist es für die Vereinigten Staaten und Frankreich von großer strategischer Bedeutung.

Fast ganz Westafrika wurde von Frankreich kolonisiert, das in der Region brutale Gräueltaten begangen hat. Auch heute noch betreibt Frankreich eine neokoloniale Politik und kontrolliert die westafrikanischen Volkswirtschaften, indem es sie zwingt, den CFA-Franc als Landeswährung zu verwenden.

Der senegalesische Entwicklungsökonom Ndongo Samba Sylla beschreibt den CFA-Franc als „eine Kolonialwährung, die aus dem Bedürfnis Frankreichs entstanden ist, die wirtschaftliche Integration der von ihm verwalteten Kolonien zu fördern und so deren Ressourcen, Wirtschaftsstrukturen und politische Systeme zu kontrollieren“.

Paris diktiert die Währungspolitik und hält sogar einen Großteil der Devisenreserven zahlreicher westafrikanischer Staaten, darunter Niger, Burkina Faso und Mali. Der CFA-Franc sei ein „Hindernis für die Industrialisierung und den Strukturwandel“ in diesen Ländern, erklärte Sylla, der ihn als „neokoloniales Instrument bezeichnete, das weiterhin jede Aussicht auf wirtschaftliche Entwicklung in den Nutzerländern zerstört“.

Die Vereinigten Staaten unterhalten eine ihrer größten und wichtigsten Drohnenbasen in Niger: den Luftwaffenstützpunkt 201, dessen Bau 110 Millionen Dollar gekostet hat und dessen Unterhalt zusätzlich 20-30 Millionen Dollar pro Jahr kostet – und das in einem der ärmsten Länder der Erde.

Niger ist geostrategisch wichtig für die Afrika-Strategie des Pentagons. Er liegt mitten in der Sahelzone, einer Region mit zahlreichen militärischen Aktivitäten der USA und Frankreichs, wo regelmäßig Tausende von Soldaten stationiert sind.

Washington nutzt seine Drohnenbasen in Niger, im Herzen der Sahelzone, um in Abstimmung mit den Streitkräften, die das US Africa Command (AFRICOM) auf dem gesamten Kontinent stationiert hat, die militärische Vorherrschaft in Nord- und Westafrika zu erlangen. Wenn Washington seinen Verbündeten in Niger verliert, könnte die neue nationalistische Militärregierung versuchen, die ausländischen Militärstützpunkte zu schließen und die rund 1000 US-Soldaten im Lande zu vertreiben.

Nigers historisch untergeordnete Beziehung zu den westlichen Mächten hat dem nigrischen Volk keinen Wohlstand gebracht. Das Land ist ein wichtiger Goldproduzent, aber mehr als 40 % der Nigerianer leben in extremer Armut. Niger ist außerdem einer der größten Uranproduzenten der Welt. Dieses radioaktive Material ist für die Kernenergie in Europa von entscheidender Bedeutung, insbesondere in Frankreich, wo etwa ein Drittel des Stroms aus Kernkraft gewonnen wird.

Weniger bekannt ist, dass Niger auch über beträchtliche Ölreserven verfügt. Das Marktforschungsunternehmen S&P Global Commodity Insights warnte, dass der Putsch im Juli in Niger „die Pläne des afrikanischen Landes, ein bedeutender Ölproduzent und -exporteur zu werden, gefährden könnte“.

Das Unternehmen bezeichnete Niger als „wichtigen Verbündeten und Sicherheitspartner des Westens und als einen der größten Uranproduzenten der Welt“ und fügte hinzu, dass das Land „nach Angaben der African Petroleum Producers‘ Organization auf einer Milliarde Barrel Rohölreserven sitzt“.

S&P Global Commodity Insights merkte an, dass Niger eine Ölpipeline mit dem südlichen Nachbarn Benin gebaut hat, um die Rohölexporte zum Golf von Guinea und den Atlantik zu transportieren. Das Land steht kurz vor einem lang erwarteten Produktionsanstieg“, und ein führender Vertreter der Ölindustrie bezeichnete die Pipeline als einen „Game Changer“.

