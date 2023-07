Kishore Mahbubani, ehem. ständiger UN-Vertreter Singapurs und Präsident des UN-Sicherheitsrats: Die Eindämmung Chinas wird nur dazu führen, dass die USA sich global immer mehr isolieren (Global Times)

https://www.globaltimes.cn/page/202307/1294857.shtml

In seinem Buch „The Asian 21st Century“ wies Kishore Mahbubani (Mahbubani), ein ehemaliger Diplomat, der als ständiger Vertreter Singapurs bei den Vereinten Nationen und Präsident des UN-Sicherheitsrats fungierte, auf das größte Ereignis hin, das auf der Welt geschieht, über das jedoch keine westlichen Medien sprechen würden – den Beginn des asiatischen Jahrhunderts. In einem exklusiven Interview mit den Global Times (GT)-Reportern Li Aixin, Qian Jiayin und Yu Jincui teilte Mahbubani seine Erkenntnisse darüber mit, warum er glaubt, dass das amerikanische Jahrhundert vorbei ist, das asiatische Jahrhundert naht und wie sich die USA auf die falschen „Schlachtfelder“ konzentriert haben. Der Wettbewerb zwischen China und den USA wird keine militärische Dimension haben; Es wird eine wirtschaftliche Dimension haben, sagte Mahbubani.

Global Times: Im Buch The Asian 21st Century haben Sie darauf hingewiesen, dass wir das Ende der Ära der westlichen Vorherrschaft und die Renaissance Asiens erleben werden. Welche Auswirkungen wird das Aufkommen des Asien-Jahrhunderts auf das geopolitische Spiel der Welt haben? Und werden sich die Auswirkungen wiederum auf die Renaissance Asiens auswirken?

Mahbubani: Es gibt eine interessante Geschichte zu diesem Buch, The Asian 21st Century . Als es im Januar 2022 als Open-Access-Buch in englischer Sprache erschien, rechnete der Verlag mit nur 20.000 Downloads des Buches. Stattdessen gab es inzwischen über 3 Millionen Downloads in 160 Ländern. Man sieht also die große Lücke zwischen 20.000 und 3 Millionen.

Warum wurde das Buch 3 Millionen Mal heruntergeladen? Die einfache Antwort ist, dass die meisten Menschen auf der ganzen Welt verstehen, dass dieses 21. Jahrhundert das asiatische Jahrhundert sein wird. Sie stellen jedoch fest, dass sie keine Informationen darüber erhalten können, weil die westlichen Medien sich weigern, die Tatsache zu akzeptieren, dass das 21. Jahrhundert das asiatische Jahrhundert sein wird. Deshalb erzählen sie Ihnen immer wieder Geschichten – warum Asien scheitert; warum Chinas Wirtschaftswachstum vorbei ist; warum die Asiaten weiterhin gegeneinander kämpfen werden. Sie erzählen Ihnen nur negative Geschichten über Asien, ohne zu erklären, warum die am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt in den letzten 20 bis 30 Jahren asiatische Volkswirtschaften waren. Wie es dazu kommt, dass im Jahr 2000 das Bruttosozialprodukt (BSP) der USA nominal achtmal so groß war wie das Chinas, jetzt aber nur noch etwa 1 so groß ist. Fünfmal größer und Chinas Wirtschaft könnte noch größer werden als die der USA. Auch die ASEAN-Staaten haben sich sehr gut geschlagen. Im Jahr 2000 war Japans Wirtschaft achtmal so groß wie die ASEAN-Volkswirtschaften. Aber letztes Jahr ist es nur noch 1,5-mal größer und ASEAN könnte noch größer werden als Japan.

Dies sind Beispiele für das phänomenale Wachstum in Asien. Ich denke, das wird so weitergehen. Die gute Nachricht ist, dass die Länder im globalen Süden das verstehen, die Afrikaner das verstehen, die Lateinamerikaner das verstehen. Bis zu einem gewissen Grad verstehen es einige Europäer. Ich denke, Frankreich und Deutschland verstehen es.

In den USA regt sich Widerstand. Die USA würden gerne glauben, dass das 20. Jahrhundert das amerikanische Jahrhundert war und dass das 21. Jahrhundert auch das amerikanische Jahrhundert sein sollte, aber das ist sehr unrealistisch, denn das 20. Jahrhundert war außergewöhnlich.

Im Jahr 1950 betrug das US-BIP fast 50 Prozent des Welt-BSP, heute liegt es eher bei 20 Prozent. Das amerikanische Jahrhundert ist vorbei und das asiatische Jahrhundert steht vor der Tür.

Global Times: Wir erleben, dass die USA, wenn sie sich dieser Idee widersetzen, auch praktische Eindämmungsmaßnahmen gegen China ergreifen. Werden diese Maßnahmen funktionieren?

