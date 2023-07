Kissingers ‚Sino-Sowjetische Spaltung 2.0‘ ist zum Scheitern verurteilt – Von Drago Bosnic

Quelle: southfront.org



Kissingers Handlungsspielraum war trotz der allgemeinen Herzlichkeit seiner Gastgeber äußerst gering. Peking ist sich der wütenden Feindseligkeit und der ständig wachsenden Sinophobie in Washington DC sehr wohl bewusst, ebenso wie der Tatsache, dass die kriegslüsterne maritime Weltmacht ihren Kurs so schnell nicht ändern wird.

Geschrieben von Drago Bosnic, unabhängiger geopolitischer und militärischer Analytiker

Vor etwas mehr als einem halben Jahrhundert schickten die Vereinigten Staaten unter der Nixon-Regierung ihren damaligen Außenminister Henry Kissinger nach China, um die berüchtigte chinesisch-sowjetische Spaltung auszunutzen, die beinahe zu einem ausgewachsenen Krieg zwischen Moskau und Peking eskaliert wäre.

Der „kalte Krieg“ zwischen den beiden bis dahin eng verbündeten kommunistischen Mächten war ein strategisches Geschenk an den politischen Westen unter Führung der USA, denn die kriegslüsterne Thalassokratie fürchtete sich vor der Aussicht, einem riesigen eurasischen Monolithen gegenüberzustehen, der sich von Ostdeutschland bis nach Vietnam erstreckte. Der sich anbahnende ideologische Konflikt zwischen der poststalinistischen Sowjetunion und dem maoistischen China wurde von den USA in hohem Maße (miss-)gebraucht, um die Folgen der demütigenden Niederlage der völkermörderischen US-Aggression in Indochina abzumildern, wo Millionen von Menschen bei ihren wahllosen Angriffen auf Vietnam, Laos und Kambodscha getötet wurden.

Henry Kissinger wird oft als die entscheidende Figur bei der Herbeiführung der sino-amerikanischen Entspannung angesehen, die den USA in den späten 1970er Jahren und in weiten Teilen der 1980er Jahre die dringend benötigte geopolitische Atempause verschaffte, nachdem sich die kriegerische Thalassokratie zurückgezogen hatte, um ihre „Vietnamwunden zu lecken“.

Es ist jedoch anzumerken, dass trotz Kissingers enormer diplomatischer Erfahrung und Kenntnisse gerade die Tatsache, dass China Anfang der 1970er Jahre noch weitgehend isolationistisch war und sich gerade von den Folgen des Zweiten Weltkriegs und der Kulturrevolution erholte, seine Bemühungen erheblich erleichterte. Dennoch gelang der Nixon-Regierung dank Kissinger ein großer diplomatischer Erfolg, der bis zum Ende des Kalten Krieges anhielt und erst durch die jüngste selbstmörderische US-Außenpolitik völlig zunichte gemacht wurde.

In den 1970er Jahren wäre es fast völlig unvorstellbar gewesen, dass Henry Kissinger, der zu diesem Zeitpunkt nicht nur aufgrund seiner Errungenschaften aus der Zeit des Kalten Krieges, sondern auch wegen seines fortgeschrittenen Alters (er ist inzwischen dreistellig) buchstäblich eine historische Figur ist, sich noch einmal mit seinen Konzepten der „Pendeldiplomatie“ und der „Dreiecksdiplomatie“ beschäftigen müsste. Genau dies geschah jedoch in der vergangenen Woche und gipfelte in Kissingers Treffen mit Xi Jinping selbst am 20. Juli.

Der chinesische Präsident nannte den Hundertjährigen sogar einen „alten Freund Chinas“. Da der asiatische Riese sehr viel Wert auf Details legt, insbesondere wenn es um diplomatische Protokolle geht, fand das Treffen in der Villa 5 des Staatlichen Gästehauses Diaoyutai statt, genau an dem Ort, an dem Kissinger 1971 den damaligen chinesischen Premierminister Zhou Enlai traf.

