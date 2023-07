Israels Kampf gegen die Vereinten Nationen – Von Avi Shlaim (informationclearinghouse.info)

https://www.informationclearinghouse.info/57657.htm

11. Juli 2023

David Ben-Gurion, Israels erster Premierminister, hatte ernsthafte Vorbehalte gegenüber den

Vereinten Nationen (UN). Als glühender jüdischer Nationalist und Befürworter von Eigenständigkeit und Eigeninitiative lautete sein außenpolitisches Leitmotiv: „Es kommt nicht darauf an, was die Gojim (Nicht-Juden) sagen, sondern was die Juden tun“. In Übereinstimmung mit diesem Leitspruch bezeichnete er die Weltgemeinschaft verächtlich als „oom-shmoom“. Oom ist das hebräische Akronym für Vereinte Nationen. Der Beiname „oom-shmoom“ impliziert, dass die UNO keine Bedeutung hat und getrost ignoriert werden kann.

Die von Ben-Gurion verbreitete Geringschätzung prägt zwar nach wie vor Israels Haltung gegenüber den Vereinten Nationen, gilt aber nicht für diejenigen, die innerhalb der Weltorganisation israelische Praktiken

untersuchen oder versuchen, das Land zur Rechenschaft zu ziehen. In solchen Fällen weicht der Spott einer unerbittlichen Verunglimpfung. Ein besonders ungeheuerliches Beispiel sind die Bemühungen Israels und seiner Apologeten, Francesca Albanese, die derzeitige UN-Sonderberichterstatterin für die Lage der Menschenrechte in den seit 1967 besetzten palästinensischen Gebieten, zu verunglimpfen und zu

disqualifizieren.

Bei den Sonderberichterstattern der Vereinten Nationen handelt es sich um prominente Rechtsexperten, die vom UN-Menschenrechtsrat ernannt werden und die Aufgabe haben, die Menschenrechtslage in der ganzen Welt zu überwachen und darüber zu berichten. Sie sind unbezahlt und haben eine feste Amtszeit, sind also politisch unabhängiger als fest angestellte UN-Beamte.

Mehrmals im Jahr erstellt der Sonderberichterstatter für Palästina detaillierte Berichte über israelische Übertretungen. Gelegentlich führen diese zu Resolutionen, die Israels Handlungen verurteilen. Israel reagiert jedoch nur selten auf den Inhalt und die Ergebnisse dieser Berichte, und kritische Resolutionen gleiten an ihm ab wie Wasser von einem Entenrücken. Seine routinemäßige Reaktion ist es, auf den Überbringer zu schießen; seine bevorzugte Waffe für Rufmord ist es, den Überbringer als Antisemiten darzustellen. Dies gilt selbst dann, wenn der Sonderberichterstatter zufällig Jude ist, wie es bei Richard Falk der Fall war, der dieses Amt von 2008 bis 2014 innehatte.

Den Staat Israel zu kritisieren, ist nicht per se antisemitisch.

Antisemitismus und Antizionismus sind zwei unterschiedliche Phänomene. Der Zionismus ist die offizielle Ideologie des Staates Israel – eines souveränen Staates an einem bestimmten geografischen Ort. Das Judentum ist eine Religion und seine Anhänger leben sowohl innerhalb als auch außerhalb des Staates Israel. Antisemitismus ist der Hass auf Juden als Juden, wo auch immer sie sich befinden mögen. Antizionismus ist der Widerstand gegen die Ideologie des Staates Israel oder gegen einige

seiner spezifischen Politiken und Praktiken als Besatzungsmacht. Es ist also durchaus möglich, ein Antizionist zu sein, ohne in irgendeiner Weise ein Antisemit zu sein.

Es ist auch möglich, sowohl Antizionist als auch Antisemit zu sein. Wenn der Hass auf Juden das Motiv für die Kritik an Israel ist, handelt es sich um Antisemitismus. Israel und seine Apologeten im Westen vermischen jedoch hartnäckig und oft absichtlich beide Phänomene, um Befürworter der palästinensischen Rechte und Kritiker Israels mit dem giftigen Begriff des Antisemitismus zu beschmieren.

