Brasilien hat 1,3 Millionen Nachkommen geflüchteter Sklaven (teleSUR)

Der Großteil der von geflüchteten Sklaven abstammenden Bevölkerung lebt in den ärmsten Gegenden des Landes.

Am Donnerstag veröffentlichte das Brasilianische Institut für Geographie und Statistik (IBGE) Daten, aus denen hervorgeht, dass immer noch rund 1.327.802 Menschen in „Quilombos“ leben, den Gemeinden, die von rebellischen Sklaven gegründet wurden, die vor der Abschaffung der Sklaverei geflohen waren.

Die Quilombos befanden sich typischerweise in unzugänglichen Dschungelgebieten, wo sich die emanzipierten Sklaven, sogenannten „Cimarrones“, niederließen.

Im Jahr 2020 umfasste die brasilianische Volkszählung spezifische Fragen zur Identifizierung von Personen, die sich selbst als „Quilombolas“ bezeichnen. Dabei handelt es sich um Menschen mit historischen und ererbten Bindungen zu den Gemeinden und dem Land, in dem sie leben.

Nur 12,6 Prozent von ihnen leben in 494 vom Staat offiziell anerkannten Quilombola-Gebieten, die ihnen einen Eigentumstitel verleihen, der mit denen indigener Völker vergleichbar ist.

Die verbleibenden 1,16 Millionen Brasilianer, die sich als „Quilombolas“ bezeichnen, leben außerhalb dieser von der Verfassung anerkannten traditionellen Gemeinschaften.

In dem Tweet einer Betroffenen heißt es: „Die 56-jährige afroamerikanische Maria Domingas wurde in der Quilomboa-Gemeinschaft Boa Hora 3 Marmorada geboren und wuchs dort auf. In den letzten Jahren musste sie leider Drohungen und Gewalt durch einen Großbauern erleiden, der mit der Besetzung droht.“ die Quilombola-Gebiete.

Derzeit gibt es in Brasilien „Quilombolas“ in 1.696 von 5.570 Gemeinden. Rund 50 Prozent der „Quilombolas“ sind in 110 Gemeinden konzentriert, die sich größtenteils in den Bundesstaaten Bahia, Maranhao und Para befinden.

Ungefähr die Hälfte der Bevölkerung der Nachkommen aufständischer Sklaven lebt in Bahia und Maranhao, den ärmsten Bundesstaaten im Nordosten Brasiliens.

Bahia hat den höchsten Bevölkerungsanteil afrikanischer Abstammung, wobei die Städte Salvador und Senhor do Bomfin die wichtigsten Knotenpunkte für Quilombolas sind.

Nur in fünf brasilianischen Gemeinden bezeichnet sich mehr als die Hälfte der Bevölkerung als „Quilombolas“. Dies geschieht in Alcantara (85 Prozent), Berilo (58,4 Prozent), Cavalcante (57 Prozent), Serrano (55,7 Prozent) und Bonito (50,3 Prozent).

Im Amazonasbecken wurden 426.449 Quilombolas gezählt. Sie machen 1,6 Prozent der Amazonas-Bevölkerung und 32,1 Prozent der brasilianischen Quilombolas aus.

