Wir protestieren gegen die illegale Durchsuchung der Wohnung des Pazifisten Jurij Scheliaschenko in Kiew (World Beyond War)

Von World BEYOND War, 3. August 2023

worldbeyondwar.org

In die Wohnung von Jurij Scheliaschenko wurde heute eingebrochen – offenbar vom Sicherheitsdienst der Ukraine.

Videos werden hier gepostet .

Yurii Sheliazhenko, PhD, ist Mitglied des Vorstands von World BEYOND War. Er lebt in der Ukraine. Yurii ist Geschäftsführer der Ukrainischen Pazifistenbewegung, Vorstandsmitglied des Europäischen Büros für Kriegsdienstverweigerung und Ratsmitglied des Internationalen Friedensbüros. Er erwarb 2021 einen Master of Mediation and Conflict Management und 2016 einen Master of Laws an der KROK University. Neben seinem Engagement in der Friedensbewegung ist er Journalist, Blogger, Menschenrechtsverteidiger und Rechtswissenschaftler, Autor wissenschaftlicher Publikationen und Dozent für Rechtstheorie und -geschichte. Er war Moderator der Online-Kurse von World BEYOND War. Yurii ist ein Gewinner des Sean-MacBride-Friedenspreises 2022 des International Peace Bureau.

Yurii und die Ukrainische Pazifistenbewegung haben sich im aktuellen Krieg stets gegen beide Seiten ausgesprochen. Ihnen wird nun offenbar vorgeworfen, die russische Seite zu unterstützen. Es kommt sehr häufig vor, dass Kriegsbefürworter die Möglichkeit leugnen, beide Seiten eines Krieges zu bekämpfen, und daraus schließen, dass jeder, der dies tut, tatsächlich die Seite unterstützen muss, die der Kriegsbefürworter ablehnt. Sie werden jedoch keine tatsächlichen Beweise dafür finden, dass Yurii eine der beiden Seiten unterstützt hat.

Wir fordern, dass Yuriis Rechte auf Kriegsdienstverweigerung und freie Meinungsäußerung von einer Nation respektiert werden, die behauptet, Krieg für Demokratie und Menschenrechte zu führen.

Unten finden Sie in maschineller Übersetzung ins Englische und im ukrainischen Original einen Brief von Yurii Sheliazhenko an den SBU-Ermittler Novak OS

Einspruch und Beschwerde wegen Verletzung von Menschenrechten

Heute, am 03.08.2023, begannen in der ersten Tageshälfte um … Unbekannte die Tür zu meiner Wohnung einzubrechen. Als ich fragte, wer es sei, sagten sie mir, dass es die SBU sei. Sie weigerten sich, sich vorzustellen. Sie sagten, sie hätten einen Durchsuchungsbefehl, weigerten sich jedoch, ihn vorzulesen. Ich habe die Polizei gerufen, falls es sich nicht um die SBU, sondern um Kriminelle handelt, sowie die Anwälte von O. Veremienko und S. Novytska, falls es sich wirklich um einen Ermittler handelt, der sich aus irgendeinem Grund illegal nicht ausweisen möchte. Ich erhielt auch Anrufe von mir unbekannten Nummern von Personen, die sich als Vertreter der Polizei vorstellten, sich aber nicht namentlich nannten und sagten, dass sie die Dokumente und unter der Tür des angeblichen SBU überprüft hätten, sich aber geweigert hätten, mir die Namen mitzuteilen und Titel der angeblich von der SBU stammenden Personen und weigerte sich, den Gerichtsbeschluss zu lesen, Deshalb bezweifelte ich, ob es wirklich die Polizei war. Ich fragte, ob es wirklich die SBU sei, 45 Minuten auf das Eintreffen meines Anwalts zu warten, aber sie warteten nicht, stellten sich nicht vor und lasen die Erklärung nicht vor, damit ich die Tür öffnen konnte, und sie brachen die Tür auf. Anschließend begannen Ermittlungsmaßnahmen (Durchsuchungen) ohne die Anwesenheit eines Anwalts und sie nahmen mir gewaltsam meine Oikutel-Handynummer weg …. , auf dem ich illegale Handlungen aufzeichnete, wenn sie in meine Tür einbrachen und sich nicht vorstellten. und sie haben mir gewaltsam meine Oikutel-Handynummer weggenommen …. , auf dem ich illegale Handlungen aufzeichnete, wenn sie in meine Tür einbrachen und sich nicht vorstellten. und sie haben mir gewaltsam meine Oikutel-Handynummer weggenommen …. , auf dem ich illegale Handlungen aufzeichnete, wenn sie in meine Tür einbrachen und sich nicht vorstellten.

Vom SBU-Ermittler Novak erhielt ich ein Dokument, das einer Kopie des Urteils des Bezirksgerichts Petschersk vom 5. Juli 2023 ähnelt, in dem auf der Grundlage von Vermutungen die angebliche Rechtfertigung der russischen Aggression (gegen die ich mich immer wieder ausspreche). als Pazifist gewaltlosen Widerstand gegen die Aggression leisten) und die angebliche Behinderung der Tätigkeit der Streitkräfte der Ukraine (obwohl ich als Pazifist alle Streitkräfte, angefangen bei den russischen, kritisiere und lautstark verurteile, habe ich nie etwas Illegales getan (das sogar einigermaßen kompetent nach dem entsprechenden Artikel des Strafgesetzbuches der Ukraine qualifiziert werden könnte) wurde die Erlaubnis erteilt, mich zu durchsuchen, Dokumente, Ausrüstung usw. zu beschlagnahmen, die Beweise für die Begehung der angegebenen Verbrechen enthalten könnten.

