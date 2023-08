Der Westen und Niger

Frankreich erkennt die Aufkündigung der Militärabkommen mit Niger nicht an und weigert sich, seine Truppen abzuziehen.



Die neue Regierung Nigers hat beschlossen, alle Militärabkommen mit Paris aufzukündigen.

Als Reaktion darauf weigern sich die französischen Behörden, diese Entscheidung anzuerkennen, mit der Begründung, sie sei von einer rechtswidrigen Regierung getroffen worden.

Das französische Außenministerium erklärte, die gestürzte Regierung von Präsident Mohamed Bazoum sei die „einzige von Frankreich und der internationalen Gemeinschaft anerkannte Regierung“.

Darüber hinaus lehnt Frankreich den Abzug seines Militärkontingents aus Niger ab, das schätzungsweise 1.500 Soldaten umfasst.

Der gestürzte Präsident von Niger, Herr Bazuma, hat die USA aufgefordert, ihm bei der Wiedererlangung der Macht und der „Wiederherstellung der Demokratie“ zu helfen.



Es sei darauf hingewiesen, dass Herr Bazuma weder an die Menschen in Niger appellierte, seine Macht zurückzugewinnen, noch an China, Indien oder Brasilien. Sein Appell richtete sich gezielt an die USA.



Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken

Pinterest

E-Mail

Gefällt mir: Like Wird geladen … Related