Die derzeitige Sonderberichterstatterin für Palästina, Francesca Albanese, wurde vorhersehbar mit dem Vorwurf des Antisemitismus konfrontiert. Albanese ist außerordentlich qualifiziert für dieses Amt, eine belastende Aufgabe, die sie ehrenamtlich ausübt. Sie ist Akademikerin, internationale Anwältin und eine führende Expertin für palästinensische Flüchtlinge, die heute die größte staatenlose Flüchtlingsgemeinschaft der Welt darstellen. Gemeinsam mit Lex Takkenberg ist sie Autorin von Palestinian Refugees in International Law, der umfassendsten juristischen Abhandlung zu diesem Thema, die bei Oxford University Press erschienen ist.

Im Dezember 2022 wurde Albanese von einer Gruppe israelischer Beamter, Israel-Apologeten, ideologisch motivierter Journalisten und Social-Media-Aktivisten an den Pranger gestellt, weil sie sich vor Jahren antisemitisch geäußert haben soll, was sie, wie behauptet wird, für ein Amt bei der UNO disqualifiziert. Die israelische Vertretung bei den Vereinten Nationen, die sich von Anfang an gegen ihre Ernennung ausgesprochen hatte, bezeichnet sie als pro-palästinensische Aktivistin, die erhebliche Vorurteile gegen den jüdischen Staat hege. Die israelische Regierung, die ihren unmittelbaren Vorgängern, Michael Lynk und Richard Falk, Besuche im Westjordanland untersagt hat, verwehrt ihr ebenfalls den Zugang. Auch hochrangige US-Beamte haben sich dem Chor der Proteste gegen einige von Albaneses Äußerungen angeschlossen.

Das Simon-Wiesenthal-Zentrum schrieb am 14. Dezember 2022 in einem Brief an UN-Generalsekretär Antonio Guterres, dass „Albanese abgesetzt und die voreingenommene Hexenjagd des Menschenrechtsrates gegen Israel beendet werden muss, wenn die UNO ihre Glaubwürdigkeit behalten will“. Dies ist weder eine neue noch eine originelle Kritik, sondern vielmehr ein wiederholter Refrain, der dazu dient, jede Stimme innerhalb der Vereinten Nationen zum Schweigen zu bringen, die dem Staat Israel auch nur im Entferntesten kritisch gegenübersteht. Das ist die wahre Hexenjagd.

Dass Albanese aufrichtig ist, kann niemand bestreiten. Im Gegensatz zu vielen UN-Diplomaten scheut sie sich nicht, den Mächtigen die Wahrheit zu sagen. Ihr Mandat besteht darin, „Israels Verstöße gegen die

Grundsätze und Grundlagen des Völkerrechts zu untersuchen“, und das tut sie ohne Furcht oder Nachsicht. Sie bezeichnet sich selbst als eine kämpferische Juristin. Sie liebt ihren Beruf und beharrt darauf, dass wenn die Gerechtigkeit nicht für alle gilt, sie für niemanden gilt. Im Gegensatz zu ihren Gegnern, die dem Antisemitismus Vorrang vor anderen Formen des Rassismus einräumen, wendet sie sich konsequent gegen alle Formen des Rassismus, einschließlich Antisemitismus und Islamophobie. Außerdem tritt sie unbeirrbar und lobenswerterweise offen für die Menschenrechte und die freie Meinungsäußerung ein.

Die Beweise, die für die Behauptung vorgebracht werden, Albanese sei antisemitisch, sind kindisch und absolut nicht überzeugend. Die Times of Israels veröffentlichte den Vorwurf am 14. Dezember 2022. In einer Weise, die wie ein politisch motivierter Angriff aussah, wurde ein Facebook-Post von Albanese aus dem Jahr 2014 wieder hervorgeholt. Darin schrieb sie: „Die USA und Europa, von denen das eine durch die jüdische Lobby und das andere durch das Schuldgefühl über den Holocaust unterdrückt wird, bleiben im Abseits“. Der anstößige Beitrag wurde als persönlicher Beitrag geschrieben, acht Jahre bevor sie ihr Amt bei der UNO antrat. Der Kontext, der von ihren Kritikern immer ausgelassen wird, war ein brutaler israelischer Angriff auf den Gazastreifen, der mehr als 2.000 Palästinenser, darunter 550 Kinder, das Leben kostete. Wie es Israels Gewohnheit ist, wurde der Angriff fälschlicherweise als „Operation Schutzschild“ bezeichnet. Aber daran war nichts Schützendes. Es handelte sich um die Anwendung von Gewalt gegen Zivilisten zu politischen Zwecken und damit um einen Akt des Staatsterrorismus.

