Russland hat eine ständige Mission der Internationalen Atomenergieorganisation (IAEA) am Atomkraftwerk Saporoschje durchgesetzt. Dies hat Renat Kartschaa, der Berater des Vorstands der russischen Atomenergieagentur Rosatom, gegenüber Perwy Kanal erklärt. Ihm zufolge sei die Ukraine aktiv dagegen vorgegangen. In der Nacht vor dem ersten Besuch des IAEA-Chefs Rafael Grossi habe Kiew die Stadt Energodar, wo sich das AKW befindet, unter einen heftigen Beschuss genommen. Kartschaa erklärte wörtlich: „Außerdem haben sie in der Nacht vor dem ersten Besuch von [IAEA-Generaldirektor Rafael] Grossi einen großen Aufruhr veranstaltet. Sie haben die Stadt bombardiert und dabei alles unter Beschuss genommen: Wohnviertel, Schulen. Unter anderem war es das Ziel, Grossi einzuschüchtern.“

