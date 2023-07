Dass sich die LGBT-Ukrainer an die Spitze der Demo setzen konnten, deutet auf eine wenigstens stillschweigende Zustimmung der Organisatoren hin, ihren Kampf für »Empathie und Solidarität« in den Dienst von Kiewer Kriegspropaganda zu stellen. Das wirft ein Licht auf die grundsätzliche Eigenschaft von Identitätspolitik, wie sie beim CSD betrieben wird.

weiterlesen hier:

https://www.jungewelt.de/artikel/455389.freiwilligenbataillon-des-tages-berliner-lgbt-ukrainer.html