Albanese hatte allen Grund, Amerika und Europa dafür zu geißeln, dass sie nichts unternommen haben, um den Aggressor zu bremsen. Die Verwendung des Begriffs „jüdische Lobby“ war unglücklich, weil er dem Stereotyp einer verdeckten jüdischen Macht Vorschub leistet. Richtiger wäre es gewesen, den Begriff „Israel-Lobby“ zu verwenden. Und zu sagen, dass Amerika von dieser Lobby „unterjocht“ wird, war sicherlich eine Übertreibung.

Albanese räumte ein, dass sie sich falsch ausgedrückt hatte, und distanzierte sich von der von ihr verwendeten Formulierung. Gleichzeitig bekräftigte sie ihre Entschlossenheit, sich nicht von ihrem Auftrag, über israelische Menschenrechtsverletzungen zu berichten, ablenken zu lassen und nicht zuzulassen, dass andere definieren, wer sie ist oder wofür sie steht.

Albaneses Selbstkritik hat ihre Kritiker wenig beeindruckt. Ihr Problem mit ihr ist nicht die Sprache, die sie verwendet, sondern vielmehr die Untersuchung, die sie über Israels eklatante Verstöße gegen das

Völkerrecht und ihre prinzipielle Verteidigung der palästinensischen Menschenrechte hervorruft. Die Angriffe auf sie implizieren die Vorstellung, dass es unweigerlich antisemitisch ist, Israel für seine Verletzungen der palästinensischen Rechte zur Verantwortung zu ziehen. Es wäre ehrlicher gewesen, wenn sie dies direkt gesagt hätten. Ganz allgemein zielen solche Angriffe darauf ab, die Aufmerksamkeit von der Tatsache abzulenken, dass Millionen von Palästinensern unter einem Apartheidregime leben, das sie ihrer Grundrechte beraubt, was von Palästinensern seit Jahrzehnten behauptet und in den letzten Jahren von den weltweit führenden Menschenrechtsorganisationen bestätigt wurde.

Ihre Gegner konzentrieren sich unerbittlich auf frühere Kommentare, die Albanese in den sozialen Medien gepostet hat, und sind auch entschlossen, die Aufmerksamkeit von der substanziellen Arbeit abzulenken, die sie seit ihrer Ernennung durch den UN-Menschenrechtsrat geleistet hat. Ihr erster Bericht, den sie im September 2022 vorlegte, war eine gründliche analytische und sorgfältig dokumentierte Untersuchung des Rechts auf Selbstbestimmung, wie es für die seit 1967 besetzten palästinensischen Gebiete gilt. In diesem Dokument geht Albanese weiter, oder besser gesagt, tiefer, als die bahnbrechenden Menschenrechtsberichte, die zu dem Schluss kommen, dass Israels Behandlung der Palästinenser dem Verbrechen der Apartheid gleichkommt. Sie hat den Apartheidrahmen nicht fallen gelassen, da sie ihn als

notwendig, aber auch als unzureichend ansieht. Die Neuheit ihrer Analyse liegt vielmehr darin, dass sie den rechtlichen Rahmen dafür schafft, die Besatzung als Produkt des Siedlerkolonialismus zu betrachten. Aus dieser Perspektive ist Israel-Palästina kein Konflikt, sondern eine Beziehung zwischen einem Besatzer und einem Besetzten, zwischen einem Kolonisator und einem Kolonisierten. Diese koloniale Realität, so Albanese, hält beide Völker gefangen, und die Verwirklichung des palästinensischen Rechts auf Selbstbestimmung ist der Schlüssel zur Veränderung dieser Realität, denn ohne dieses Recht können die Palästinenser keines ihrer anderen Grundrechte wahrnehmen.

