Niger ist das vierte Land in der Sahelzone, das einen antiwestlichen Putsch erlebt – Von Vijay Prashad und Kambale Musavuli (Counter Punch)

Am 26. Juli 2023 um 3 Uhr morgens nahm die Präsidentengarde Präsident Mohamed Bazoum in Niamey, der Hauptstadt Nigers, fest. Truppen unter der Führung von Brigadegeneral Abdourahmane Tchiani schlossen die Landesgrenzen und verhängten eine Ausgangssperre. Der Staatsstreich wurde von der ECOWAS, der Afrikanischen Union und der Europäischen Union sofort verurteilt. Sowohl Frankreich als auch die Vereinigten Staaten – die Militärstützpunkte in Niger haben – erklärten, dass sie die Situation genau beobachten. Ein Streit zwischen der Armee – die behauptete, Pro-Bazoum zu sein – und der Präsidentengarde bedrohte die Hauptstadt, verlief jedoch bald im Sande. Am 27. Juli veröffentlichte Armeegeneral Abdou Sidikou Issa eine Erklärung. Er sagte, er würde die Situation akzeptieren, um „eine tödliche Konfrontation zwischen den verschiedenen Kräften zu vermeiden, die … ein Blutbad verursachen könnte.“ Brigadegeneral Tchiani verkündete am 28. Juli im Fernsehen, dass er der neue Präsident des Nationalen Rates für den Schutz des Heimatlandes (Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie oder CNSP) sei.

Der Putsch in Niger folgt auf ähnliche Putschversuche in Mali (August 2020 und Mai 2021), Burkina Faso (Januar 2022 und September 2022) und Guinea (September 2021). Jeder dieser Putsche wurde von Militäroffizieren angeführt, die über die Präsenz französischer und US-amerikanischer Truppen und über die permanenten Wirtschaftskrisen in ihren Ländern verärgert waren. Diese Region Afrikas – die Sahelzone – hat eine Kaskade von Krisen erlebt: die Austrocknung des Landes aufgrund der Klimakatastrophe, der Aufstieg islamischer Militanz aufgrund des NATO-Krieges in Libyen 2011, die Zunahme von Schmuggelnetzwerken zum Schmuggel von Waffen, Menschen und Drogen durch die Wüste, die Aneignung natürlicher Ressourcen – einschließlich Uran und Gold – durch westliche Unternehmen, die diese Reichtümer einfach nicht angemessen bezahlt haben, und die Verschanzung westlicher Streitkräfte durch den Bau von Stützpunkten und den ungestraften Einsatz dieser Armeen.

Zwei Tage nach dem Putsch gab die CNSP die Namen der zehn Beamten bekannt, die die CNSP anführen. Sie kommen aus dem gesamten Spektrum der Streitkräfte, von der Armee (General Mohamed Toumba) über die Luftwaffe (Oberst Major Amadou Abouramane) bis zur Nationalpolizei (stellvertretender Generaldirektor Assahaba Ebankawel). Mittlerweile ist klar, dass eines der einflussreichsten Mitglieder der CNSP General Salifou Mody ist, ehemaliger Stabschef des Militärs und Vorsitzender des Obersten Rates für die Wiederherstellung der Demokratie, der im Februar 2010 den Putsch gegen Präsident Mamadou Tandja anführte. Dieser regierte den Niger, bis Bazoums Vorgänger Mahamadou Issoufou die Präsidentschaftswahlen 2011 gewann. Während Issoufous Amtszeit wurde die weltweit größte Drohnenbasis in Agadez durch die Regierung der Vereinigten Staaten aufgebaut. Und französische Spezialeinheiten besetzten im Auftrag des Uranbergbauunternehmens Orano (ehemals Teil von Areva) die Stadt Irlit.

Es ist wichtig anzumerken, dass General Salifou Mody aufgrund seines Einflusses in der Armee und seiner internationalen Kontakte als einflussreiches Mitglied der CNSP angesehen wird. Am 28. Februar 2023 traf sich General Mody mit dem US-Vorsitzenden des Joint Chiefs of Staff, General Mark Milley, während der African Chiefs of Defence Conference in Rom, um „regionale Stabilität, einschließlich der Zusammenarbeit bei der Terrorismusbekämpfung und den fortgesetzten Kampf gegen gewalttätigen Extremismus in der Region“ zu besprechen.“ Am 9. März besuchte General Mody Mali, um sich mit Oberst Assimi Goïta und dem Stabschef der malischen Armee, General Oumar Diarra, zu treffen, um die militärische Zusammenarbeit zwischen Niger und Mali zu stärken.

Einige Tage später, am 16. März, besuchte US-Außenminister Antony Blinken den Niger um sich mit Bazoum zu treffen. Was viele in Niger als Abseitsstellung von Mody empfanden, wurde er am 1. Juni zum nigerianischen Botschafter in den Vereinigten Arabischen Emiraten ernannt. General Mody, so heißt es in Niamey, der Haupstadt des Niger, sei die Stimme im Ohr von Brigadegeneral Tchiani, dem nominellem Staatsoberhaupt.

