Am Samstag, den 5. August 2023 heisst es wieder: »Wir sind alle Querdenker«. Neue Friedens- und Demokratiebewegung in Berlin will Links und Rechts vereinigen und schürt Panik vor angeblichen „Giftspritzen“

Von Heinrich Bücker, Coop Anti-War Cafe Berlin

In der Ankündigung des „Demokratischen Widerstands“ zur Demo heisst es »Nein« zur Kriegstreiberei, Nato, Lügenmedien, Staatsterror, Brüssel, Genf, WHO und Wallstreet.

Und weiter unten: Die Corona-Lüge mit den den massenhaften Schädigungen und Totgespritzten stehen am Ende einer jahrzehntelange extremistischen Fehlentwicklung.

Und auf der unabhängigen Journalistenplattform Apolut.net von Ken Jebsen wird für die Demo geworben.

Was ist von diesen Rednern zu halten?



● Michael Ballweg

● Ralf Ludwig

● Anselm Lenz



Michael Ballweg, ist als Organisator der Querdenken Demos sehr prominent geworden und er war wegen angeblicher Geldwäsche für über ein Jahr völlig unrechtmässig in U-Haft.

In einem Beitrag der selbsterklärten China Hasserin Aya Velázquez, die Michael Ballweg und Ken Jebsen und dessen Portal Apolut grundsätzlich ablehnt, führte Frau Velázquez jetzt ein Interview mit einem der Teilnehmer des Besuchs von Querdenkern bei Peter Fitzek, dem „König von Deutschland“. Dieses Treffen war nach der Darstellung des Interviewgasts, dem Musiker André Krengel von Michael Ballweg eingefädelt worden.

Hier wird Michael Ballweg vorgeworfen sehr enge Kontakte zu dem mutmasslichen Reichsbürger Peter Fitzek zu pflegen, nachdem Ballweg im Sommer 2020 zahlreiche Querdenker-Aktivisten zu einem Treffen beim König von Deutschland, eingeladen haben soll. Im Restaurant von Peter Fitzek hielten Michael Ballweg und der König dann Referate vor den zahlreich versammelten Corona-Aktivisten.

INTERVIEW LINK

Andere Corona-Skeptiker wie der „Silberjunge“ Thorsten Schulte und Elijah Tee wenden sich ebenfalls gegen den Querdenken-Organisatoren Michael Ballweg. Sie mutmassen, dass er Kontakte zur Reichsbürgerbewegung hatte und dass er „Querdenker“ zu einem Treffen beim „König von Deutschland gelockt zu haben. Hier ein Link zum Video

Peter Fitzeks (König von Deutschland) erklärt sich selbst so:

„Spätestens seit der Plandemie wachen immer mehr Menschen auf und merken, sie leben in einem satanischen System. Die Ereignisdichte spitzt sich immer weiter zu und die dunkle Seite entschleiert sich nun immer mehr. Sie zeigt allen Menschen ihr wahres Gesicht und gibt uns so die Möglichkeit uns abzukehren.“

Fitzek spannt hier den Bogen „von Corona und dem „Great Reset“ über Prophezeiungen und der Endzeit hin zur Erwartung und Offenbarung des Menschensohnes!“

VIDEO LINKS:

https://koenigreichdeutschland.org/de/neuigkeit/video-corona-endzeit-menschensohn.html

Ralf Ludwig, selbsterklärter Querdenker und zuletzt auch als Rechtsanwalt für den Querdenken-Initiator Michael Ballweg tätig. Ralf Ludwig ist ebenfalls eine gelinde gesagt schillernde Persönlichkeit. Zusammen mit anderen hat er die Initiative „Das Volk gegen Corona“ gegründet. Das Spendenkonto der Initiative führt zu einem mutmasslichem „Reichsbürger“ namens Dennis Haberschuss. Dieser hatte im April 2020 einen Tweet an den damaligen US-Präsidenten Donald Trump gesendet, mit der Bitte US-Soldaten nach Berlin zu schicken und die korrupte deutsche Pseudo-Regierung abzusetzen.

Anselm Lenz ist herausgeber der Zeitung Demokratischer Widerstand. Er schreibt von Todesspritzen, Kinderschändermasken und einem perversem Testzirkus. Lenz trat auf dem Sommerfest von Jürgen Elsässer, dem Herausgeber des Compact-Magazins auf und diskutierte hier auch mit AFD-Politikern über die Notwendigkeit einer Querfront zwischen Rechten und Linken politischen Kräften.

Übrigens gehörte auch die oben genannte China-Hasserin Aya Velázquez der Redaktion des Zeitung „Demokratischer Widerstand“ an.

Hier Auszüge aus einem neuen Beitrag von Anselm Lenz bei apulut der Webseite von Ken Jebsen:

„Die Inszenierung soll nach dem Willen der Propagandamedien nun also Demonstrationen gegen hohe Energiepreise vorsehen, während die Menschen weiterhin mit den Corona-Spritzen verstümmelt und getötet werden und der Regenbogen-Burgfrieden der Rüstungs- und Pharmakonzerne gen Osten schießt. Die Corona-Spritzen schädigen systematisch, bekanntermaßen und willentlich das Immunsystem.“

Und weiter heisst es:

„Das nächste Ermächtigungsgesetz soll also beschlossen werden, der nächste Terrorwinter uns und unser Land zerstören. Frankreich, Dänemark, Polen und viele weitere Länder haben dem Corona-Terrorsystem bereits offiziell abgesagt, zuletzt verkündete sogar der Bankenlobbyist im Präsidentenamt Emmanuel Macron das finale Aus für Todesspritze und alle Corona-Maßnahmen in der Grande Nation. Die Demokratiebewegung stellt sich dem entgegen. Doch für Deutschland soll der Horror weiterlaufen mit totalitären Überwachungspass, genannt »Digitale Identität«, mit Segregation, den Kinderschändermasken und auch den Injektionen, mit perversem Testzirkus, was alles zu nichts hilft, außer Verstümmelungen und Tote in großer Zahl zu produzieren, die in Zukunft auch unter den nur Zwei- oder Dreifachgespritzten immer weiter zunehmen werden.“

###################################################################

Nur zur Klarstellung: Persönlich bin ich auch ein Corona-Skeptiker und bin ungeimpft. Allerdings war ich vorrangig skeptisch gegen die konkurrenzlos von Pfizer-Biontec in Deutschland vertriebene Impfung. Aber ich unterstütze die russischen, chinesischen und kubanischen Impfstoffen. Und ich halte den Impfstoff von Pfizer-Biontec auch keinesfalls für eine „Giftspritze“ oder „Todesspritze“.



Für schwerwiegende Nebenwirkungen könnte unter anderem die in Deutschland während der gesamten Hochphase der Massenimpfung nicht praktizierte Methode der Aspiration verantwortlich sein. Und weitere Kritik an den Impfskeptikern. LINK