Die Abschaffung der Besatzung und des damit untrennbar verbundenen Apartheidregimes ist ihrer Meinung nach die Grundvoraussetzung für eine friedliche Lösung in Israel-Palästina.

Albanese kritisiert die internationale Gemeinschaft offen für ihre Heuchelei, die sich für eine Zweistaatenlösung einsetzt, aber nichts tut, um sie zu fördern, die nur redet, aber nichts tut. Ihr Bericht

stellt einen Paradigmenwechsel dar: Das Recht sollte die Politik bestimmen und nicht umgekehrt. Kein Wunder, dass sie bei Israel und der Pro-Israel-Lobby nicht beliebt ist. Da sie nicht in der Lage sind, ihre

Argumente zu widerlegen, greifen sie zu Ad-hominem-Angriffen und Rufmord. Ihr Ziel ist es, sie zu diskreditieren, sie von der Erfüllung ihres UN-Mandats abzubringen und ihre Bemühungen zu untergraben, Israel für seine alltäglichen Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht zur

Rechenschaft zu ziehen.

In letzter Zeit wurden mehrere Kampagnen gestartet, um die UNO unter Druck zu setzen, Albanese aus dem Amt zu entfernen. Die jüngste Serie von Angriffen folgte auf einen von ihr veröffentlichten Tweet, in dem es hieß: „Israel hat das Recht, sich selbst zu verteidigen, kann dies aber nicht für die Menschen beanspruchen, die es unterdrückt und deren Land es kolonisiert.“ Dieses Argument ist eine legitime Auslegung der Gesetze. Folglich wurde ihr Tweet falsch dargestellt und verzerrt, und sein Vorbehalt wurde weggelassen, um die falsche Behauptung aufzustellen, Albanese bestreite, dass Israel ein Recht auf

Selbstverteidigung habe. Für politisch motivierte zionistische Gruppen wie UN Watch, NGO Monitor und das International Legal Forum diente der Tweet als bequemer Vorwand, um die persönlichen Angriffe auf Albanese zu eskalieren.

Das International Legal Forum, das sich als globales Netzwerk von mehr als 4.000 pro-israelischen Anwälten und Aktivisten präsentiert, ließ in einem Brief vom 11. April 2023 an UN-Generalsekretär Antonio Guterres und den Hohen Kommissar für Menschenrechte Volker Türk eine wütende

Tirade gegen Albanese los und führte ihren Tweet als „weiteren Beweis“ für ihre „unerbittliche, systematische und verstörende Voreingenommenheit gegen Israel“ an. Bezeichnenderweise forderte sie den Generalsekretär auf, Albanese nicht nur zu entlassen, sondern ihren Posten ganz zu streichen. „Den Vereinten Nationen wäre weitaus besser gedient“, so die Schlussfolgerung, „wenn das Mandat von Frau Albanese durch einen Sonderberichterstatter für die Bekämpfung von Antisemitismus ersetzt würde“. Die ILF arbeitet eng mit der israelischen Regierung zusammen und hat von ihr auch finanzielle Unterstützung erhalten.

Bei dieser Gelegenheit intervenierte die israelische Regierung direkt auf offizieller Ebene in einem aggressiven Versuch, den Sonderberichterstatter auszugrenzen und zum Schweigen zu bringen.

Amichai Chikli, Israels Minister für Diaspora-Angelegenheiten und den Kampf gegen Antisemitismus, schickte ein zusätzliches Schreiben an den UN-Generalsekretär und den Hochkommissar für Menschenrechte. Nachdem er Albaneses „verwerfliche, unverantwortliche und zum Terror aufrufende

Äußerungen“ angeprangert hatte, forderte Chikli die UNO auf, „den Posten von Frau Albanese dauerhaft zu streichen“.

Dieses Verhalten steht im Einklang mit Chiklis Erfolgsbilanz als ultranationalistischer, rechtsgerichteter Politiker. In einem Podcast aus dem Jahr 2021 lehnte Chikli beispielsweise die palästinensische Identität ab und forderte ihre Abschaffung. „Das Ganze basiert auf dem Widerstand gegen den Zionismus“, sagte er. „Das ist die nationale Identität der Palästinenser. Es gibt keine palästinensische nationale

Identität mit einem eigenen positiven Inhalt. Deshalb werden wir diesen Konflikt erst dann los, wenn diese nationale Identität aufhört zu existieren“.