Mahbubani : Es ist gut, dass Sie das Wort Eindämmung verwenden, denn das Interessante ist, dass die USA im Kalten Krieg offen erklärt haben, dass sie eine Politik der Eindämmung der Sowjetunion betreiben.

Im Fall des Konflikts zwischen den USA und China bestreitet die US-Regierung nun, dass sie eine Eindämmungspolitik gegenüber China betreibt. Interessant ist jedoch, dass einflussreiche Kommentatoren wie Edward Luce von der Financial Times und Fareed Zakaria von CNN gesagt haben, dass es sich hierbei um eine Eindämmungspolitik handele. Wenn man versucht, die Handelsbeziehungen mit China abzubrechen, ist das Eindämmung. Wenn man versucht, die Lieferung von elekronischen Chips nach China zu stoppen, ist das eine Eindämmung.

Die Eindämmungspolitik ist real. Die Frage ist nur, ob es funktionieren kann. Ich gehe zuversichtlich davon aus, dass die Eindämmungspolitik scheitern wird, weil China sich bereits stärker in die Welt integriert hat als die USA. Es betreiben mehr Länder Handel mit China als mit den USA. Der Kalte Krieg ist das Gegenteil, da mehr Länder mit den USA Handel trieben als mit der Sowjetunion.

Wenn die USA versuchen, China einzudämmen, werden die USA daher vom Rest der Welt isoliert sein, anstatt China zu isolieren. Und als Freund der USA sage ich ihnen, dass das nicht klug ist, tun Sie es nicht, sondern gehen Sie klüger vor.

Global Times: Sie haben eine neue Version der CIA – China, Indien und ASEAN – als nächsten Wachstumsmotor der Weltwirtschaft ins Leben gerufen. Und Sie sind ziemlich optimistisch, was Indiens globale Führungsrolle in der Zukunft angeht. Glauben Sie, dass die USA den Aufstieg Indiens akzeptieren werden?

Mahbubani: Ich bin auf jeden Fall optimistisch für die neue CIA, die für China, Indien und ASEAN steht, die meiner Meinung nach im nächsten Jahrzehnt oder so die am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften sein werden.

Sie haben Recht, dass die USA sehr stark versuchen, Indien zu umwerben. Das ist eine natürliche Sache, die die USA versuchen. Im Kalten Krieg kam Henry Kissinger 1971 nach Peking, um China dazu zu bewegen, die USA im Kampf gegen die Sowjetunion zu unterstützen. Genau das, was Henry Kissinger 1971 tat, versucht Joe Biden im Jahr 2023 zu tun.

Aber ich denke, Indien ist ein zu großes Land, um ein Verbündeter der USA zu werden. Indien möchte als unabhängiger Pol in einer multipolaren Welt auftreten. Das wird gut für die Welt und gut für Asien sein. Und ich denke, das ist der Grund, warum ich nicht sehe, dass sich eine Allianz zwischen den USA und Indien entwickeln wird. Sie kooperieren in vielen Bereichen. Aber ich sehe keine Allianzbeziehung zwischen den beiden.

Global Times: Sie haben vorgeschlagen, dass Biden, wenn er schlau wäre, oberflächlich so tun sollte, als wäre er China gegenüber hart, in Wirklichkeit aber versuchen sollte, eine Zusammenarbeit anzustreben. Was wir jetzt erleben, scheint das Gegenteil zu sein. Die USA sagen, dass sie keinen neuen Kalten Krieg anstreben. Aber Maßnahmen zur Eindämmung, Entkopplung und Risikominderung nehmen zu. Was ist Ihrer Meinung nach der Hauptgrund dafür?

Mahbubani: Ich denke, der Hauptgrund für diesen Wettbewerb ist das eherne Gesetz der Geopolitik, das etwa 2.000 Jahre alt ist: Immer wenn die aufstrebende Macht Nr. 1 der Welt, die heute China ist, dabei ist, die Macht Nr. 1 der Welt, die heute die USA sind, zu überholen, wird die Macht Nr. 1 der Welt immer die aufstrebende Macht Nr. 2 der Welt verdrängen. Dies ist ein ehernes Gesetz der Geopolitik.

Aus diesem Grund wird dieser Wettbewerb weitergeführt. Aber gleichzeitig werden die USA es so lange versuchen, bis sie irgendwann erkennen, dass sie China nicht aufhalten können. Wenn es erkennt, dass es China nicht aufhalten kann, wird es hoffentlich auf meinen Rat hören und eine klügere Politik verfolgen und versuchen, China in die globale Ordnung zu integrieren, die China und die USA gemeinsam aufbauen können.

