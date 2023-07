USA und Australien starten die größte gemeinsame Militärübung aller Zeiten. 11 weitere Nationen und über 30.000 Militärangehörige beteiligt (antiwar.com)

Die USA und Australien haben am Freitag die bisher größte Talisman-Säbel-Übung gestartet, da sich die USA zunehmend auf den Aufbau von Allianzen im asiatisch-pazifischen Raum gegen China konzentrieren.

Der Talisman Sabre begann 2005 als alle zwei Jahre stattfindende Übung zwischen den USA und Australien. An der diesjährigen Auflage nehmen Teilnehmer aus 11 weiteren Ländern und über 30.000 Militärangehörige teil.

US-Marineminister Carlos Del Toro sprach bei der Eröffnungszeremonie am Freitag und sagte, die massiven Übungen dienten als Warnung für China. „Die wichtigste Botschaft, die China aus dieser Übung und allem, was unsere Verbündeten und Partner gemeinsam tun, mitnehmen kann, ist, dass uns die Grundwerte, die zwischen unseren vielen Nationen bestehen, äußerst verbunden sind“, sagte er auf einem Marinestützpunkt in Sydney .

In einer symbolischen Geste, um die wachsenden militärischen Beziehungen zwischen den USA und Australien zu demonstrieren, haben die USA am Samstag in Sydney ein Marineschiff in Dienst gestellt, die USS Canberra, ein Küstenkampfschiff der Independence-Klasse. Es war das erste Mal, dass die USA jemals ein Schiff der US-Marine in einem ausländischen Hafen in Dienst gestellt haben.

Del Toro hat zuvor erklärt, dass die US-Marine beabsichtigt, Australien im Rahmen des 2021 zwischen den USA, Großbritannien und Australien unterzeichneten AUKUS-Militärpakts, der dazu führen wird, dass Canberra atomar angetriebene U-Boote erhält, in einen voll ausgestatteten U-Boot-Stützpunkt für die USA und ihre Verbündeten in der Region umzuwandeln .

Den USA und Australien schlossen sich bei den Talisman Sabre-Übungen Militärs aus Fidschi, Frankreich, Indonesien, Japan, Südkorea, Neuseeland, Papua-Neuguinea, Tonga, Großbritannien, Kanada und Deutschland an. Als Beobachter nehmen Mitarbeiter aus den Philippinen, Singapur und Thailand teil.

Die Übungen beinhalten Feuerübungen mit scharfer Munition und die Manöver werden am 4. August enden. Ein chinesisches Marineschiff wurde gesichtet, die Übungen zu überwachen, die laut australischen Militärkreisen seit 2017 stattfinden.

