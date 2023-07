USA stationieren Atom U-Boote in Südkorea – Russland und China stärken Nordkorea (Gegenpol)

Zum ersten Mal seit den 1980er Jahren haben die USA zwei Atom-U-Boote in Südkorea stationiert. Die USS Kentucky und die USS Annapolis sollen an Manövern mit der südkoreanischen Marine teilnehmen.

Bestückt sind sie mit einer Vielzahl von ballistischen Atomraketen. Für China und Nordkorea stellen diese eine direkte Bedrohung dar – entsprechend scharf fällt die Reaktion Pekings und Pjöngjangs aus.

Gleichzeitig besuchen eine chinesische und eine russische Delegation Pjöngjang, um dort an den Feierlichkeiten zum 70. Jubiläum der Beendigung des Koreakrieges teilzunehmen. Mit dabei ist der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu. Russland bekundet damit seine feste Absicht, die militärische Kooperation mit Nordkorea auszubauen.

Droht Korea erneut Schauplatz eines Stellvertreter-Konfliktes zu werden?

