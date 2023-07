https://www.globaltimes.cn/page/202307/1295280.shtml

Vom 27. bis 28. Juli fand in St. Petersburg der zweite Russland-Afrika-Gipfel statt, an dem 17 Staatschefs des Kontinents teilnahmen. Sie und die anderen Teilnehmer, zu denen neben zahlreichen nationalen Delegationen auch fünf Vizepräsidenten und vier Regierungschefs gehörten, widersetzten sich tapfer dem Druck des Westens, um an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Russische Beamte hatten zuvor erklärt, die USA und die EU hätten versucht, ihren Gästen die Teilnahme auszureden. Dieser Vorwurf wurde durch die Veröffentlichung feindseliger Leitartikel in westlichen Medien untermauert.

Die überwältigende Mehrheit der afrikanischen Länder nahm in irgendeiner Form teil, denn nur fünf Länder lehnten es ab, Vertreter zu dem Gipfel zu entsenden. Wenn man bedenkt, dass etwas mehr als die Hälfte des Kontinents in der Generalversammlung der Vereinten Nationen (UNGA) mindestens einmal seit Beginn der Sonderoperation in der Ukraine gegen Russland gestimmt hat, bedeutet dies, dass es Länder gab, die trotz ihrer Meinungsverschiedenheiten über die Lage in Osteuropa beschlossen, die Beziehungen zu Russland auszubauen.

Der politische und mediale Druck des Westens konnte die Veranstaltung nicht zunichte machen, weil die afrikanischen Länder die Möglichkeiten zu schätzen wissen, die Russland ihnen zur Stärkung ihrer Souveränität in diesen unberechenbaren Zeiten bietet. Die frühere Sowjetunion unterstützte ihre Freiheitsbewegungen und half vielen von ihnen anschließend umfassend beim Aufbau ihrer Staatlichkeit. Bedauerlicherweise hatte die Russische Föderation nach der Unabhängigkeit mit vielen innenpolitischen Herausforderungen zu kämpfen und konnte diese internationale Rolle erst vor kurzem wieder aufnehmen.

Präsident Wladimir Putin versuchte, die verlorene Zeit mit dem ersten Russland-Afrika-Gipfel im Oktober 2019 aufzuholen, aber die COVID-19-Pandemie und der NATO-Russland-Proxykrieg in der Ukraine behinderten die Umsetzung des Aktionsplans. Wie dem auch sei, die russisch-afrikanischen Beziehungen haben sich in den fast vier Jahren seit dem letzten multilateralen Treffen nicht verschlechtert, und man kann sogar behaupten, dass Russland in dieser Zeit für einige seiner afrikanischen Partner wichtiger geworden ist als jemals zuvor seit 1991.

Die antirussischen Sanktionen des Westens, die nach dem Beginn der Sonderoperation in der Ukraine verhängt wurden, haben den afrikanischen Partnern Probleme bereitet, die trotz der Schwarzmeer-Getreideinitiative, deren Verlängerung Moskau kürzlich ablehnte, nachdem es dem Westen vorwarf, seinen Teil der Abmachung nicht zu erfüllen, nicht gelöst wurden. Dennoch versprach der russische Präsident Putin auf dem letzten Gipfel, den Bedürftigsten bis zum Jahresende kostenlos Getreide zu liefern.

Dies bringt die Analyse dazu, auch andere Aspekte der Veranstaltung zu erörtern, denn es ging um mehr als nur die Stärkung der russisch-afrikanischen Zusammenarbeit in der Landwirtschaft. Im Einklang mit dem Thema „Frieden, Sicherheit und Entwicklung“ wurden hinter verschlossenen Türen bilaterale militärische Beziehungen mit interessierten Ländern erörtert, deren Einzelheiten jedoch aufgrund ihrer Sensibilität nicht öffentlich bekannt gegeben wurden. Darüber hinaus wurden auch akademische, energiebezogene, finanzielle, industrielle, institutionelle, mediale und andere Formen der Zusammenarbeit erörtert.

Was alles miteinander verbindet, ist die Tatsache, dass der umfassende Ausbau der russisch-afrikanischen Beziehungen in jedem dieser Bereiche der Vision von Präsident Putin entspricht, die Partner seines Landes auf dem Kontinent bei der „Stärkung der nationalen und kulturellen Souveränität“ zu unterstützen, wie er es im Vorfeld des Gipfels versprochen hatte. Seit Beginn der Sonderoperation hat er regelmäßig über dieses Konzept gesprochen, das er als Voraussetzung für eine für beide Seiten vorteilhafte Partnerschaft ansieht.