Ein ehemaliger Beamter des (US-)Außenministeriums beschwerte sich bei der Marktforschungsfirma, dass nach den Putschen nationalistischer Militärs in Mali und Burkina Faso „die Regierungen die Goldminen abrupt verstaatlichten und die Industrieriesen vertrieben“. Kurz nach dem Putsch in Niger gab es ähnliche Berichte, wonach die nationalistische Militärregierung beschloss, die Ausfuhr von Uran und Gold in den Westen zu blockieren.

Die Aussicht auf eine ausländische Militärintervention in Niger und möglicherweise auch in anderen westafrikanischen Ländern ist wirklich nicht mehr vom Tisch. Es handelt sich keineswegs um eine leere Drohung. Es handelt sich um eine Region, in der es in jüngster Zeit Beispiele für westliche Interventionen gab.

In den Jahren 2013 und 2014 startete Frankreich eine Militärintervention in Mali, einem Nachbarland von Niger. In einem Regimewechsel-Krieg im Jahr 2011 zerstörte die NATO – unter Führung der Vereinigten Staaten und mit Unterstützung Frankreichs, anderer europäischer Staaten und Kanadas – den Staat Libyen und tötete den langjährigen Revolutionsführer Muammar Gaddafi in dem nordafrikanischen Land.

Noch heute, ein Jahrzehnt später, hat Libyen keine einheitliche Zentralregierung. Das Land befindet sich in einem zerstörerischen Bürgerkrieg. Nun besteht die reale Möglichkeit, dass die westlichen Mächte, die Libyen destabilisiert und verwüstet haben, dieses gewalttätige Chaos nach Westen und Süden, in die Sahelzone, ausweiten.

Anti-Koloniale Nationalisten kommen in Westafrika an die Macht

Einige der nationalistischen Militärführer, die in Westafrika die Macht übernommen haben, berufen sich auf das historische Erbe der antikolonialen Bewegungen. In Nigers Nachbarland Burkina Faso hat der neue Präsident Ibrahim Traoré geschworen, den Imperialismus zu bekämpfen, Che Guevara zu zitieren und sich mit den linken Regierungen in Nicaragua, Venezuela und Kuba zu verbünden.

Traoré lässt sich von Burkina Fasos ehemaligem marxistischen Führer Thomas Sankara inspirieren, einem panafrikanistischen Offizier, der in den 1980er Jahren eine Volksrevolution auslöste. Traoré ernannte sogar einen ehemaligen engen Verbündeten Sankaras, Apollinaire Joachim Kyélem de Tambèla, zu seinem Premierminister, der nach seinen Worten eine „Neugründung der Nation“ leiten wird.

Gleichzeitig sind diese Regierungen jedoch höchst instabil und sind in den letzten Jahren nicht nur durch einen, sondern durch eine Reihe von Putschen an die Macht gekommen. Einige dieser Putsche wurden von Offizieren angeführt, die vom amerikanischen oder französischen Militär ausgebildet wurden. Einige der Putsche haben pro-westliche Militärregierungen eingesetzt. Andere wiederum wurden von nationalistischen Offizieren angeführt, die den französischen Neokolonialismus und den US-Imperialismus ablehnen und eine souveränere und unabhängigere Politik anstreben.

Drohungen mit Interventionen in Westafrika

Die Führer der neuen Regierung in Niger haben öffentlich davor gewarnt, dass Frankreich eine militärische Intervention plant. Paris suche „nach Mitteln und Wegen, um militärisch in Niger zu intervenieren“, erklärten die Behörden und verwiesen darauf, dass sich französische Regierungsvertreter mit dem Stabschef der nigrischen Nationalgarde getroffen hätten, „um die erforderliche politische und militärische Genehmigung zu erhalten“, berichtete The Guardian.

Der britische Guardian bezeichnete Nigers gestürzten Präsidenten Bazoum als „Verbündeten der westlichen Mächte“. Zusammen mit Paris koordiniert das US-Außenministerium aktiv mit Bazoum und plant, seinen Verbündeten wieder an die Macht zu bringen.

