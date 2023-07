Scott Ritter: Polnisch-Ukrainische Union würde Nachkriegsgrenzen in Europa Annihilieren (Gegenpol)

Polen verlegt massiv Truppen an seine Ostgrenzen. Der russische Präsident Wladimir Putin und sein weißrussischer Amtskollege Alexander Lukaschenko warnen Polen vor einem Einmarsch in die Westukraine. Plant Warschau eine polnisch-ukrainische Union zu schaffen?

Der US-Militärexperte Scott Ritter hält ein solches Szenario für realistisch. Gleichzeitig warnt Ritter vor den möglichen Folgen: „Wenn Polen mit der Aufteilung anfängt, gibt es allen Grund zur Annahme, dass sich auch Ungarn und Rumänien an der Teilung beteiligen könnten“. Polen zerstöre damit letztlich das „grundlegende Konzept, dass die Grenzen, die am Ende des Zweiten Weltkriegs vereinbart wurden, dauerhafte Grenzen sind“.

Währenddessen feiert die deutsche Politik die Errichtung einer Rheinmetall-Panzerfabrik in Polen nahe der ukrainischen Grenze als Errungenschaft. Dort sollen beschädigte Leopard-2-Panzer der ukrainischen Armee repariert werden. Ritter stellt den deutschen Leopard-Panzern insgesamt ein vernichtendes Urteil aus: „Sie sind keine ‚Wunderwaffe‘, sondern nichts anderes als eine Todesfalle. […] Es ist ein furchtbares Waffensystem. Es hätte nie an die Ukraine geliefert werden dürfen“.

Hier zum Video mit deutschen Untertiteln:

https://www.youtube.com/watch?v=d9LBGC6pspc