An dieser Stelle muss erwähnt werden, dass kein einziges afrikanisches Land auf den antirussischen Sanktionszug des Westens aufgesprungen ist, obwohl der Druck dazu immens war. Das gilt auch für diejenigen, die in der UN-Generalversammlung mindestens einmal dagegen gestimmt haben. Noch nie zuvor war ganz Afrika in dieser Weise zusammengekommen. Seine Länder wollten der internationalen Gemeinschaft eindeutig zeigen, dass sie wirklich unabhängig sind und sich ihre Politik nicht länger von ihren ehemaligen Kolonialherren diktieren lassen.

Der Westen war schockiert über diese beispiellose Demonstration von Souveränität, weshalb seine Beamten und Medien eine Informationskriegskampagne gegen Russland starteten, in dem aussichtslosen Versuch, die afrikanischen Länder zu überzeugen, Russland zu sanktionieren. So wurden beispielsweise falsche Behauptungen aufgestellt, dass die russischen Militärberater für Gräueltaten verantwortlich seien, und es wurde behauptet, dass Russland die Hungersnot in Afrika mit Waffen ausführe. Kein afrikanisches Land ließ sich jedoch dazu bewegen, Russland zu sanktionieren, nicht einmal diejenigen, die nicht am letzten Gipfel teilgenommen haben.

Sie alle wissen, dass ihren objektiven nationalen Interessen am besten gedient ist, wenn sie sich ihre strategischen Optionen offen halten und keine Brücken zu ihren Partnern abbrechen, ganz gleich, welcher Druck von außen auf sie ausgeübt wird. Russland gilt als historisch verlässlicher Partner, mit dem die Beziehungen in allen Bereichen, die ein afrikanisches Land wünscht, ausgebaut werden können, was dazu beitragen kann, die bisher unverhältnismäßig große Abhängigkeit vom Westen zu überwinden und gleichzeitig die Bemühungen um noch engere Beziehungen zu China zu ergänzen.

Russland knüpft seine Agrar- und Militärhilfe ebenso wenig an Bedingungen wie China seine Infrastrukturinvestitionen und seinen Marktzugang, und diese Formen der Zusammenarbeit stärken die Souveränität der afrikanischen Staaten. Darüber hinaus sind diese großen Länder ernsthaft bestrebt, die zwischenmenschlichen Beziehungen zu verbessern, insbesondere den akademischen Austausch und die Ausbildung von Fachkräften. Der Grund dafür ist, dass sie sich Afrika als Ganzes als unabhängigen Pol in der entstehenden multipolaren Weltordnung vorstellen können.

Darin liegt der Hauptunterschied zwischen den USA und der EU auf der einen Seite und Russland und China auf der anderen. Das erste Paar knüpft alle Formen der Hilfe an Bedingungen, um Afrika ihnen unterzuordnen, während das zweite Paar keine dieser Bedingungen stellt, da es den Aufstieg Afrikas fördern will. Die USA und die EU können eine internationale Ordnung, die sie nicht anführen, nicht gutheißen, während Russland und China eine faire und gerechte Ordnung anstreben, in der alle Länder unabhängig von ihrer Größe gleich sind.

Diese Einsicht ermöglicht es, die Bedeutung des zweiten Russland-Afrika-Gipfels besser zu verstehen, der als Russlands komplementäre Version des Forums für chinesisch-afrikanische Zusammenarbeit fungieren soll. Beide Veranstaltungen finden im Abstand von mehreren Jahren statt, so dass genügend Zeit bleibt, um Fortschritte bei ihren Aktionsplänen zu erzielen. Obwohl Russland sich vergleichsweise spät wieder in Afrika engagiert, macht es diese Verzögerung durch die strategische Rolle, die es bei der Sicherstellung der landwirtschaftlichen und militärischen Bedürfnisse seiner Partner spielt, mehr als wett.

Der Autor ist ein in Moskau ansässiger amerikanischer Politologe. opinion@globaltimes.com.cn

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken

Pinterest

E-Mail

Gefällt mir: Like Wird geladen … Related