Um ihren Interventionsplänen einen vermeintlich „multilateralen“ Anstrich zu geben, haben die USA und Frankreich eng mit der Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten (ECOWAS) zusammengearbeitet. Reuters berichtete, dass die ECOWAS und „westafrikanische Verteidigungschefs einen Plan für militärische Maßnahmen ausgearbeitet haben, falls der Staatsstreich in Niger nicht rückgängig gemacht wird“.

Die in Großbritannien ansässige Nachrichtenagentur betonte: „Angesichts seiner Uran- und Ölvorkommen und seiner Schlüsselrolle im Krieg gegen islamistische Rebellen in der Sahelzone ist Niger von strategischer Bedeutung für die Vereinigten Staaten, China, Europa und Russland“.

Die ECOWAS verhängte Sanktionen gegen Niger, und der südliche Nachbar Nigeria hat damit begonnen, eine De-facto-Blockade zu errichten. Bisher bezog Niger etwa 70 % seines Stroms aus Nigeria. Doch die nigerianische Regierung, die eng mit dem Westen verbündet ist, hat nun den Strom abgestellt.

Ein Eingreifen des Auslands könnte jedoch leichter gesagt als getan sein, denn Nigers Nachbarn haben das Land in Schutz genommen. Die Regierungen von Burkina Faso und Mali veröffentlichten eine gemeinsame Erklärung, in der es heißt, dass „jede militärische Intervention gegen Niger einer Kriegserklärung gegen Burkina Faso und Mali gleichkäme“.

Die westafrikanischen Staaten warnten, dass die „katastrophalen Folgen einer militärischen Intervention in Niger … die gesamte Region destabilisieren könnten“, berichtete France 24. Burkina Faso und Mali verurteilten auch die „illegalen, illegitimen und unmenschlichen Sanktionen“, die westliche Regierungen „gegen das Volk und die Behörden von Niger“ verhängt haben.

USA und Frankreich entdecken einen Putsch in Afrika, der ihnen nicht gefällt

Als Nigers Präsident Mohamed Bazoum Ende Juli 2023 gestürzt wurde, schritten die Vereinigten Staaten und Frankreich sofort zur Tat, verurteilten seine Absetzung und forderten die Wiedereinsetzung des prowestlichen Führers. Viele afrikanische Aktivisten wiesen auf die überwältigende Heuchelei dieser Reaktion und der westlichen Rhetorik zur Förderung der „Demokratie“ hin.

Im vergangenen Jahrhundert haben die USA und die europäischen Mächte Dutzende von Staatsstreichen im globalen Süden legitimiert, unterstützt und sogar organisiert, um ihre wirtschaftlichen und geopolitischen Interessen durchzusetzen. Es gibt unzählige Beispiele für demokratisch gewählte Regierungen, die von antikolonialen Führern angeführt und von den Westmächten gestürzt und in einigen Fällen sogar getötet wurden.

Eine der bekanntesten historischen Episoden war die von Patrice Lumumba, dem Gründer der Demokratischen Republik Kongo. Der Kongo war eine belgische Kolonie gewesen. Unter dem brutalen König Leopold II. verübte Belgien dort einen Völkermord und tötete die Hälfte der kongolesischen Bevölkerung.

Lumumba half, eine Unabhängigkeitsbewegung gegen den europäischen Kolonialismus anzuführen, und wurde 1960 demokratisch zum ersten Premierminister der DRK gewählt. US-Präsident Dwight Eisenhower beauftragte die CIA mit der Ermordung von Lumumba. Mit Hilfe der Spionagebehörde unterstützte Belgien einen Staatsstreich, um ihn abzusetzen.

Der demokratisch gewählte kongolesische Führer wurde entführt und ermordet. Seine Leiche wurde anschließend in Säure aufgelöst. Nur ein paar Zähne blieben zurück. So behandelten westliche Regierungen antikoloniale Führer während des ersten Kalten Krieges. Sie unterstützten Putsche, um sie abzusetzen, und errichteten und stützten anschließend rechte, pro-imperialistische Diktaturen, die jahrzehntelang mit eiserner Faust regierten. Die westliche Reaktion auf den Putsch im Juli 2023 in Niger war völlig anders.Die französische Regierung verurteilte sofort die neue nationalistische Regierung unter Führung des Militärs. Das Präsidentenamt von Emmanuel Macron versprach eine starke und schnelle Reaktion und schrieb: „Der Präsident wird keinen Angriff auf Frankreich und seine Interessen dulden“, wobei er insbesondere seine wirtschaftlichen Interessen in Niger hervorhob.

