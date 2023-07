Bolivien ist das dritte südamerikanische Land, das inmitten der globalen Entdollarisierungswelle den chinesischen Yuan zur Handelsabwicklung nutzt (Global Times)

https://www.globaltimes.cn/page/202307/1295267.shtml



Inmitten einer sich beschleunigenden Entdollarisierungswelle auf der ganzen Welt ist Bolivien das dritte südamerikanische Land, das den chinesischen Yuan für die Handelsabwicklung nutzt, und die bolivianische Regierung drängt darauf, so schnell wie möglich chinesische Banken im Land zu eröffnen, heißt es Medienberichte.

Der bolivianische Wirtschaftsminister Marcelo Montenegro sagte auf einer Pressekonferenz, dass das Land bereits den Yuan verwende und „das ist eine Realität und ein guter Anfang“, berichtete das Times Magazine am Freitag.

„Exporteure aus der Bananen-, Zink- und Holzindustrie wickeln Transaktionen in Yuan ab, ebenso wie Importeure von Fahrzeugen und Investitionsgütern“, sagte Montenegro.

Laut Montenegro führte Bolivien von Mai bis Juli Finanztransaktionen im Wert von 278 Millionen chinesischen Yuan (38,7 Millionen US-Dollar) durch, was 10 Prozent des Außenhandels Boliviens in diesem Zeitraum ausmachte.

Vor Bolivien hatten Argentinien und Brasilien bereits mit der Verwendung des Yuan in ihren Handelsabwicklungen begonnen. Argentinien kündigte im April Pläne an, aus China importierte Waren mit der chinesischen Währung Yuan zu bezahlen; während Brasilien im Februar ein Memorandum über die Zusammenarbeit mit China unterzeichnete, um Yuan-Clearing-Vereinbarungen in Brasilien einzurichten.

Die Freigabe chinesischer Yuan-Konten durch die argentinische Zentralbank im argentinischen Bankensystem sei ein großer Fortschritt bei der Reduzierung der Wechselkurskosten, der Förderung finanzieller Effizienz und der Währungsdiversifizierung, sagte der argentinische Botschafter in China, Sabino Vaca Narvaja, der Global Times in einem exklusiven schriftlichen Interview im Juni .

„Immer mehr Länder greifen bei der Handelsabwicklung auf den chinesischen Yuan zurück, und dieses Phänomen wird immer häufiger auftreten“, sagte Xi Junyang, Professor an der Shanghai University of Finance and Economics, am Samstag gegenüber der Global Times.

China ist das größte Handelsland der Welt, was eine enorme Nachfrage nach Yuan-Zahlungen erzeugen wird. Das Land habe die Öffnung seiner Finanzaktivitäten ausgeweitet und die Wechselkurse des chinesischen Yuan seien im Vergleich zu anderen wichtigen Währungen relativ stabil gewesen, sagte Xi.

In der Zwischenzeit habe eine wachsende Zahl von Ländern erkannt, wie wichtig es sei, ein stärker diversifiziertes internationales Währungssystem anzustreben, während die USA ihre Währung weiterhin als Waffe einsetzten, insbesondere nach der Ukraine-Krise, bemerkte Xi.

Chinesische Experten sagten, dass viele Entwicklungsländer im Zuge des aggressiven Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank einem zunehmenden Druck durch Kapitalabflüsse, Währungsabwertung und steigende Kosten für den Schuldendienst ausgesetzt seien.

Medienberichten zufolge herrscht in Bolivien seit Februar eine Dollarknappheit, die die Wirtschaft des Landes stark beeinträchtigt hat.

Während eines Treffens mit dem chinesischen Botschafter in Bolivien, Huang Yazhong, am 20. Juli sagte der Gouverneur der bolivianischen Zentralbank, Edwin Rojas Ulo, dass der Finanzsektor ein integraler Bestandteil der Zusammenarbeit zwischen China und Bolivien bei der Förderung der „Ein Gürtel, eine Straße“-Initiative sei Erklärung der chinesischen Botschaft in Bolivien.

Boliviens Zentralbank werde weiterhin eine enge Zusammenarbeit mit chinesischen Finanzinstituten aufrechterhalten, um eine gesunde Entwicklung im Handel und bei Investitionen zwischen den beiden Ländern zu fördern, sagte der Gouverneur.

China ist Boliviens zweitgrößter Handelspartner und seine wichtigste Importquelle. Berichten zufolge umfasst die bilaterale Zusammenarbeit zwischen China und Bolivien verschiedene Sektoren, darunter Infrastruktur, Luft- und Raumfahrt, Informationstechnologie sowie Öl- und Gasentwicklung.

Im ersten Halbjahr des Jahres belief sich der bilaterale Handel zwischen China und Bolivien auf insgesamt 8,42 Milliarden Yuan, was einem Anstieg von 77,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht, wie aus Daten der Allgemeinen Zollverwaltung Chinas hervorgeht.

Der Yuan ist zur fünftgrößten Zahlungswährung der Welt, zur drittgrößten Handelsfinanzierungswährung und zur fünftgrößten internationalen Reservewährung geworden.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken

Pinterest

E-Mail

Gefällt mir: Like Wird geladen … Related