Bei der Durchsuchung wurde nichts gefunden, was auch nur annähernd als Beweis für die Rechtfertigung der russischen Aggression oder anderer krimineller Handlungen von mir geeignet wäre. Daher lehne ich die Beschlagnahmung jeglicher Materialien ab, da keines der gefundenen Materialien und Geräte ein Beweis für die Begehung von Straftaten meinerseits ist und sein kann, und auch unter Berücksichtigung der Verletzungen meiner Rechte im Rahmen dieser Ermittlungsmaßnahmen illegal beschafft wurden und keinen Beweiswert haben.

Darüber hinaus erfuhr ich aus den Worten der Person, die eine Bescheinigung vorlegte, die der Bescheinigung des SBU-Ermittlers Novak OS ähnelte, dass die Ermittlungen absurderweise die „Friedliche Agenda für die Ukraine und die Welt“ als „Rechtfertigung der russischen Aggression“ betrachten. genehmigt durch den Beschluss der Versammlung der öffentlichen Organisation „Ukrainische Bewegung der Pazifisten“ und das Begleitschreiben an das Büro des Präsidenten der Ukraine, mit dem diese Erklärung verschickt wurde. Der Ermittler Novak erklärte auch, dass es eine Expertenmeinung gibt, dass diese Aussage angeblich die russische Aggression rechtfertigt, was absurd ist, weil die Aussage die russische Aggression verurteilt, und wenn eine solche Schlussfolgerung wirklich existiert, muss sie ungebildet sein, mit der objektiven Realität unvereinbar sein und vielleicht fabriziert aus den Motiven des ideologischen Hasses auf den Pazifismus, Dies ist für jeden Wissenschaftler unprofessionell, und daher kann die Erstellung einer solchen Schlussfolgerung höchstwahrscheinlich Anzeichen dafür aufweisen, dass Dokumente gefälscht werden, die offiziellen Befugnisse überschritten werden und ein Experte wissentlich falsche Schlussfolgerungen zieht. Generell glaube ich, dass dieses Strafverfahren nach der Gerichtsentscheidung, die den Standpunkt der Untersuchung zur angeblichen Kriminalität der Aktivitäten der Menschenrechts- und Friedensbewegung zum Ausdruck bringt, rechtswidrig, rechtswidrig und politisch motiviert ist, ein Ausdruck der Repression gegen die Friedensbewegung. Unsere Organisation ist Teil der internationalen Netzwerke der Friedensbewegung, insbesondere des Internationalen Friedensbüros (Nobelpreisträger 1910), dessen Vertreter unter dem erfundenen und verleumderischen Vorwand kurzzeitig über die Verfolgung der Friedensbewegung in der Ukraine informiert wurden.

Im Zusammenhang mit dem oben Gesagten

ICH VERLANGE:

Damit ich aufhöre, die legitimen Menschenrechtsaktivitäten von mir persönlich, der öffentlichen Organisation „Ukrainische Bewegung der Pazifisten“ und der Friedensbewegung im Allgemeinen zu behindern. Pazifisten sind auf jeder Seite jedes Krieges und leisten gewaltlosen Widerstand, unter anderem indem sie alle Menschenrechtsverletzungen, Krieg und Militarismus kritisieren, einschließlich Putins kriminellem Militarismus und seiner brutalen Aggression gegen die Ukraine. Aufgrund der aktuellen Aktionen des SBU fühle ich mich nicht nur als Opfer der russischen Aggressoren, sondern auch der repressiven militaristischen Maschinerie des ukrainischen Staates, insbesondere der Sonderdienste, die aufgrund der mangelnden Arbeit von Das Parlament und der VRU-Beauftragte für Menschenrechte fühlen sich straflos, wenn Menschenrechte aufgrund unzureichender demokratischer ziviler Kontrolle im Bereich Sicherheit und Verteidigung verletzt werden, was im Übrigen Beschlagnahmen Sie NICHTS, da bei der Durchsuchung KEINE Beweise für rechtswidrige Handlungen von mir oder anderen gefunden wurden. Geben Sie mir die Möglichkeit, mich mit den Materialien des Strafverfahrens und insbesondere mit dem sogenannten Gutachten vertraut zu machen, damit ich es selbst aus fachlicher Sicht als promovierter Jurist studieren, überprüfen und einbeziehen kann unabhängige Experten zur Überprüfung dieses Dokuments (wenn sein Inhalt den Worten des Ermittlers Novak entspricht, darf dieses Dokument nicht wissenschaftlich sein und muss ein Beweis für die Begehung einer Straftat durch einen Experten sein).

Yu.V. Scheljaschenko

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken

Pinterest

E-Mail

Gefällt mir: Like Wird geladen … Related