Während das US-Außenministerium nicht gewählte Putschregime in Pakistan und Peru unterstützt, veröffentlichte es auch schnell eine Erklärung, in der es die neue Militärregierung in Niger verurteilte. „Die Vereinigten Staaten begrüßen und loben die starke Führung der Staats- und Regierungschefs der Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten (ECOWAS), um die verfassungsmäßige Ordnung in Niger zu verteidigen“, schrieb es.

Unter Bezugnahme auf Nigers gestürzten pro-westlichen Führer forderte Washington „die sofortige Freilassung von Präsident Mohamed Bazoum und seiner Familie sowie die Wiederherstellung aller staatlichen Funktionen“. Die USA fügten hinzu, dass sie „die Entsendung des Sonderbeauftragten des ECOWAS-Vorsitzes nach Niger begrüßen“ und „weiterhin aktiv mit der ECOWAS und den westafrikanischen Führern über die nächsten Schritte zum Erhalt der hart erarbeiteten Demokratie in Niger zusammenarbeiten werden“.

Indem sie die ECOWAS instrumentalisieren, um einer Intervention in Niger ein „multilaterales“ Deckmäntelchen zu geben, kehren die USA und Frankreich zu der Strategie zurück, die sie angewandt haben, als sie 2011 die NATO für den Krieg gegen Libyen einsetzten. Zur gleichen Zeit tun die westlichen Mächte dasselbe, um eine weitere militärische Intervention in Haiti zu rechtfertigen, indem sie ein internationales Bündnis gründen, das angeblich von Kenia angeführt wird, um den karibischen Staat zu besetzen.

Niger ist ein führender Produzent von Uran, das für die europäischen Kernenergiepläne benötigt wird

Eines der wichtigsten wirtschaftlichen Interessen der westlichen Mächte in Niger ist sein Uran. Die Anti-Armuts-Organisation Oxfam veröffentlichte 2013 einen Bericht, in dem sie detailliert darlegte, wie Frankreich mit dem Uran in Niger, einem der ärmsten Länder der Welt, ein Vermögen macht.

Die Menschen in Niger, die als Nigerianer bekannt sind (nicht zu verwechseln mit den Nigerianern aus Nigeria), konnten von diesem Uranabbau fast nichts profitieren. Oxfam zitierte einen nigerianischen Aktivisten, der feststellte: „In Frankreich wird eine von drei Glühbirnen dank nigerianischem Uran zum Leuchten gebracht. In Niger haben fast 90 % der Bevölkerung keinen Zugang zu Strom. So kann es nicht weitergehen“.

„Es ist unverständlich, dass Niger, der viertgrößte Uranproduzent der Welt und strategischer Lieferant für Areva und Frankreich, die Einnahmen aus diesem Abbau nicht nutzt und eines der ärmsten Länder der Welt bleibt“, fügte ein Oxfam-Forscher hinzu.



Die Statistiken haben sich in den zehn Jahren seit der Veröffentlichung dieses Berichts leicht verändert. Seit 2023 ist Niger der siebtgrößte Uranproduzent der Welt. Viele westliche Medien haben jedoch mit Besorgnis festgestellt, wie wichtig Niger für die europäische Energiestabilität ist.

„Der Staatsstreich in Niger weckt Bedenken über die Abhängigkeit Frankreichs und der EU von Uran“, warnte Politico. „Niger liefert 15 Prozent des französischen Uranbedarfs und macht ein Fünftel der gesamten Uranimporte der EU aus“, berichtete das Medienhaus. „Im Jahr 2021 war Niger der wichtigste Uranlieferant der EU, gefolgt von Kasachstan und Russland“.

Politico fügte hinzu, dass „der Staatsstreich in Niger längerfristig eine Herausforderung für Europas Uranbedarf darstellen könnte, während der Kontinent versucht, die Abhängigkeit von Russland, einem weiteren Hauptlieferanten von Uran für europäische Kernkraftwerke, zu verringern“.

