Für die EU endete das Gipfeltreffen mit den Ländern Lateinamerikas in einer politischen Niederlage. Lateinamerika lässt sich nicht von Brüssel auf einen pro-ukrainischen Kurs zwingen. Im Gegenteil: Zahlreiche Nationen kritisieren den kriegstreiberischen Kurs der EU und sind „müde“ von der nicht enden wollenden Litanei aus Brüssel.

Das Land, das eine gegen Russland gerichtete Gipfel-Erklärung verhindert hat, heißt Nicaragua. Ein Name, dem Bundeskanzler Olaf Scholz nicht von den Lippen gehen will – aus Ehrfurcht oder Abscheu? Nicaragua hat selbst genug von westlicher Kriegstreiberei gekostet und besteht auf seiner souveränen Außenpolitik.

Nicaraguas Präsident Daniel Ortega formuliert: „Auf dem Treffen zwischen EU und CELAC wollte man uns den faschistischen Nazi-Präsidenten der Ukraine an den Tisch setzen. So sehr die Europäer auch drängten, die meisten CELAC-Länder akzeptierten den faschistischen Präsidenten der Ukraine nicht.“

