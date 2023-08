Filme erinnern an den Schrecken der US-Bombenanschläge. Fünf japanische Filme über die Atombomben abgeworfen auf Hiroshima und Nagasaki (Dhaka Review)

BANGLADESCH (6. August 2023) – Anlässlich des bevorstehenden 76. Jahrestages der Bombenanschläge auf Hiroshima und Nagasaki präsentieren wir fünf japanische Filme, die die Verwüstung der Bombenanschläge wirkungsvoll dargestellt haben.

Während des Zweiten Weltkriegs bombardierten die Vereinigten Staaten am 6. bzw. 9. August 1945 die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki und töteten dabei 226.000 unschuldige Zivilisten. Dies ist nach wie vor der einzige Einsatz von Atomwaffen in der Geschichte bewaffneter Konflikte.

Die Rechtmäßigkeit der Bombenanschläge bleibt unter Wissenschaftlern bis heute umstritten. Während einige versuchten, die Bombenanschläge als Vergeltung für die einzelnen Fälle illegaler Luftangriffe der Achsenmächte und als Mittel zur raschen Beendigung des bewaffneten Konflikts zu rechtfertigen, hat sich in der Geschichte keine der beiden Rechtfertigungen als angemessen erwiesen.

Im Jahr 2016 besuchte Barack Obama als erster amtierender US-Präsident Hiroshima und legte einen Kranz im Hiroshima Peace Memorial Park nieder, der an die Opfer der Atombombe erinnert.

Zum 76. Jahrestag der Bombenanschläge auf Hiroshima und Nagasaki präsentieren wir fünf japanische Filme, die die durch den Krieg verursachten Verwüstungen eindrucksvoll dargestellt haben:

Schwarzer Regen (1989)

LINK ZUM VIDEO HIER

Die Geschichte der Folgen des Hiroshima-Bombenanschlags, basierend auf dem Roman von Masuji Ibuse und unter der Regie von Shohei Imamura. Yoshiko Tanaka, Kazuo Kitamura und Etsuko Ichihara spielten in dem gefeierten Drama die Hauptrollen. Der Film erzählt die Geschichte von Yasuko, der es gelang, den Bombenanschlägen unbeschadet zu entkommen, später jedoch aufgrund der in der japanischen Gesellschaft weit verbreiteten Angst vor Strahlenbelastung von der Gesellschaft stigmatisiert wurde.

Hiroshima (1951)

LINK ZUM VIDEO HIER

Unter der Regie von Hideo Sekigawa liefert „Hiroshima“ eine brillante und äußerst realistische Nacherzählung des Tages in Hiroshima, als die Bombe abgeworfen wurde. Der Film wurde nur sieben Jahre nach den verheerenden Bombenanschlägen veröffentlicht.

Frankenstein erobert die Welt (1965)

LINK ZUM VIDEO HIER

Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs transportieren die Deutschen das unsterbliche Herz von Frankensteins Monster nach Japan, wo es bei der Bombardierung von Hiroshima verloren geht. Jahre später wird ein wilder Junge gefunden, der aus dem unsterblichen Herzen geboren wurde.

Kinder von Hiroshima (1952)

LINK ZUM VIDEO HIER

Nachkriegs-Hiroshima: Es ist vier Jahre her, seit sie ihre Heimatstadt das letzte Mal besucht hat. Takako muss mit den Nachwirkungen der Atombombe rechnen, als sie durch die Stadt reist, um alte Freunde zu besuchen.

NN-891102 (1999)

LINK ZUM VIDEO HIER

Der kryptische Titel dieses Films bezieht sich auf den Atombombenabwurf auf Nagasaki. Ein 5-jähriger Junge überlebt die Explosion und glaubt, das Geräusch sei mit dem Tonbandgerät seines Vaters aufgenommen worden, nur um dann davon besessen zu sein, es zu reproduzieren. Dieser wenig bekannte Film war das Abschlussdrama von Regisseur Gô Shibata.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken

Pinterest

E-Mail

Gefällt mir: Like Wird geladen … Related