Ein weiteres Ziel der israelischen Regierung ist die unabhängige internationale Untersuchungskommission für die besetzten palästinensischen Gebiete und Israel, die vom UN-Menschenrechtsrat im Jahr 2021 eingesetzt wurde. Sie hat den Auftrag, alle mutmaßlichen Verstöße gegen das Völkerrecht sowie die Ursachen des Konflikts zu untersuchen, „einschließlich der systematischen Diskriminierung und Unterdrückung“ in den besetzten Gebieten. In ihrem ersten Bericht, der im Mai 2022 veröffentlicht wurde, fanden sich umfangreiche Beweise für zahlreiche israelische Verstöße gegen die internationalen Menschenrechte und das humanitäre Völkerrecht sowie für systematische Straflosigkeit und fehlende Rechenschaftspflicht für die Urheber solcher Verstöße. Israel weigert sich, mit der Kommission zusammenzuarbeiten, und wies deren Bericht als „eindeutig antisemitisch“ zurück.

Ein weiterer hochrangiger UN-Beamter, der Ziel einer Verleumdungskampagne ist, ist Craig Mokhiber, der Direktor des New Yorker Büros des Hochkommissars für Menschenrechte (OHCHR). Mokhiber kann auf eine beeindruckende Erfolgsbilanz in der Menschenrechtsarbeit zurückblicken, die sich über mehr als vier Jahrzehnte erstreckt. Wegen seiner ausdrücklichen Kritik an Israels Behandlung der Palästinenser

starteten ideologische Medien und Organisationen, die sich auf die Verteidigung Israels spezialisiert haben, wie UN Watch und das Simon Wiesenthal Center, im März 2023 einen koordinierten Angriff, bei dem Mokhiber als „extrem israelfeindlich“ und „antisemitisch“ dargestellt wurde. Die israelische Vertretung bei den Vereinten Nationen in Genf gab eine Erklärung ab, die diese Ad-hominem-Angriffe noch verstärkte.

Israels bevorzugte Waffe bei der Durchführung einer globalen Delegitimierungskampagne gegen seine Kritiker ist die „Arbeitsdefinition von Antisemitismus“, die die International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) im Mai 2016 angenommen hat. Wie viele Kommentatoren, Juristen und Antisemitismusforscher festgestellt haben, ist die IHRA-Arbeitsdefinition schlecht formuliert, in sich nicht schlüssig, unendlich vage, anfällig für politischen Missbrauch und insgesamt unbrauchbar. Sie erfüllt nicht die elementarste Anforderung an eine Definition, nämlich zu definieren. In der nichtssagenden Zwei-Satz-Kerndefinition wird Israel nicht namentlich erwähnt, aber nicht weniger als sieben der elf „zeitgenössischen Beispiele für Antisemitismus“, die zur Veranschaulichung beigefügt sind, beziehen sich

auf Israel.

Einer der Punkte in der Anklageschrift gegen Albanese ist ihre scharfe Kritik an der IHRA-Definition und ihre Aufforderung an die Europäische Union, ihre Unterstützung und Verwendung dieser Definition zu überprüfen und zu überdenken. Sie wies darauf hin, dass die Vermengung von Kritik an Israel mit Antisemitismus oft dazu führt, dass Menschenrechtsgruppen des Antisemitismus bezichtigt werden, obwohl sie in Wirklichkeit legitime, auf Fakten basierende Bedenken über die israelische Politik äußern. Unter Berufung auf Kenneth Roth, den ehemaligen Exekutivdirektor von Human Rights Watch, schrieb Albanese auf Twitter, dass „ein solches Framing auch die Bedeutung von Antisemitismus abwertet und den Kampf gegen ihn schwächt“.

