Das BRICS-Treffen beginnt. Vorbereitung auf den Gipfel der Staats- und Regierungschefs (Global Times)

Hochrangige nationale Sicherheitsbeamte und hochrangige Diplomaten aus BRICS- und Entwicklungsländern treffen sich in Johannesburg, Südafrika, zu einem dreitägigen Treffen, um einen intensiven Meinungsaustausch über Krisenherde wie den Russland-Ukraine-Konflikt und andere globale Sicherheitsfragen. Dies soll gemeinsamen Interesse dienen, und als politische Vorbereitung für das Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs im August.

Das Treffen, das von Montag bis Mittwoch dauern soll, wird Berichten zufolge vom nationalen Sicherheitsberater des südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa, Sydney Mufamadi, geleitet und ist Teil einer Reihe von BRICS-Treffen, die im Vorfeld des BRICS-Gipfels vom 22. bis 24. August in Südafrika stattfinden. Medienberichten zufolge werden neben den BRICS-Ländern auch Delegierte aus einer 45 Ländern an dem Dialog teilnehmen.

Laut einer Mitteilung des chinesischen Außenministeriums soll Wang Yi, Direktor des Büros der Kommission für auswärtige Angelegenheiten des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) und Mitglied des Politbüros des Zentralkomitees der KPCh, vom 24. bis 25. Juli am 13. Treffen der nationalen Sicherheitsberater und Hohen Vertreter der BRICS-Staaten zum Thema nationale Sicherheit teilnehmen.

Hochrangige nationale Sicherheitsbeamte aus anderen BRICS-Staaten und anderen Ländern, darunter der russische Sicherheitsratssekretär Nikolai Patruschew, der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrats des Iran Ali-Akbar Ahmadian und der indische Nationale Sicherheitsberater Ajit Doval, werden Berichten zufolge persönlich an dem Treffen teilnehmen.

Vorbereitungen treffen

Hochrangige Finanz-, Diplomatie- und Sicherheitsbeamte der BRICS-Mitgliedsländer treffen sich traditionell im Vorfeld, um Meinungen auszutauschen und eine detaillierte Zusammenarbeit zur Vorbereitung des Gipfeltreffens der Staats- und Regierungschefs zu führen.

Das Treffen der nationalen Sicherheitsberater und Hohen Vertreter der BRICS-Staaten für nationale Sicherheit ist eine wichtige Plattform für die BRICS-Länder zur Durchführung politischer und sicherheitspolitischer Zusammenarbeit. Das dreitägige Treffen wird den BRICS-Ländern dabei helfen, ihre Standpunkte zu wichtigen globalen Sicherheitsfragen zu koordinieren, echten Multilateralismus zu praktizieren und den globalen Frieden zu fördern. Es werde auch Vorbereitungen für den bevorstehenden Gipfel der Staats- und Regierungschefs treffen, sagte Feng Xingke, Generalsekretär des Weltfinanzforums und Direktor des Zentrums für BRICS und Global Governance, gegenüber der Global Times.

Themen wie traditionelle und nicht-traditionelle Sicherheitsbedrohungen, die Ukraine-Krise, Terrorismusbekämpfung und Cybersicherheit werden ganz oben auf der Tagesordnung des Gipfels stehen, sagte Feng.

Der Russland-Ukraine-Konflikt dauert seit mehr als einem Jahr an und die gesamte internationale Gemeinschaft spürt die starken Auswirkungen, sodass die Förderung einer stabilen und friedlichen Entwicklung für jedes Land ein wichtiges Thema ist, sagte Wang Lei, Direktor des Zentrums für BRICS-Kooperationsstudien an der Beijing Normal University, gegenüber Global Times.

In den letzten Monaten wurde die Frage diskutiert, ob der russische Präsident Wladimir Putin aufgrund eines Haftbefehls des Internationalen Strafgerichtshofs im August persönlich am Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs in Südafrika teilnehmen wird. Die Berichterstattung westlicher Medien über die BRICS-Staaten wird vom Konflikt in der Ukraine dominiert. Dies wird von einigen Experten dafür kritisiert , dass westliche Medien versuchen, die Diskussionen von der festgelegten Tagesordnung abzulenken.

Es sei unrealistisch, von den BRICS-Ländern eine umfassende Lösung der Ukraine-Krise zu erwarten, aber sie könnten neue Wege finden, um die Kommunikation im Rahmen der Sicherheitsinitiative der Mitgliedsländer zu fördern, sagte Zhu Tianxiang, Direktor am Institut für Außenbeziehungen des BRICS-Forschungsinstituts der Sichuan International Studies University.

Angesichts des durch die Ukraine-Krise verursachten Ketteneffekts werden bei dem dreitägigen Treffen auch andere Themen wie die Sicherheit von Atomwaffen, Nahrungsmitteln und Energie behandelt. Auch Sicherheitsbedenken afrikanischer Länder und die globale multilaterale Governance würden in Vorbereitung auf den bevorstehenden Gipfel der Staats- und Regierungschefs diskutiert, sagte der Experte.

