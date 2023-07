China entwickelt neue Lösungen für das Wohnungsproblem per Grundsteuer – Eine Wohnung ohne Grundsteuer, Zweitwohnung mit Grundsteuer, Drittwohnung extreme Grundsteuer

Jason Smith – Twitter @ShangguanJiewen

China entwickelt neue Lösungen für das Wohnungsproblem:



Eine dieser Lösungen, die in der Provinz Zhejiang getestet wird, ist wie folgt. Während für ein Haus keine Grundsteuer erhoben wird, erhebt der Staat für ein Zweithaus Steuern. Willst du ein drittes Haus?



Die Steuern steigen dann in die Höhe. Daher ist es undenkbar, Immobilien einfach als Kapitalanlage zu nutzen.

Präsident Xi sagte: „Häuser sind zum Wohnen da, nicht zur Spekulation.“ Dies gilt sowohl für Menschen als auch für Unternehmen. Auf diese Weise, so die Hoffnung, werden Häuser zu Wohnorten und nicht zu Investitionen für die Reichen.

Wenn das Experiment in Zhejiang gut funktioniert, wird diese Richtlinie wahrscheinlich auf das ganze Land ausgeweitet.

Hierbei handelt es sich um eine andere Strategie als bei der Linderung extremer Armut, bei der die Regierung kostenlose oder manchmal nahezu kostenlose (1.000 RMB) Häuser für die ärmsten Gemeinden baut. (Kreis Pishan, Xinjiang, China)

