Der nigerianische Senat weigert sich, den ECOWAS-Plan für eine vom Westen unterstützte Militärintervention zu unterstützen (peoplesdispatch.org)

peoplesdispatch.org

Einen Tag nachdem die Stabschefs der ECOWAS die Pläne für eine Militärintervention fertiggestellt hatten, lehnte der nigerianische Senat die Unterstützung des Vorschlags von Präsident Bola Tinubu ab, Soldaten einzusetzen. Tinubu ist der derzeitige Vorsitzende der ECOWAS. Unterdessen kam es in Niger zu mehreren Demonstrationen zur Unterstützung des Putschversuchs, der Mohamed Bazoum stürzte.

Der regionale Block, die Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten (ECOWAS), hat einen Plan für eine militärische Invasion in Niger ausgearbeitet, um den gestürzten Mohamed Bazoum wieder ins Präsidentenamt zu bringen. In Nigeria, dessen Präsident Bola Tinubu derzeit Vorsitzender der ECOWAS ist, weigerte sich der Senat jedoch, die militärische Intervention zu unterstützen.

Am Samstag, dem 5. August, schlossen bei einer Exekutivsitzung unter Ausschluss der Öffentlichkeit über Tinubus Brief, in dem er den Senat um Unterstützung für die „militärische Aufrüstung und den Einsatz von Personal für militärische Interventionen“ bat, „fast alle Senatoren … die militärischen Optionen völlig aus“, sagte ein ungenannter Senator sagte gegenüber Premium Times .

Die Senatoren wiesen darauf hin, dass „unser Militär sehr schlecht ausgerüstet und nicht bereit ist, einen Krieg zu führen“, und argumentierten, dass „die Bundesregierung sich auf die Lösung der Bedrohungen durch Boko Haram, Banditentum und ESN/IPOB konzentrieren sollte … anstatt über einen Krieg nachzudenken.“ in einem fremden Land.“

Die Kriegspläne wurden bei einem Treffen der Stabschefs der ECOWAS-Mitgliedsländer vorbereitet, das am Freitag, dem 4. August, endete. „Alle Elemente, die in eine eventuelle Intervention einfließen werden, wurden hier ausgearbeitet, einschließlich der benötigten Ressourcen, des Wie und.“ wann wir die Truppe einsetzen werden“, sagte Abdel Fatau Musah, ECOWAS-Kommissar für politische Angelegenheiten, Frieden und Sicherheit.

Zuvor, am 30. Juli, hatte die ECOWAS mit einer militärischen Invasion in Niger gedroht, falls ihre Militärjunta, der Nationale Rat für den Schutz des Heimatlandes (CNSP), Bazoum nicht bis Sonntag, den 6. August, als Präsidenten wiedereinsetzte. Er wurde am 26. Juli gestürzt ein allgemein begrüßter Putsch von General Abdourahmane Tchiani, dem Chef der Präsidentengarde.

Frankreich, das bis zu 1.500 Soldaten in Niger stationiert hat, und die USA mit weiteren 1.100 Soldaten in zwei Stützpunkten unterstützen beide die ECOWAS. US-Außenminister Antony Blinken sagte am Donnerstag, den 3. August: „Wir unterstützen nachdrücklich die sehr starke Führung der ECOWAS in Niger.“ John Kirby, Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses, fügte hinzu, dass es noch „Zeit und Raum“ für Diplomatie gebe, aber dass „das Fenster nicht für immer offen sein wird“.

Während US-Präsident Joe Biden sagte , dass „das Volk im Niger das Recht hat, seine Führer zu wählen“, hat das „Volk im Niger“, das Bazoum als korrupte Marionette Frankreichs wahrnimmt, wiederholt zu Zehntausenden mobilisiert, um den Putsch zu unterstützen.

Eine Koalition aus 14 Gewerkschaftsverbänden namens Unité d’Actions Syndicales du Niger (UAS-Niger), die den Abzug der französischen Truppen gefordert hatte, unterstützte den Putsch und forderte die Menschen in Niger auf, sich hinter der CNSP zu sammeln.

Als die Menschen in Niger am 3. August den Jahrestag ihrer Unabhängigkeit von Frankreich feierten, kündigte die CNSP fünf zwischen 1977 und 2020 mit Frankreich unterzeichnete Militärabkommen , die es dem ehemaligen Kolonialherrn ermöglichten, bis zu 1.500 Soldaten im Land zu stationieren.

Mit T-Shirts mit dem Bild des Putschistenführers Tchiani gingen an diesem Tag erneut Tausende auf die Straße, riefen „Nieder mit Frankreich“ und forderten den Abzug seiner Truppen und anderer ausländischer Truppen, darunter Italiens mit 300 Soldaten und der Europäer Union (EU), die über ein kleineres Kontingent verfügt.

Die Massendemonstration wurde von der antiimperialistischen M62-Bewegung organisiert, die letztes Jahr als Koalition von 15 zivilgesellschaftlichen Organisationen gegründet wurde, die seit mindestens zwei Jahren gegen den französischen Einsatz im Land protestieren. Ein Demonstrant sagte : „Es ist nur die Sicherheit, die uns interessiert … [ob sie von Russland, China, der Türkei bereitgestellt wird … Wir wollen einfach nicht die Franzosen, die uns seit 1960 ausplündern.“

Frankreich hat sich jedoch geweigert, seine Truppen abzuziehen. Die Sprecherin des französischen Außenministeriums, Anne-Clair Legendre, sagte: „Wir stehen den Putschisten nicht zur Rechenschaft. Wir erkennen nur eine verfassungsmäßige Ordnung an, die von Präsident Bazoum.“

Während er von der Armee festgehalten wurde, schrieb Bazoum, der hart gegen die antifranzösische Bewegung im Land vorgegangen war, am Unabhängigkeitstag eine Kolumne in der Washington Post , in der er ein Eingreifen der USA zur Wiederherstellung seiner Macht forderte. Ein US-Kampfflugzeug vom Typ C-17A – das „in der Lage ist, Truppen und alle Arten von Fracht schnell und strategisch zu Hauptoperationsstützpunkten oder direkt zu vorgeschobenen Stützpunkten im Einsatzgebiet zu transportieren“ – traf in Benin ein, kurz nachdem die Regierung des Landes ihre Unterstützung für das Militär und die Invasion erklärt hatte.