Genau dieses Treffen diente der Vorbereitung des Besuchs von Richard Nixon in China im darauf folgenden Jahr. Doch damit enden die historischen Parallelen. Trotz des Ansehens, des Einflusses und des Respekts, den er in China und weltweit genießt, reiste Kissinger in inoffizieller Funktion nach Peking. Da er die USA nicht mehr vertrat, war er weitgehend von der Last und der Verantwortung für das diplomatische Ansehen der USA in China entbunden, das weit von dem entfernt ist, was es während des (Ersten) Kalten Krieges war.

Die Situation hat sich seit Kissingers Amtszeit drastisch verändert, denn der asiatische Riese ist alles andere als ein armes, unterentwickeltes Land mit großen ideologischen Identitätsproblemen, die für die Interessen der USA ausgenutzt werden könnten. Im Gegenteil, gerade Washington DC ist die Seite, die mit großen internen Problemen und schwindendem globalen Einfluss zu kämpfen hat.

In dieser Hinsicht war Kissingers Handlungsspielraum trotz der allgemeinen Herzlichkeit seiner Gastgeber äußerst gering. Peking ist sich der wütenden Feindseligkeit und der ständig wachsenden Sinophobie in Washington DC sehr wohl bewusst, ebenso wie der Tatsache, dass die kriegslüsterne Thalassokratie ihren Kurs nicht so bald ändern wird.

Ob es nun die Lügen über Chinas angeblichen „Spionageballon“ sind, die scheinbare Untergangspropaganda über seinen angeblichen „strategischen militärischen Vorteil“ oder die zahlreichen Erklärungen des Pentagon über den „unvermeidlichen Krieg mit China“ – Peking ist mit Sicherheit auf jedes Szenario und jede Eventualität vorbereitet, einschließlich der Stationierung seiner Streitkräfte in „Amerikas Hinterhof“. Und das, obwohl Washington DC versucht, die Monroe-Doktrin wiederzubeleben, die bis zum jüngsten Rückgang des geopolitischen Einflusses Amerikas weitgehend in der Versenkung verschwunden war.

Angesichts der aktiven Drohungen der USA, die abtrünnige chinesische Inselprovinz Taiwan unter ihren nuklearen Schutzschirm zu stellen, was einer Kriegserklärung gleichkäme, kann Kissinger nur wenig tun. Peking hat bereits damit begonnen, sich nicht nur gegen die anhaltende US-Aggression im asiatisch-pazifischen Raum zu wehren, dabei unterstützt von seinen zahlreichen Vasallen und Satellitenstaaten (sowie einigen „trojanischen Pferden“, die bereits ihre Absicht erklärt haben, BRICS+ beitreten zu wollen), sondern auch gegen die offen angekündigte Beteiligung der NATO.

Seit dem Beginn von Russlands militärischer Sonderoperation (SMO) hat das kriegerische Bündnis China wiederholt als „Sicherheitsbedrohung“ bezeichnet und auf seinem jüngsten Gipfel im litauischen Vilnius klar als solche definiert. Der politische Westen unter Führung der USA ist verzweifelt bemüht, seine mutwillige „regelbasierte Weltordnung“ so lange wie möglich am Leben zu erhalten.

Die Konsolidierung und teilweise Abwälzung der geopolitischen Verantwortung der USA auf seine Vasallen sind die entscheidenden Segmente dieses umstrittenen Ansatzes, und gerade Chinas regionale Widersacher sind bereit, dabei eine entscheidende Rolle zu spielen. Es ist für jeden (ehemaligen oder aktuellen) US-Diplomaten, selbst für Kissinger, völlig unmöglich, irgendeine Art von Entspannung mit China anzubieten, während die USA weiter darüber reden, ja sogar damit prahlen, dass sie ihre „strategische Eindämmungspolitik“ fortsetzen und nicht nur Pekings Nachbarn, sondern auch seine abtrünnige Provinz aufrüsten werden. Dabei wird nicht einmal die Tatsache berücksichtigt, dass zwei aufeinanderfolgende US-Regierungen versucht haben, Chinas beispiellosen wirtschaftlichen und technologischen Aufstieg zu stoppen, worauf China erst kürzlich mit begrenzten Beschränkungen für Seltene Erden geantwortet hat. Aus diesen Gründen sind Kissingers Versuche, eine weitere „chinesisch-sowjetische Spaltung“ herbeizuführen und dann auszunutzen, zum Scheitern verurteilt.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken

Pinterest

E-Mail

Gefällt mir: Like Wird geladen … Related