Die nigrische Putschregierung beharrt auf ihrer souveränistischen Position gegenüber Frankreich – 1. August 2023

Der Staatsstreich von letzter Woche in Niger entwickelt sich bereits zu einer internationalisierten Konfliktsituation, da der ehemalige Kolonialherr des westafrikanischen Landes, Frankreich, droht und darauf drängt, den gestürzten Präsidenten Mohamed Bazoum sofort wieder einzusetzten. Anhänger des Putsches äußern offen ihre Abneigung und greifen die französische Botschaft in der Hauptstadt Niamey an.

Berichten zufolge ist Bazoum, nachdem er von seiner eigenen Präsidentengarde gefangen genommen wurde, bei guter Gesundheit. Interessanterweise ist die Begründung derjenigen, die seine demokratisch gewählte Regierung (die erst seit zwei Jahren im Amt ist) gestürzt haben, geopolitischer Natur: Die zunehmende Gewalt der Dschihadisten ist zu einem wichtigen Thema geworden, und Bazoum wurde heftig kritisiert, weil er es nicht geschafft hat, das Land und die Sicherheit der Bevölkerung zu schützen. Andere sagen jedoch, dies sei nur ein Vorwand für einen internen Machtkampf und militärische Machenschaften. Derzeit tauchen in den regionalen Quellen der Region Nahost-Afrika Berichte auf, dass Niger (unter der Junta) alle Uran- und Goldexporte nach Frankreich ausgesetzt hat. Die FT bestätigt dies:

Die Junta hat ihre antifranzösische Rhetorik weiter verschärft. Sie kündigte an, den Export von Uran nach Frankreich mit sofortiger Wirkung auszusetzen. Niger ist der siebtgrößte Uranproduzent der Welt und Frankreich, das 75 Prozent seiner Energie aus Kernenergie bezieht, ist ein bedeutender Importeur.

Anführer der nigrischen Junta, darunter General Abdourahmane Tiani, über Reuters.

Nachdem sich der Chef der Präsidentengarde, General Abdourahmane Tchiani, am Freitag zum neuen Machthaber Nigers erklärt hat, gibt es bereits weit verbreitete Behauptungen, dass eine direkte französische Militärintervention bevorsteht.

Frankreich hat versichert, dass es nur Bazoum als einzige legitime Autorität anerkennt, dessen genauer Aufenthaltsort unbekannt ist, obwohl er sich gerade mit dem Führer des Tschad getroffen hat, der Berichten zufolge versucht, zu vermitteln.

Frankreich und das jetzt regierende Militär haben Drohungen und Warnungen ausgetauscht, und es wird behauptet, dass die jetzt gestürzte Regierung französische Angriffe gegen den Präsidentenpalast und die Putschisten unterstützt hat.

Oberst Amadou Abdramane, ein Sprecher der Putschisten, hat behauptet, der nigrische Außenminister habe eine Rechtsverordnung unterzeichnet, die eine externe französische Militärintervention zur Wiederherstellung der politischen Stabilität zulässt. Es gibt sogar Behauptungen, dass französische Streitkräfte einen Raketenangriff auf den Präsidentenpalast vorbereiten. Frankreich hat jedoch weder bestätigt noch dementiert, dass die Exilregierung Bazoum darum gebeten hat.

Darüber hinaus warnte Abdramane am Montag, dass ausländische Regierungen nicht versuchen dürften, Bazoum zu befreien oder im Namen seiner Vertreter zu intervenieren, und schwor, dass Blutvergießen und weiteres Chaos die Folge sein würden.

Niger hat angekündigt, den Export von Uran und Gold nach Frankreich mit sofortiger Wirkung auszusetzen: BBC – CGTN Africa (@cgtnafrica) July 31, 2023

Erschwerend kommt hinzu, dass Niger seit langem ein wichtiger Stützpunkt für französische Spezialeinheiten ist, die dort rund 1.500 Soldaten stationiert haben und regelmäßig gemeinsame Operationen mit der früheren Regierung durchführen.

Der „antiimperialistische“ Charakter der Putschisten auf den Straßen wurde dadurch deutlich, dass sie russische Flaggen schwenkten. Beunruhigend ist, dass sich sowohl französische als auch amerikanische Truppen in der Region befinden, während die russische Söldnergruppe Wagner gleich nebenan in Mali ist. Der Chef von Wagner, Jewgeni Prigoschin, der vor einigen Tagen zum ersten Mal seit der Meuterei vom 23. Juni wieder in Russland aufgetaucht ist, feierte in einer seltenen Botschaft den Staatsstreich und prangerte den vergangenen französischen und westlichen Kolonialismus in Afrika an:

In einer langen Botschaft, die in den sozialen Medien gepostet wurde, machte Prigozhin das Erbe des Kolonialismus für die Situation in Niger verantwortlich und behauptete, ohne Beweise zu liefern, dass westliche Staaten terroristische Gruppen in dem Land unterstützten. Niger war einst eine französische Kolonie und vor dem Putsch in dieser Woche eine der wenigen Demokratien in der Region.