Die Kernenergie ist in Europa relativ wichtig. Im Jahr 2022 machte sie etwa 10 % des Energieverbrauchs in der EU aus, ein leichter Rückgang gegenüber einem Höchststand von fast 14 % im Jahr 2002.

In Frankreich ist die Kernenergie sogar noch bedeutender. Seit den 1980er Jahren hat sich die Kernenergie zu einer der wichtigsten Energiequellen des Landes entwickelt. In den 2000er Jahren überstieg der Anteil der Kernenergie in Frankreich den des Erdöls und erreichte 2005 einen Spitzenwert von fast 40 %. Auch im Jahr 2021 blieb die Kernenergie mit 36,5 % des Gesamtenergieverbrauchs (gegenüber 31 % für Erdöl) stark.

Seit dem Staatsstreich in Niger haben sowohl Frankreich als auch die EU-Führung betont, dass sie nicht betroffen sein werden, da ihre Uranreserven für einige Jahre ausreichen würden.

Bleibt die nationalistische Regierung in Niger jedoch an der Macht und hält sich an ihr angebliches Versprechen, die Uranexporte zu stoppen, könnte Europa mit wirtschaftlichen Konsequenzen rechnen.

Dies kommt auch für Europa, das sich verpflichtet hat, russische Ölexporte zu boykottieren und russische Gasimporte zu reduzieren, zu einem schwierigen Zeitpunkt.

Russland ist einer der größten Öl- und Gasproduzenten der Welt. Vor der russischen Invasion in der Ukraine im Jahr 2022 und der Verhängung harter westlicher Sanktionen war Russland der größte Energiepartner der EU und der wichtigste Lieferant von Öl und Gas für viele Mitgliedstaaten.

Einige EU-Beamte hatten vorgeschlagen, die Kernenergieproduktion zu erhöhen, um die Abhängigkeit der Region von Russland zu beenden.

Doch nun hat einer der wichtigsten Lieferanten von Uran, das die EU für die Kernenergie benötigt, einen Staatsstreich erlebt, der von Nationalisten angeführt wird, die die neokoloniale Politik Europas ablehnen.

Dies geschieht auch zu einem Zeitpunkt, an dem mehrere Länder in Europa in die Rezession geraten.

Deutschland, die Industrie-Supermacht im Herzen der EU, deindustrialisiert sich in rasantem Tempo, vor allem weil es wichtige Quellen für die billige Energie verloren hat, die seine Schwerindustrie benötigt.

Niger beherbergt strategische US-Militärstützpunkte

Neben den außenwirtschaftlichen Absichten in Westafrika ist auch das US-Militär in der Region stark vertreten – insbesondere in Niger, wo es eine Vielzahl Stützpunkte betreibt. In einem PBS-Bericht aus dem Jahr 2019 wurde eine zunehmende US-Militärpräsenz in Afrika festgestellt und enthüllt, dass das Pentagon fast 800 Soldaten in Niger stationiert hat. (Diese Zahl stieg später auf etwa 1000.)

General Thomas Waldhauser, der Befehlshaber der US-Streitkräfte in Afrika, beschrieb Nigers prowestliche Regierung als „einen guten Partner in einer sehr, sehr schlechten Nachbarschaft“. PBS wies darauf hin, dass das US-Militär in Agadez, Niger, einen Stützpunkt errichtet, der „die größte Anlage sein wird, die die Luftwaffe je gebaut hat“.

„Die USA führen seit 2013 Drohneneinsätze von einem anderen Stützpunkt in Nigers Hauptstadt aus durch“, schrieb das Medienunternehmen und fügte hinzu: „Es wird vermutet, dass die CIA einen weiteren Drohnenstützpunkt im Nordosten Nigers nutzt“.

Der Enthüllungsjournalist Nick Turse beschrieb diese US-Einrichtung in Niger, Air Base 201, in einem Bericht von 2023 als „Dreh- und Angelpunkt des Archipels von US-Militärstützpunkten in Nord- und Westafrika und als wichtiger Teil von Amerikas weitreichenden Geheimdienst-, Überwachungs- und Sicherheitsbemühungen in der Region“.

