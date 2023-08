Israelischer Militärbeamte: Grünes Licht für Siedlerangriffe auf Palästinenser (thecradle.co)

https://new.thecradle.co/articles/israel-greenlights-settler-attacks-on-palestinians-army-official

Hebräischen Medien zufolge sagte der israelische Militärbeamte Reserveoberst Kobi Merom am 5. August, dass Siedlerangriffe auf Palästinenser im besetzten Westjordanland von der Regierung und ihren Ministern grünes Licht bekommen hätten.

„Was wir in den letzten Wochen gesehen haben, sind Dutzende Terroranschläge [von Siedlern] gegen palästinensische Dörfer, ohne dass es zu Verhaftungen kam“, sagte der General.

Diese Angriffe seien „grünes Licht“ und würden von Ministern der Regierung unterstützt, fügte Merom hinzu, darunter auch von Finanzminister Bezalel Smotrich und anderen.

„Minister Smotrich erlaubt die Errichtung illegaler Außenposten. Inmitten des Zustands des Zusammenbruchs, auf den wir zusteuern … überrascht mich der bewaffnete Zwischenfall, der sich gestern in Burka ereignete, nicht.“

Der Oberst bezog sich auf die Ermordung des 19-jährigen Palästinensers Qusai Jamal Matan durch extremistische Siedler östlich von Ramallah am 4. August.

Bewaffnete israelische Siedler hatten an diesem Tag das Dorf Burka gestürmt und dabei Zusammenstöße mit Bewohnern der Gegend ausgelöst. Matan sei bei den Zusammenstößen „von Siedlern erschossen“ worden. Am selben Tag wurde ein 18-jähriger Palästinenser von israelischen Truppen bei einem Militärangriff auf ein Lager östlich von Tulkarem getötet.

Als Reaktion auf die Ermordung von Matan durch Siedler erschoss der palästinensische Widerstandskämpfer Kamel Abu Bakr am 5. August in Tel Aviv einen israelischen Polizisten, bevor er selbst getötet wurde.

„Wenn der Premierminister … diese Angelegenheit nicht beendet und sich an den Kabinettstisch setzt, steuern wir auf ein völliges Chaos zu“, warnte der israelische Oberst.

Laut UN wurden seit Anfang 2023 rund 600 Siedlerangriffe auf Palästinenser registriert.

Siedlergewalt war im besetzten Westjordanland schon immer an der Tagesordnung, hat jedoch seit der Machtübernahme der aktuellen israelischen Regierung erheblich zugenommen.

Nach einer Widerstandsoperation im Februar, bei der zwei Israelis getötet wurden, starteten Siedler einen massiven Angriff auf das Dorf Huwara in Nablus, der die Stadt verwüstete und zahlreiche Opfer forderte.

Nach dem Angriff forderte Smotrich die „Auslöschung“ des Dorfes Huwara.

Später im Juni veranlasste eine weitere Schießerei in der Eli-Siedlung Siedler zu einer fünftägigen Amokfahrt im Westjordanland. Der Amoklauf erfolgte mit Zustimmung des israelischen Militärs.

