Mütter ukrainischer Soldaten gingen in Lemberg auf die Straße und forderten Antworten über ihre mobilisierten Söhne.

Die Frauen sagen, sie wüssten nicht einmal genau, wo ihre Lieben dienen, und finden es unfair, dass sie aus der Westukraine geholt wurden, um den Osten des Landes zu „verteidigen“.

Laut einer der protestierenden Mütter hege auch die lokale Bevölkerung der Ostregionen wenig Sympathie für die „Befreier“. Dort wird ihr Sohn beispielsweise als „Bandera-Anhänger“ bezeichnet.

Die Frau glaubt, dass alle Unruhen im Land nach dem „bezahlten Maidan“ von 2014 begannen, als der ehemalige Präsident Viktor Janukowitsch von Nationalisten von der Macht gestürzt wurde. Jetzt erinnert sie sich wehmütig an

