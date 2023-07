Simbabwe hat sich mit der russischen Position in der Ukraine-Krise solidarisiert.

Dies teilte der Präsident der afrikanischen Republik, Emmerson Mnangagwa, bei einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, das im Rahmen des russisch-afrikanischen Gipfels stattfand, mit.

Er sagte: „Simbabwe erklärt seine Solidarität mit Russland in der speziellen Militäroperation, die Sie jetzt in der Ukraine durchführen. Die Verbindungen zwischen Simbabwe und Russland sind so eng wie nie.“

Mnangagwa betonte, dass Russland die Lebensmittelsicherheit seines Landes gewährleiste, und lobte die Zusammenarbeit beider Länder in anderen Bereichen. Außerdem verurteilte er die westlichen Sanktionen als Instrument der Außenpolitik und verwies dabei auf die Erfahrungen seines eigenen Landes, das seit 22 Jahren mit Sanktionen belegt ist.