Turse schrieb in The Intercept:

AB 201 wurde für 110 Millionen Dollar gebaut und wird jedes Jahr für 20 bis 30 Millionen Dollar instand gehalten. Es dient als Überwachungszentrum in der Sahelzone und beherbergt Personal der Space Force, das sich mit Hightech-Satellitenkommunikation befasst, Einrichtungen des Joint Special Operations Air Detachment und eine Flotte von Drohnen – darunter bewaffnete MQ-9 Reaper -, die die Region Tag und Nacht nach terroristischen Aktivitäten absuchen. Der Luftwaffenstützpunkt 201 ist ein Hochsicherheitstrakt, der innerhalb einer 25 Kilometer langen „Basissicherheitszone“ liegt und durch Zäune, Barrieren, modernisierte klimatisierte Wachtürme mit speziell angefertigten Schießscharten und militärischen Arbeitshunden geschützt ist.

Auffallend ist die neokoloniale Symbolik, mit der die Vereinigten Staaten diese Hightech-Militäreinrichtungen im Wert von Hunderten von Millionen Dollar in Niger unterhalten, einem der ärmsten Länder der Erde, in dem die Mehrheit der Bevölkerung nicht einmal Zugang zu Elektrizität hat.

Vor dem Putsch im Juli 2023 sah Washington die nigrische Regierung als einen wichtigen Verbündeten bei seinem Versuch, China und Russland zu isolieren. Antony Blinken unternahm im März eine historische Reise nach Niger, den allerersten Besuch eines US-Außenministers. Democracy Now stellte fest, dass diese Reise „Teil des wachsenden Wettbewerbs der Regierung Biden mit China und Russland“ war.

„Niger ist eine der letzten Hochburgen der US-Sicherheitspartnerschaft in der Region“, sagte Stephanie Savell, Wissenschaftlerin an der Brown University, gegenüber dem Medienmagazin. Blinkens Besuch erfolgte nur wenige Monate nach dem US-Afrika-Gipfel im Dezember 2022, der afrikanische Staatsoberhäupter zu einem Treffen mit Biden nach Washington, DC, führte.

Das Außenministerium schrieb, das Gipfeltreffen sei „in der Erkenntnis verwurzelt, dass Afrika ein wichtiger geopolitischer Akteur ist“ – mit anderen Worten: Washington betrachtet den Kontinent als hochstrategisch in seinem neuen kalten Krieg gegen China und Russland.

Putsche vs. Revolutionen

Eine der größten Schwächen der neuen nationalistischen Regierungen in Westafrika ist, dass sie durch Putsche und nicht durch Volksrevolutionen an die Macht gekommen sind. Das bedeutet, dass sie weniger stabil sind und, wenn die Geschichte ein Indikator ist, durch nachfolgende Putsche gestürzt werden könnten.

Obwohl die meisten Putsche in der modernen Geschichte zur Einsetzung repressiver rechter Regime geführt haben, die fast immer mit westlichen imperialen Interessen verbündet waren, gibt es einen historischen Präzedenzfall, in dem einige linke Führer durch Putsche an die Macht kamen.

Einer der berühmtesten Revolutionsführer in der Geschichte Afrikas, der Ägypter Gamal Abdel Nasser, half 1952 als Teil der fortschrittlichen Bewegung der Freien Offiziere, die sich sowohl gegen den Monarchismus als auch gegen den europäischen Kolonialismus wandte, einen Putsch anzuführen.



Nasser war ein linker Nationalist, der viele der wirtschaftlichen Interessen ausländischer Kolonialmächte verstaatlichte und einige sozialistische Maßnahmen umsetzte. Nasser verfolgte auch eine unabhängige Außenpolitik und war Mitbegründer der Bewegung der Blockfreien Staaten.

Der ägyptische Führer trug dazu bei, revolutionäre antikoloniale und arabische nationalistische Bewegungen nicht nur in Westasien, sondern auch in Nordafrika zu inspirieren. 1969 kam es zu einem weiteren Staatsstreich, angeführt von einem linken Militärführer, Muammar Gaddafi, der seine eigene antikoloniale, antimonarchistische Bewegung der Freien Offiziere nach der ägyptischen Bewegung benannte.