Die Vereinten Nationen, die Frau Albanese als langsam und vorsichtig wie ein Dinosaurier ansieht, haben kürzlich weitere Schritte unternommen, um Israel zur Verantwortung zu ziehen. Im Januar 2023 forderte die Generalversammlung den Internationalen Gerichtshof (IGH) in Den Haag auf, ein Gutachten über die rechtlichen Folgen der israelischen Besetzung der palästinensischen Gebiete abzugeben. Israel lehnte das Ersuchen mit der Begründung ab, der IGH sei parteiisch gegen das Land. Premierminister Benjamin Netanjahu bezeichnete die Entscheidung als „abscheulich“. Die palästinensische Unterstützung der Anrufung des Weltgerichtshofs wurde von israelischen Vertretern als Akt des „diplomatischen Terrorismus“ bezeichnet. Das ist die Art von Gerede, die der Chuzpe einen schlechten Ruf einbringt. Die Wahrheit ist, dass Israel den IGH fürchtet – nicht weil er parteiisch ist, sondern weil er unparteiisch ist.

Noch beunruhigender für Israel ist die Entscheidung der bisherigen Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) in Den Haag, Fatou Bensouda, Kriegsverbrechen im Westjordanland und im Gazastreifen zu untersuchen. Beim IGH handelt es sich um ein zivilrechtliches Verfahren, beim IStGH um eine strafrechtliche Untersuchung. Unabhängig von der Quelle der Herausforderung ist Israels instinktive Reaktion jedoch, in die Offensive zu gehen. Seit langem gilt die Maxime, dass Angriff die beste Form der Verteidigung ist. Je mehr die brutalen und kriminellen Handlungen Israels aufgedeckt werden, desto aggressiver werden seine Sprecher und die mit ihm verbündeten Lobbygruppen in ihren Bemühungen, seine Kritiker zu verleumden und abzuschrecken.

Was die israelische Regierung und ihre Verbündeten im Ausland gemeinsam haben, ist die Unfähigkeit oder vielmehr der Unwille, eine objektive Berichterstattung über Israel zuzulassen. Sie sind fest dazu entschlossen, jede Kritik an Israel, wie faktenbasiert, logisch und nachvollziehbar sie auch sein mag, als Beweis für antijüdische Bigotterie zu betrachten. Paradoxerweise sind die einzigen, die einen Freifahrtschein erhalten, echte Antisemiten wie der ehemalige US-Präsident Donald Trump, Viktor Orbán, Ungarns Premierminister, und Jair Bolsonaro, der ehemalige Präsident Brasiliens. Alle drei sind notorisch rassistische Politiker, aber ausgesprochene Befürworter Israels. Antisemitismus und Pro-Zionismus schließen sich nicht so sehr gegenseitig aus, wie es auf den ersten Blick scheinen mag. Wie Theodor Herzl, der Gründer der zionistischen Bewegung und Visionär des jüdischen Staates, vor über einem Jahrhundert voraussagte: „Die Antisemiten werden unsere treuesten Freunde sein“.

Heute ist es Israel, das auf der Anklagebank sitzt, und nicht der UN-Sonderberichterstatter für die Lage der Menschenrechte in den seit 1967 besetzten palästinensischen Gebieten. Albanese ist eine außerordentlich kompetente und gewissenhafte internationale Expertin. Für den Mut und das Engagement, das sie in Erfüllung ihres UN-Mandats an den Tag gelegt hat, gebührt ihr nichts als Lob. Die meisten Angriffe auf sie aus zionistischen Kreisen kann sie sogar als Ehrenabzeichen tragen.

Eine letzte Ironie. Die drei Hauptsäulen des Judentums sind Wahrheit, Gerechtigkeit und Frieden. Albanese verkörpert diese Werte in bemerkenswert hohem Maße. Und es wird viele Juden auf der ganzen Welt geben, die durch Israels Verrat an diesen zentralen jüdischen Werten beunruhigt sind, insbesondere seit der Bildung der aggressiv anti-palästinensischen, rechtsextremen, fremdenfeindlichen, homophoben

und offen rassistischen Koalitionsregierung unter Benjamin Netanjahu, die vielleicht Grund haben, ihr dafür zu danken, dass sie diese Werte in diesem kritischen Moment in Israels Geschichte hochhält.

* Avi Shlaim ist emeritierter Professor für internationale Beziehungen an der Universität Oxford und Autor von The Iron Wall: Israel und die arabische Welt (2014) und Israel und Palästina: Neubewertungen, Revisionen, Widerlegungen (2009).

