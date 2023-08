Medienbericht: USA bereiten Waffenverträge für die Ukraine über eine Milliardensumme vor

Das US-Verteidigungsministerium arbeite derzeit an Waffenverträgen für die Ukraine im Wert von fast 40 Milliarden US-Dollar, berichtet ein Journalist der Zeitung Politico. Er schrieb auf X (Twitter):

„Das Pentagon arbeitet an Verträgen im Wert von fast 40 Milliarden US-Dollar, um die Ukraine zu beliefern und den Bestand des US-Militärs aufzufüllen, da sie weiterhin Munition, Fahrzeuge und Raketen nach Kiew schicken.“

Von der Gesamtsumme sein 16,4 Milliarden US-Dollar für die von den USA im Rahmen der „Ukraine Security Assistance Initiative“ bereitgestellten Mittel und weitere 20,5 Milliarden US-Dollar für die Aufstockung der Waffenbestände der US-Armee vorgesehen, die auf Beschluss von US-Präsident Joe Biden an die Ukraine geliefert wurden.