Wie Nasser verfolgte Gaddafi eine sozialistische Politik und nutzte den Ölreichtum Libyens, um die Bevölkerung des Landes zu unterstützen. Gaddafi schuf solide Sozialprogramme und erhöhte die öffentlichen Investitionen in das Gesundheits-, Bildungs- und Wohnungswesen drastisch. Unter Gaddafi hatte Libyen den höchsten Lebensstandard auf dem gesamten afrikanischen Kontinent.



Gaddafis Libyen unterstützte ebenfalls revolutionäre Kämpfe auf der ganzen Welt, von den Sandinisten in Nicaragua über die irischen Republikaner, die sich gegen das britische Imperium wehrten, bis hin zu den einheimischen Palästinensern, die gegen den israelischen Kolonialismus kämpften.

Im Jahr 2011 wurde Gaddafi jedoch in einem NATO-Krieg getötet. Als extremistische salafistisch-dschihadistische Rebellen, die vom Westen unterstützt wurden, den libyschen Staatschef brutal mit einem Bajonett ermordeten, verkündete US-Außenministerin Hillary Clinton schadenfroh, live im Fernsehen: „Wir kamen, wir sahen, er starb!“

Der Krieg der NATO im Jahr 2011 brachte den libyschen Staat zum Einsturz. Heute, mehr als ein Jahrzehnt später, gibt es immer noch keine einheitliche Zentralregierung in Libyen. Das nordafrikanische Land ist in einem brutalen Bürgerkrieg gefangen. Die Zerstörung der libyschen Regierung durch die NATO führte sogar zur Wiedereinführung von Sklavenmärkten unter freiem Himmel in dem Land.

Es gibt also einen historischen Präzedenzfall auf dem afrikanischen Kontinent, bei dem linke Führer durch Militärputsche an die Macht gekommen sind. Doch wenn sie die Autorität und Legitimität der Regierung nicht durch eine Volksrevolution festigen, besteht die Möglichkeit, dass sie durch einen weiteren Putsch oder eine ausländische Militärintervention gestürzt werden.

Auch in Lateinamerika gibt es dafür Beispiele. So gab es in Peru 1968 einen Putsch, der von einem revolutionären Militärführer, Juan Velasco Alvarado, angeführt wurde. Wie Nasser und Gaddafi setzte er eine sozialistische Politik um und verstaatlichte Schlüsselsektoren der Wirtschaft, darunter Banken, Bergbau und Energie.

Velasco setzte sich für Arbeitnehmerrechte und Gewerkschaften ein, machte Quechua zur Landessprache und sorgte für die Gleichstellung indigener Gemeinschaften, die von früheren (und künftigen) Regierungen an den Rand gedrängt worden waren. Aber auch Velasco wurde 1975 durch einen weiteren Staatsstreich unter der Führung von General Francisco Morales Bermúdez gestürzt, der viele von Velascos fortschrittlichen Errungenschaften wieder rückgängig machte.

Ein weiteres bekanntes Beispiel ist Hugo Chávez aus Venezuela, der 1992 ebenfalls versuchte, einen Militärputsch gegen den neoliberalen Präsidenten des Landes, Carlos Andrés Pérez (allgemein als CAP bekannt), zu starten. Während seiner zweiten Amtszeit, die 1989 begann, führte Pérez aggressive neoliberale Wirtschaftsreformen durch, darunter Massenprivatisierungen, Kürzungen von Subventionen und die Erhöhung der Fahrpreise im öffentlichen Nahverkehr. Dies führte zu massiven Protesten.

Die GAP reagierte auf den Volksaufstand mit extremer Gewalt und befahl dem Militär, auf die Demonstranten zu schießen. Tausende wurden getötet. Dieses neoliberale Massaker, bekannt als Caracazo, radikalisierte progressive Militärs wie Hugo Chávez.