Korruption und der Westen

Eine gut informierte Quelle in Niger sagte uns, dass der Grund, warum das Militär gegen Bazoum vorging, darin besteht, dass „er korrupt ist, und ein Handlanger Frankreichs.“ Die Menschen im Niger hatten genug von ihm und seiner Bande. Sie sind dabei, die Mitglieder des gestürzten Systems zu verhaften, die öffentliche Gelder veruntreut haben, von denen viele in ausländischen Botschaften Zuflucht gesucht haben.“ Das Problem der Korruption liegt im Niger, einem Land mit einem der lukrativsten Uranvorkommen der Welt. Bei der „Korruption“, von der in Niger die Rede ist, handelt es sich nicht um geringfügige Bestechungsgelder durch Regierungsbeamte, sondern um eine ganze Struktur – die während der französischen Kolonialherrschaft entstanden ist –, die Niger daran hindert, Souveränität über seine Rohstoffe und seine Entwicklung zu erlangen.

Im Mittelpunkt der „Korruption“ steht das sogenannte „Joint Venture“ zwischen Niger und Frankreich namens Société des mines de l’Aïr (Somaïr), das die Uranindustrie des Landes besitzt und betreibt. Bemerkenswert ist, dass Somaïr zu 85 Prozent im Besitz der französischen Atomenergiekommission und zweier französischer Unternehmen ist, während sich nur 15 Prozent im Besitz der Regierung in Niamey befinden. Der Niger produziert über 5 Prozent des weltweiten Urans, sein Uran ist jedoch von sehr hoher Qualität. Die Hälfte der Exporteinnahmen Nigers stammt aus dem Verkauf von Uran, Öl und Gold. Jede dritte Glühbirne in Frankreich wird mit Uran aus Niger betrieben, während 42 Prozent der Bevölkerung des afrikanischen Landes unter der Armutsgrenze lebten. Die Menschen in Niger müssen jahrzehntelang zusehen, wie ihnen ihr Reichtum entgleitet. Als Zeichen der Schwäche der Regierung hat Niger im Laufe des letzten Jahrzehnts in nur zehn Schiedsverfahren, die von multinationalen Unternehmen vor dem Internationalen Zentrum zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten und der Internationalen Handelskammer eingereicht wurden, über 906 Millionen US-Dollar verloren.

Frankreich hat im Jahr 2002 mit der Umstellung auf das Eurosystem aufgehört, den sogenannten CFA zu verwenden. Aber vierzehn ehemalige französische Kolonien nutzten weiterhin die Communauté Financiére Africaine (CFA), was Frankreich immense Vorteile verschafft (50 Prozent der Reserven dieser Länder müssen im französischen Finanzministerium gehalten werden und Frankreichs Abwertung des CFA – wie im Jahr 1994) hat katastrophale Auswirkungen auf die Länder gehabt, die es nutzen). Im Jahr 2015 sagte der Präsident des Tschad, Idriss Déby Itno, dass das CFA „die afrikanischen Volkswirtschaften in den Abgrund zieht“ und dass „die Zeit gekommen sei, die Schnur zu durchtrennen, die Afrika an der Entwicklung hindert“. In der gesamten Sahelzone wird derzeit nicht nur über den Abzug der französischen Truppen gesprochen, wie dies in Burkina Faso und Mali der Fall war– aber von einem Bruch mit der wirtschaftlichen Macht Frankreichs über die Region.

Die neue Blockfreiheit

Beim Russland-Afrika-Gipfel 2023 im Juli trug Burkina Fasos Führer, Präsident Ibrahim Traoré, eine rote Baskenmütze, die an die Uniform des ermordeten sozialistischen Führers seines Landes, Thomas Sankara, erinnerte. Traoré reagierte scharf auf die Verurteilung der Militärputsche in der Sahelzone, unter anderem auf einen kürzlichen Besuch einer Delegation der Afrikanischen Union in seinem Land. „Ein Sklave, der nicht rebelliert, verdient kein Mitleid“, sagte er . „Die Afrikanische Union muss aufhören, Afrikaner zu verurteilen, die sich entscheiden, gegen ihre eigenen Marionettenregime des Westens zu kämpfen.“

Im Februar hatte Burkina Faso ein Treffen veranstaltet, an dem die Regierungen von Mali und Guinea teilnahmen. Auf der Tagesordnung steht die Schaffung einer neuen Föderation dieser Staaten. Es ist wahrscheinlich, dass Niger in diese Gespräche einbezogen wird.

Dieser Artikel wurde von Globetrotter erstellt.

Vijay Prashad ist ein indischer Historiker, Herausgeber und Journalist. Er ist Autor und Chefkorrespondent bei Globetrotter.

Kambale Musavuli stammt aus der Demokratischen Republik Kongo (DRK) und ist eine führende politische und kulturelle Stimme des Kongo. Er lebt in Accra, Ghana, und ist Politikanalyst beim Center for Research on the Congo-Kinshasa.