Unterdessen haben Demonstranten mit russischen Fahnen die französische Botschaft in Niamey angegriffen… Menschen skandieren „Lang lebe Russland“, „Lang lebe Putin“, „Nieder mit Frankreich“, „Nieder mit Macron“ pic.twitter.com/Jn3eQc3Wmq – COMBATE | (@upholdreality) July 30, 2023

All dies hat Präsident Emmanuel Macron zu einer neuen Reaktion veranlasst, der erklärte, seine Regierung werde „keinen Angriff auf Frankreich und seine Interessen“ in Niger dulden. Er bezeichnete den Staatsstreich als „vollkommen illegitim“ (was ironisch ist, da dies bedeutet, dass er glaubt, er könne einigen Staatsstreichen Legitimität zubilligen, anderen aber nicht).

Die 15 Nationen umfassende Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten (ECOWAS) forderte die sofortige Wiedereinsetzung Bazoums in sein Amt und erklärte, sie werde „alle Maßnahmen“ ergreifen, um eine demokratische Regierung und die Verfassung wiederherzustellen. Die schärfste Warnung der ECOWAS lautete:

„Solche Maßnahmen können auch den Einsatz von Gewalt zu diesem Zweck beinhalten“, hieß es in einer Erklärung.

Das Weiße Haus erklärte am Wochenende, es verfolge den Staatsstreich und die Ereignisse im Lande genau und stehe mit der Militärführung in Kontakt. „Wir sind nach wie vor zutiefst besorgt über die sich abzeichnenden Entwicklungen … die Vereinigten Staaten verurteilen auf das Schärfste jeden Versuch, die Macht mit Gewalt zu ergreifen“, sagte NSC-Sprecher John Kirby. „Eine militärische Machtübernahme könnte dazu führen, dass die Vereinigten Staaten ihre Sicherheits- und sonstige Zusammenarbeit mit der Regierung von Niger einstellen und damit bestehende Sicherheits- und Nicht-Sicherheitspartnerschaften gefährden.“

Aber wie The Intercept hervorhebt, ist dies ein weiteres Problem und ein Regierungswechsel, der zumindest teilweise von Washington selbst verursacht wurde… das heißt, ein weiterer afrikanischer Putschistenführer, der von US-Spezialkräften ausgebildet wurde. Nach Angaben von The Intercept:

BRIG. GEN. MOUSSA SALAOU BARMOU, der Chef der nigrischen Spezialeinheiten und einer der Anführer des sich anbahnenden Putsches in Niger, wurde vom US-Militär ausgebildet, wie The Intercept bestätigt hat. Von den USA ausgebildete Militäroffiziere haben seit 2008 an 11 Putschen in Westafrika teilgenommen.

„Wir haben eine sehr lange Beziehung zu den Vereinigten Staaten“, sagte Barmou im Jahr 2021. „Die Möglichkeit, in dieser Eigenschaft zusammenzuarbeiten, ist sehr gut für Niger.“ Erst letzten Monat traf sich Barmou mit Generalleutnant Jonathan Braga, dem Chef des US Army Special Operations Command, auf der Air Base 201, einer Drohnenbasis in der nigerianischen Stadt Agadez, die als Dreh- und Angelpunkt eines Archipels von US-Außenposten in Westafrika dient.

Am Mittwoch schloss sich Barmou, der in Fort Benning (Georgia) und an der National Defense University in Washington ausgebildet wurde, einer Junta an, die Mohamed Bazoum, den demokratisch gewählten Präsidenten Nigers, abgesetzt hat, wie nigrische Quellen und ein US-Regierungsbeamter, der anonym bleiben wollte, berichten.

Das Militärregime in Niger hat mit sofortiger Wirkung die Ausfuhr von Uran nach Frankreich verboten. Mehr als 50 % des in Niger gewonnenen Uranerzes wird für die Befeuerung französischer Kernkraftwerke verwendet. 24 % der EU-Uranimporte stammen aus Niger pic.twitter.com/exYLkFWcXt – Africa Archives ™ (@Africa_Archives) July 31, 2023

Aber auch hier steht für Frankreich angesichts der chaotischen politischen Lage in seiner ehemaligen Kolonie wesentlich mehr auf dem Spiel, da Niger 15 % des gesamten französischen Uranbedarfs deckt.

Die Aktien von Uran- und Kernkraftunternehmen in den USA sind stark gestiegen, nachdem berichtet wurde, dass die nigrische Junta die Uran- und Goldexporte nach Frankreich mit sofortiger Wirkung ausgesetzt hat (sowie die Nachricht, dass das erweiterte Kernkraftwerk Vogtle der Southern Co. in Georgia nach jahrelangen Verzögerungen wieder Strom ins Netz liefert)…

Es sei darauf hingewiesen, dass etwa ein Fünftel der Uranvorräte der Europäischen Union aus dem Niger stammt.

Aus der Sicht des Westens ist der wachsende russische Einfluss in Afrika ein großes Problem. Es gibt bereits Schlagzeilen, die behaupten, Putin wolle seinen Einfluss auf Niger und ganz Westafrika ausdehnen.

