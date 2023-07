Meinungsartikel zu „Rechtsoffen – Die Nebelkerze der Kriegsunterstützer“ von Jürgen Schütte (ak-gewerkschafter.com)

Deutschland ist faktisch längst Kriegspartei im Ukrainekrieg. Deshalb tobt auch an der „Heimatfront“ in Deutschland ein gnadenloser Kampf um Meinungsführerschaften und Deutungshoheiten. Vor dem Hintergrund des immer weiter eskalierenden Krieges – gerade wieder milliardenschwere Waffenlieferungen, rund fünf Hundert toten ukrainischen und russischen Soldaten jeden Tag, Einsatz von Uranmunition und Streubomben, Sprengung der Krim-Brücke und der drohenden Gefahr eines baldigen Eintritts in einen 3. Weltkrieg – wird auch an der „Heimatfront“ in Deutschland in und im Umfeld der Friedensbewegung eine erbitterte Auseinandersetzung geführt.

weiterlesen hier:

http://ak-gewerkschafter.com/meinungsartikel-zu-rechtsoffen-die-nebelkerze-der-kriegsunterstuetzer-von-juergen-schuette/

