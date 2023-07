Der russlandkritische Blogger Igor Sushko stellt fest:

Alle diese Pipelines transportieren Gas durch die Ukraine von Russland nach Europa, und in der ganzen Zeit wurde keine einzige von Russland versehentlich getroffen.

Russland hat im Laufe von 1,5 Jahren Hunderte Millionen Artilleriegranaten und Raketen abgefeuert, Tausende Raketen. Aber keine dieser Pipelines wurde getroffen.

Und die deutsche Wirtschaftszeitung, das Handelsblatt stellt eine weitere kritische Frage:



Offensichtlich zapfen die ukrainischen Militärs erhebliche Mengen an Treibstoff ab.

Dies alles spielt sich in folgendem Zusammenhang ab:

Es wird berichet, dass es immer unwahrscheinlicher wird, dass weiterhin russisches Gas über Pipelines, die durch die Ukraine verlaufen, in die EU gelangt.

Die Transitverträge laufen noch bis Ende 2024 und ermöglichen es der russischen Gruppe Gazprom, jährlich über 40 Milliarden Kubikmeter Gas über die Ukraine zu exportieren, was dem Regime in Kiew über 7 Milliarden US-Dollar einbringt.

Der ukrainische Energieminister Guerman Galuschtschenko erklärte zuletzt „Wenn Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine und die Privatarmee von Gazprom jetzt mit Gewinnen aus russischem Gas finanziert werden, sollen sie in Zukunft nur noch für Reparationen aufkommen.“ Und er fügte hinzu: „bilaterale Verhandlungen würden immer unwahrscheinlicher“.

Gazprom-Chef Alexei Miller warnte zuletzt, sein Unternehmen werde die Exporte einstellen, wenn die Ukraine ihre Bemühungen zur Beschlagnahmung russischer Staatsvermögen nicht aufgibt, um eine Prämie für die Energieinfrastruktur durchzusetzen, die Moskau bei der Annexion der Krim im Jahr 2014 nach Aussagen des ukrainisichen Regimes angeblich illegal enteignet hatte.

„Wenn Naftogaz solche unfairen Handlungen fortsetzt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Russische Föderation Sanktionen verhängt. Dann werden jegliche Beziehungen zwischen russischen Unternehmen und Naftogaz schlicht unmöglich sein“, erklärte Gazprom-Chef Alexei Miller gegenüber der russischen Nachrichtenagentur TASS .

Trotz der zunehmenden Zerstörung der ukrainischen Energieinfrastruktur durch Bomben, Raketen und Drohnen pumpt das Pipelinenetz weiterhin, ohne Ziel von russischen Angriffen zu werden, russiches Erdgas in die EU – hauptsächlich nach Österreich, Italien, Slowenien und Ungarn.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken

Pinterest

E-Mail

Gefällt mir: Like Wird geladen … Related