Global Times: Wie schätzen Sie angesichts der zunehmenden hochrangigen Kontakte zwischen China und den USA und der allmählichen Wiederaufnahme des zwischenmenschlichen Austauschs die Aussichten für die Beziehungen zwischen China und den USA in naher Zukunft ein?

Mahbubani: Es ist tatsächlich eine gute Nachricht, wenn die Biden-Regierung versucht, sowohl Kooperation als auch Konkurrenz zu schaffen. Denn es gibt in den USA einige Stimmen, die extremeren Stimmen, die nur reinen Wettbewerb und keine Zusammenarbeit wollen.

Ich denke, die Biden-Regierung hatte zunächst den Eindruck, dass viele Länder auf der Welt die USA in ihren Bemühungen, China einzudämmen oder zu isolieren, sofort unterstützen würden. Aber sie haben herausgefunden, dass nur sehr wenige Länder auf der Welt, selbst einige ihrer engsten Verbündeten, mit Begeisterung versuchen, China einzudämmen. Es hat also zwei Jahre gedauert, bis die Biden-Regierung begriff, dass sich die Welt ihnen nicht anschließt.

Ich denke, das ist auch ein Grund dafür, dass die Biden-Administration in mancher Hinsicht weniger konfrontativ gegenüber China geworden ist und nun wieder bereit ist, sich wieder auf Gespräche mit China einzulassen. Aber selbst während sie Gespräche mit China führt, weiß die Biden-Regierung auch, dass es in der US-Politik, im Kongress, im Pentagon und, offen gesagt, in der öffentlichen Meinung einen sehr starken Anti-China-Konsens gibt.

Deshalb kann es sich die Biden-Regierung nicht leisten, gegenüber China als schwach angesehen zu werden. Von Zeit zu Zeit müssen sie sich starke, feindselige Erklärungen einfallen lassen, nur um ihr heimisches Publikum zu beruhigen. Deshalb sage ich, dass es für Präsident Biden besser ist, weiterhin hart gegen China vorzugehen, um sich im Inland zu schützen, aber funktional weiterhin mit China zusammenzuarbeiten.

Global Times: Sind Sie optimistisch, dass es in Zukunft wieder rationale Stimmen im politischen Kreis und in der öffentlichen Meinung der USA geben wird?

Mahbubani: Ich denke, die USA haben eines der dynamischsten und offensten politischen Systeme der Welt. Es verändert sich ständig. Irgendwann schwang das Pendel in Richtung einer immer stärkeren Anti-China-Stimmung. Aber jetzt denke ich, dass immer mehr intelligente, nachdenkliche und rationale Menschen in den USA beginnen zu verstehen, was ich in meinem Buch „Hat China gewonnen“ zu sagen versucht habe, dass das, wie man sagt, in den USA nicht funktionieren wird, dass sich niemand den USA anschließen wird, wenn es darum geht, China zu isolieren. Daher ist es für die USA besser, in gewisser Weise mit dem Rest der Welt zusammenzuarbeiten, um andere Wege der Zusammenarbeit mit China zu finden.

Ich denke, dass das Pendel vielleicht ausschwingt, aber es wird nicht so weit ausschlagen, dass der Wettbewerb zwischen den USA und China aufhört; Der Wettbewerb wird fortgesetzt. Wenn es jedoch ausgewogen und ausreichend kooperativ ist, ist das Ergebnis gar nicht so schlecht. Das ist das realistischste Ergebnis, das Sie erzielen können.

Global Times: In dem Buch haben Sie ein altes strategisches Sprichwort zitiert: In jedem großen Krieg sollte man sich auf das Hauptschlachtfeld konzentrieren und sich nicht von Nebenthemen ablenken lassen. Was sind Ihrer Meinung nach heute die „Hauptschlachtfelder“ Chinas und der USA?



Mahbubani: Ich denke, der Hauptkonflikt zwischen den USA und China wird sich im wirtschaftlichen Bereich abspielen. Am Ende wird sich herausstellen, dass das Land mit der größeren Wirtschaft als Sieger hervorgeht. Deshalb ist es ein großer Fehler der USA, so viel Zeit damit zu verbringen, ihre militärische Präsenz in Ostasien zu verstärken, denn der Wettbewerb wird keine militärische Dimension haben; es wird in wirtschaftlicher Dimension sein.

Als die USA die schlechte Entscheidung trafen, sich aus der TPP zurückzuziehen, zu einem Zeitpunkt, als China der regionalen umfassenden Wirtschaftspartnerschaft beigetreten war, verstanden die USA leider nicht, dass es hier um Wirtschaft und Handel geht. Indem die USA sich nicht an diesen Handelsabkommen im gesamten Pazifikraum beteiligten, verschafften sie China tatsächlich einen Vorteil im wichtigsten wirtschaftlichen Wettbewerb, und das wäre für die USA äußerst unklug.