Wachsender Einfluss

Die breiteren Themen, die bei den BRICS-Treffen behandelt werden, sowie das wachsende Interesse weiterer Länder, dem Mechanismus beizutreten, unterstreichen die größere Rolle, die er in der globalen Governance spielt, sagten Analysten und wiesen darauf hin, dass der diesjährige Gipfel in Südafrika im August auch ein Meilenstein für das Wachstum des multilateralen Mechanismus sein könnte.

Der diesjährige Gipfel habe große Aufmerksamkeit erregt, da es sich aufgrund der COVID-19-Pandemie um das erste Offline-Treffen der BRICS-Führer seit drei Jahren handele, mit höheren Erwartungen, das Vertrauen unter den Mitgliedern weiter zu stärken und pragmatische Erfolge zu erzielen, sagte Wang gegenüber der Global Times.

Südafrika habe die Staatsoberhäupter aller afrikanischen Länder zu dem Gipfel eingeladen, auf dem darüber diskutiert werden soll, wie BRICS-Länder mit Afrika zusammenarbeiten können, um dem Kontinent zu Wirtschaftswachstum zu verhelfen, wurde ein hochrangiger südafrikanischer Beamter zitiert, berichtete die Nachrichtenagentur Xinhua.

Angesichts der größeren Beteiligung afrikanischer Länder werde der Schwerpunkt stärker darauf gelegt, wie die Zusammenarbeit zwischen BRICS- und afrikanischen Ländern weiter gefördert werden könne, insbesondere in den Bereichen Wirtschaft und Handel, wie BRICS-Länder bei der Umsetzung von Freihandelsabkommen in afrikanischen Ländern helfen können und wie Entwicklungsländer in der Zeit nach COVID eine soziale und wirtschaftliche Entwicklung erreichen können, sagte Wang.

Darüber hinaus hätten mehr Entwicklungsländer und neue Schwellenländer, die eine wichtige Rolle in regionalen und globalen Angelegenheiten gespielt hätten, Interesse an einem Beitritt zu BRICS bekundet, was die Ausweitung des Mechanismus für das globale Governance-System wichtig mache, sagte Wang.

Rund 20 Länder aus der ganzen Welt haben sich für den Beitritt zur BRICS-Gruppe beworben, die derzeit aus fünf Nationen besteht, und ebenso viele andere Länder haben Interesse daran bekundet, sagten Medien am Donnerstag, Südafrikas Sonderbotschafter für Asien und BRICS, Anil Sooklal.

Diskussionen über die Erweiterung der BRICS-Staaten werden voraussichtlich in den nächsten beiden Tagen sowie beim bevorstehenden Gipfel im August ganz oben auf der Tagesordnung stehen. Immer mehr Länder, insbesondere Entwicklungsländer, sind zunehmend enttäuscht darüber, dass die USA und einige westliche Länder das derzeitige internationale Governance-System für hegemoniale Zwecke missbrauchen, und diese Entwicklungsländer und neuen Schwellenländer hoffen, einen Mechanismus aufzubauen, der ihren Interessen Ausdruck verleihen kann, sagten Analysten.

Sie stellten fest, dass die zunehmende Attraktivität der BRICS-Staaten in ihrer größeren Rolle bei der Konsensbildung liegt und immer mehr Länder versuchen, sich ihr anzuschließen, um die sie betreffenden Probleme zu koordinieren und an der Lösung zu arbeiten, was die USA und einige westliche Länder beunruhigt, da viele westliche Medien behaupten, dass die BRICS-Staaten Entwicklungsländer vom Westen lösen wollen.

Seit seiner Gründung konzentriert sich der BRICS-Mechanismus auf die Zusammenarbeit zwischen Entwicklungsländern und nicht auf die Schaffung von Konfrontationen, weshalb er die Unterstützung von Entwicklungsländern gewonnen hat, die Opfer geopolitischer oder ideologischer Spiele sind. BRICS hatte nie die Absicht, ein Gegengewicht zum Westen zu sein, noch wird es kleine Cliquen zusammenbringen. Der tiefere Grund, warum der Westen versucht, den Mechanismus zu verunglimpfen, sei seine Angst vor den Bemühungen der Entwicklungsländer, das Recht zu erlangen, sich in internationalen Angelegenheiten zu äußern, sagte Feng.

Der Experte wies auch darauf hin, dass der Gipfel in Südafrika der ganzen Welt die „Stärke der BRICS“ zeigen wird, wobei sich die Entwicklungsländer auf die Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung und die Förderung der Handels- und Finanzzusammenarbeit konzentrieren werden, um einen größeren Beitrag zur globalen Erholung und zum globalen Wohlstand zu leisten.