In der Zwischenzeit hat Niger im Rahmen der ECOWAS-Sanktionen die Stromversorgung nach Niger eingestellt. Während ein Drittel der Glühbirnen in Frankreich mit hochwertigem Uran aus Niger betrieben wird, beträgt der eigene Elektrifizierungsgrad weniger als 18 %. Bis zu 90 % des Stroms wird aus dem Niger importiert.

Schwierige Zeiten

„Die kommenden Wochen und Monate werden sicherlich schwierig für unser Land. Diejenigen, die sich uns widersetzen, haben keine Grenzen, wenn es darum geht, ihre egoistischen Interessen zu verteidigen. Sie werden nur angesichts der festen Entschlossenheit des nigrischen Volkes aufhören“, sagte Tchiani.

Tchiani beendete die diplomatischen Beziehungen Nigers mit Frankreich, den USA, Nigeria und Togo, ebenfalls einem ECOWAS-Land, und warnte, dass „jede Aggression oder jeder Aggressionsversuch gegen den Staat Niger eine sofortige und unangekündigte Reaktion der nigrischen Verteidigungs- und Sicherheitskräfte nach sich ziehen wird.“

Mali, Burkina Faso und Guinea – drei weitere suspendierte Mitglieder der ECOWAS, die nach ähnlichen, von der Bevölkerung unterstützten Putschversuchen, in deren Folge die französischen Truppen aus ihren Ländern abgezogen wurden, mit Sanktionen belegt wurden – haben ihre Unterstützung für Niger zum Ausdruck gebracht. Zusammen machen sie fast 60 % der gesamten Landfläche der ECOWAS-Länder aus. Mali und Burkina Faso haben erklärt, dass sie im Falle eines Angriffs auf Niger Streitkräfte zur Verteidigung mobilisieren werden.

Der Vizepräsident der CNSP, Generalleutnant Salifou Mody, reiste nach Mali und traf dort dessen Präsidenten, Oberst Assimi Goita. Er habe in Mali auch ein Treffen mit „jemandem von Wagner“ abgehalten, berichtete AP . Mody traf sich auch mit General Ibrahim Traore in Burkina Faso, wo sie über ECOWAS sprachen.

„Wir haben genau über diese Situation gesprochen, weil wir nicht möchten, dass Niger das neue Libyen wird“, sagte Mody und fügte hinzu, dass man beschlossen habe, „eine Reihe von Aktivitäten zu unternehmen, um mit der Situation umgehen zu können“.

Abgesehen von Nigeria, das voraussichtlich die Invasion anführen wird, haben die Elfenbeinküste, Benin und Senegal zugesagt, Truppen für die ECOWAS-Invasion zu entsenden. Der Tschad, dessen Präsident ebenfalls durch einen Putsch an die Macht kam, beim Westen aber weiterhin in guten Händen ist, da er nicht den Abzug der französischen Truppen gefordert hat, hat sich geweigert, sich an der Militärintervention zu beteiligen.

Nigers nördlicher Nachbar Algerien unterstützt zwar die Forderung nach einer Wiederherstellung von Bazoum, lehnt jedoch eine „ausländische Militärintervention“ ab, die „die aktuelle Krise nur verkomplizieren und verschärfen“ werde . Auch Russland hatte die Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung gefordert, sich jedoch gegen eine militärische Intervention ausgesprochen.

Völkerbewegungen in Westafrika und anderen Teilen des Kontinents haben sich gegen eine militärische Intervention ausgesprochen und den Rückzug aller ausländischen Stützpunkte in Niger und anderen Ländern der Region gefordert.

In einer Erklärung vom 4. August brachte die Partei „Demokratischer Weg der Arbeiter“ in Marokko ihre „starke Ablehnung und Verurteilung der imperialistischen Drohungen, insbesondere der Franzosen, mit direkter militärischer Intervention oder durch ihre Marionettenregime in der Region gegen Niger“ zum Ausdruck und fügte hinzu, ein Krieg könnte die gesamte Region in Brand setzen und Zerstörung, den Verlust von Menschenleben und schreckliche Tragödien hinterlassen. Die Partei bekräftigte außerdem „das Recht des nigrisches Volkes auf Selbstbestimmung ohne ausländische Einmischung“.

Die Kommunistische Partei Kenias verurteilte ausländische Militärstützpunkte in Afrika, die „als Instrumente der imperialistischen Kontrolle“ dienten. Die Partei fügte hinzu, dass „die Präsenz dieser Militärstützpunkte die historischen Wunden der Kolonialisierung vertieft und den Unterdrückungsgriff ausländischer Mächte verstärkt.“ Wir fordern die sofortige Auflösung aller ausländischen Militärstützpunkte in Afrika, um unsere Würde und Freiheit zu schützen.“

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken

Pinterest

E-Mail

Gefällt mir: Like Wird geladen … Related