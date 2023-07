Der Krieg um die Ukraine wird von einem Kampf um die Dritte Welt flankiert. Der Italiener Domenico Losurdo stellte dazu eine beachtliche These auf. Die Reaktionen auf den Krieg geben ihm recht.

weiterlesen hier:

https://www.telepolis.de/features/Russland-als-Teil-des-Globalen-Suedens-9226642.html?seite=all



Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken

Pinterest

E-Mail

Gefällt mir: Like Wird geladen … Related