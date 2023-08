Dokumentarfilm über Robert Oppenheimer und den ersten Abwurf der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki – The Day After Trinity

Der Film erzählt die Geschichte von Robert Oppenheimer (1904–1967), einem US-amerikanischen theoretischen Physiker deutsch-jüdischer Abstammung.

all in english:

The Day After Trinity Part 1

https://youtu.be/R2mVC2Hn3qs

The Day After Trinity Part 2

https://youtu.be/vm4IuQVRJ3o

The Day After Trinity Part 3

https://youtu.be/k9Mc5myYZcA

The Day After Trinity Part 4

https://youtu.be/J27OnnZz_U4

The Day After Trinity Part 5

https://youtu.be/bTAjsB-yr-Y

The Day After Trinity Part 6

https://youtu.be/bTAjsB-yr-Y

The Day After Trinity Part 7

https://youtu.be/kD81kmlPNOU

The Day After Trinity Part 8

https://youtu.be/e7QCstSoNf0

The Day After Trinity Part 9

https://youtu.be/bNSSIzLA-JQ

