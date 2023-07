Keine Streumunition in die Ukraine – für Diplomatie! Heidelberg, 17. Juli 2023

FRIEDEN MIT RUSSLAND!

Mit dieser hier vertretenen und verbreiteten Position stoßen wir zum Teil auf Widerstand in unseren eigenen linken Netzwerken. Trotz Ablehnung fast aller, insbesondere aller programmatischer Positionen der AFD und anderer nationalistischer Bewegungen stellen wir fest, dass in dieser so bedeutsamen Zeit die Bereitschaft in der deutschen Bevölkerung, vor allen in ostdeutschen Regionen, Frieden mit Russland zu fordern, richtig ist und damit zu unterstützen. Darüberhinaus stellen wir fest, dass die Teilnehmer an diesen Protesten politisch sehr unterschiedliche Grundhaltungen einnehmen, teilweise links stehen oder auf Distanz zu jeglichen Parteien gehen.



Wir erachten das Teilen von Beiträgen, die über ernsthafte Friedens-Aktionen informieren für wichtig genug, selbst wenn sie von der AfD oder ihrem Umfeld initiiert worden sind. Zugleich distanzieren wir uns von allen fremdenfeindlichen, antidemokratischen und antikommunistischen Positionen. Wir stehen für die Idee einer multipolaren Welt, auf der Grundlage von Kooperation und gegen Konfrontation gerichtet!

Noch zwei interessante Beiträge zur Coronadebatte:

Die Argumente gegen die Laborleck-Theorie von COVID-19 sind jetzt am stärksten. Die wahre Verschwörung besteht aber darin, dass schlechte Akteure eine Zustimmung für einen Konflikt mit China herstellen wollen – Von Bradley Blankenship (RT.com)

https://wp.me/p1dtrb-rtm

Weltweit wurden bislang Milliarden Menschen mit mRNA-Impfstoffen gegen Covid-19 geimpft. Für schwerwiegende Nebenwirkungen könnte vor allem die nicht praktizierte Methode der Aspiration verantwortlich sein.

https://wp.me/p1dtrb-qmk





Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken

Pinterest

E-Mail

Gefällt mir: Like Wird geladen … Related