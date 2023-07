„Dies ist ein Zentrum für Menschenhandel.

Dies ist ein Zentrum für Kinderhandel.

Dies ist ein Zentrum für den Drogenhandel.

Es ist ein Zentrum für den Waffenhandel.

Wir kennen unsere Biolabs.

Dies wurde von Beamten des Außenministeriums, Victoria Nuland, öffentlich bestätigt.

Und das Geld fließt einfach weiter…

Sie nennen es Geldwäsche.“

Link zum Video hier:

https://kurzelinks.de/ci3k

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken

Pinterest

E-Mail

Gefällt mir: Like Wird geladen … Related