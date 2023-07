Wladimir Putin: Afrika ist einer der Pole der entstehenden multipolaren Welt.

Quelle: TASS

MOSKAU, 26. Juli.

Der russische Präsident Wladimir Putin richtete eine Begrüßungsansprache an die Teilnehmer und Gäste des Wirtschafts- und Humanitären Forums Russland-Afrika und wies auf die Rolle Afrikas als einen der Pole der sich entwickelnden multipolaren Welt hin.

„Heute behauptet sich Afrika immer selbstbewusster als einer der Pole der entstehenden multipolaren Welt. Der Fortschritt gewinnt in einem breiten Spektrum von Bereichen an Dynamik, darunter Produktion, Landwirtschaft, Verkehrsinfrastruktur, Treibstoff und Energie, Gesundheitswesen und Bildung.“ sagte der russische Politiker in seiner auf der Website des Kremls veröffentlichten Ansprache .

„Moskau unterstützt die Bestrebungen afrikanischer Nationen, sozioökonomische Stabilität und Fortschritt zu sichern“, bemerkte Putin. „Es ist wichtig, dass die Zusammenarbeit zwischen Russland und Afrika in den letzten Jahren neue Höhepunkte erreicht hat. Wir beabsichtigen, uns weiterhin in diese Richtung zu bewegen und daran zu arbeiten, Handel und Investitionen zu begünstigen, die Zusammenarbeit zu vertiefen und gemeinsam an so dringenden Problemen zu arbeiten.“ Bekämpfung der Armut, Ausbildung moderner Arbeitskräfte, Gewährleistung der Ernährungssicherheit und Bekämpfung des Klimawandels“, sagte das Staatsoberhaupt.

„Wir sind weiterhin bestrebt, unsere afrikanischen Partner auf jede erdenkliche Weise zu unterstützen, um ihnen dabei zu helfen, ihre nationale und kulturelle Souveränität zu stärken und eine aktivere Rolle bei der Lösung regionaler und globaler Herausforderungen zu spielen“, betonte Putin.

