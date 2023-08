Mali und Burkina warnen die ECOWAS, dass jede militärische Intervention gegen Niger einer Kriegserklärung gleichkäme (Linke Zeitung)

URL: LINKE ZEITUNG



In einer am Montag, dem 31. Juli 2023, verlesenen Erklärung warnte der Minister für Territorialverwaltung und Dezentralisierung, Oberst Abdoulaye Maïga, die ECOWAS davor, dass jede militärische Intervention gegen Niger einer Kriegserklärung gegen Mali und Burkina Faso gleichkäme. Nachfolgend finden Sie die Pressemitteilung der beiden Regierungen.

Die Übergangsregierungen von Burkina Faso und Mali erfuhren durch die Presse von den Schlussfolgerungen der außerordentlichen Gipfeltreffen der Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten (ECOWAS) und der Westafrikanischen Wirtschafts- und Währungsunion (UEMOA), die am 30. Juli 2023 in Abuja stattfanden zur politischen Situation in Niger.

Die Übergangsregierungen von Burkina Faso und Mali erklären:

1. Wir bringen unsere brüderliche Solidarität und die der Völker von Burkina Faso und Mali mit dem brüderlichen Volk von NIGER zum Ausdruck, das sich in voller Verantwortung entschieden hat, sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und vor der Geschichte die volle Souveränität anzunehmen;

2. Wir verurteilen die Beharrlichkeit dieser regionalen Organisationen, Sanktionen zu verhängen, die das Leid der Bevölkerung verschlimmern und den Geist des Panafrikanismus gefährden:

3. Wir weigern uns, diese illegalen, illegitimen und unmenschlichen Sanktionen gegen die Bevölkerung und die Behörden von Niger anzuwenden;

4. Wir warnen davor, dass jede militärische Intervention gegen Niger einer Kriegserklärung gegen Burkina Faso und Mali gleichkäme;

5. Wir warnen davor, dass jede militärische Intervention gegen Niger zum Rückzug Burkina Fasos und Malis aus der ECOWAS sowie zur Einführung von Selbstverteidigungsmaßnahmen zur Unterstützung der Streitkräfte und des nigerischen Volkes führen würde;

6. Wir warnen vor den katastrophalen Folgen einer militärischen Intervention in Niger, die die gesamte Region destabilisieren könnte, wie es bei der einseitigen NATO-Intervention in Libyen der Fall war, die den Ursprung der Ausbreitung des Terrorismus in der Sahelzone und in Westafrika darstellte.

Die Übergangsregierungen von Burkina Faso und Mali sind zutiefst empört und überrascht über das beobachtete Ungleichgewicht zwischen einerseits der Schnelligkeit und der abenteuerlichen Haltung einiger politischer Führer in Westafrika, die bewaffnete Gewalt einsetzen wollen, um eine verfassungsmäßige Ordnung wiederherzustellen in einem souveränen Land, und andererseits die Untätigkeit, Gleichgültigkeit und passive Komplizenschaft dieser Organisationen und politischen Führer bei der Unterstützung von Staaten und Völkern, die seit einem Jahrzehnt Opfer des Terrorismus und ihrem Schicksal überlassen sind.

Auf jeden Fall laden die Übergangsregierungen von Burkina Faso und Mali die aktiven Kräfte ein, bereit und mobilisiert zu sein, um den Menschen in Niger in diesen dunklen Stunden des Kanismus zur Seite zu stehen.

Möge Gott Afrika segnen und die Afrikaner bewahren.

Ouagadougou und Bamako am 31. Juli 203.

Für Burkina Faso,

der Minister für Kommunikation, Kultur, Kunst und Tourismus, Regierungssprecher,

Rimtalba Jean Emmanuel OUEDRAOGO Ritter des Verdienstordens, Kunst, Briefe und Kommunikation.

Für Mali,

der Minister Staatsminister, Minister für Territorialverwaltung und Dezentralisierung, Regierungssprecher, Oberst Abdoulaye MAIGA, Ritter des Nationalen Ordens