Im Jahr 1992 versuchten Chávez und mehrere andere linke Militäroffiziere, das GAP-Regime zu stürzen. Sie scheiterten und wurden inhaftiert. Der Putschversuch machte Chávez zu einem Nationalhelden. Er wurde 1994 begnadigt und freigelassen, kandidierte dann für das Amt und gewann die Präsidentschaftswahlen 1998. Ein kurz darauf folgender erfolgreicher Putsch gegen Präsident Chávez im Jahr 2002, der von der Regierung George W. Bush unterstützt wurde, zeigt jedoch, dass Putschisten viel häufiger Werkzeuge undemokratischer rechter Eliten sind.

Die massive Unterstützung, die Chávez in der venezolanischen Arbeiterklasse erfuhr, die den von den USA unterstützten Putsch von 2002 rückgängig machte, war ein Wendepunkt für den Präsidenten. Er erkannte, dass er die Bolivarische Revolution vertiefen musste, und rückte weiter nach links, in Richtung Sozialismus.

Die Lehre aus vielen dieser historischen Episoden ist, dass, wenn es nicht zu einer Volksrevolution kommt, wie 1949 in China, 1959 in Kuba oder 1979 in Nicaragua, sondern lediglich zu einem Militärputsch unter Führung eines progressiven oder sogar sozialistischen Revolutionsführers, die Regierung in der Regel viel weniger stabil ist und wesentlich leichter gestürzt werden kann.

Im Fall von Burkina Faso ist genau dies der Fall. Thomas Sankara kam 1983 durch einen Militärputsch an die Macht. Einer seiner engsten Verbündeten im revolutionären Prozess, Blaise Compaoré, führte dann 1987 einen weiteren Putsch gegen Sankara an. Compaoré tötete seinen langjährigen Freund Sankara und regierte von 1987 bis 2014 im Wesentlichen als Diktator.

Compaoré hat die antiimperialistische und sozialistische Politik Sankaras aufgegeben und eine rechtsgerichtete Politik und neoliberale Wirtschaft übernommen, die durch eine Reihe von Wahlfälschungen in enger Allianz mit den USA und dem ehemaligen Kolonialherrn Frankreich regierte.

Dies ist eine der Gefahren der derzeitigen Situation in Westafrika. Es gibt nationalistische Regierungen, die nach echter Unabhängigkeit und Souveränität streben, aber da sie durch Putsche an die Macht kamen, wurde ein Präzedenzfall geschaffen, den ein rechter Militäroffizier nutzen kann, um den linken Militäroffizier zu stürzen und ein konservatives, pro-westliches Regime durchzusetzen.

Darüber hinaus sind diese rechten Militärs oft in der Lage, jahrzehntelang zu regieren, weil sie von westlichen Regierungen und Konzernen unterstützt werden. Genau das ist während des ersten Kalten Krieges geschehen. Auf dem gesamten afrikanischen Kontinent gab es eine Reihe rechtsgerichteter, prowestlicher Diktaturen, die antikoloniale Regierungen stürzten und ihre eigenen reaktionären Regime durchsetzten.

Viele linke antikoloniale Führer wurden durch von den USA unterstützte rechte Putsche gestürzt, von Patrice Lumumba in der Demokratischen Republik Kongo 1961 über Kwame Nkrumah in Ghana 1966 bis hin zu Thomas Sankara in Burkina Faso 1987.



Die nationalistischen Regierungen in Niger, Burkina Faso und Mali sind sehr instabil, und die Gefahr einer vom Westen unterstützten militärischen Intervention könnte die Länder destabilisieren, weitere Putsche anheizen und möglicherweise einen regionalen Krieg auslösen.

Das durchsichtige Ziel der Vereinigten Staaten und Frankreichs ist es, die politische Kontrolle über die Region wiederzuerlangen, um ihre reichhaltigen natürlichen Ressourcen und ihre geostrategische Lage auszunutzen.

Was in Westafrika geschieht, ist Teil einer größeren internationalen Bewegung, in der ehemals kolonialisierte Länder im gesamten Globalen Süden – auch in Regionen Lateinamerikas und Asiens – eine vollständige Entkolonialisierung anstreben und die nationale Kontrolle über ihre Ressourcen, ihre Arbeitskraft sowie ihre Wirtschafts- und Sicherheitspolitik geltend machen, um eine echte Entwicklung, Unabhängigkeit und Souveränität zu erreichen.

Doch die imperialen Mächte werden keineswegs kampflos aufgeben.

