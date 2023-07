Quelle: RT.com



Bradley Blankenship ist ein US-Journalist, Kolumnist und politischer Kommentator. Er hat eine Kolumne bei CGTN aus China und ist freiberuflicher Reporter für internationale Nachrichtenagenturen, darunter die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua.

Letzte Woche kam es im Kongress zu einem weiteren Showdown im Zusammenhang mit der „Lab-Leak-Theorie“ von COVID-19, die darauf hindeutet, dass SARS-CoV-2 seinen Ursprung in einem Wuhan-Labor hat und sich von dort aus weltweit verbreitet hat. Diese Theorie impliziert ein potenzielles Fehlverhalten der chinesischen Regierung, da sie davon ausgeht, dass sie mit gefährlichen Viren ohne angemessene Sicherheitsprotokolle gearbeitet hat. Interessanterweise zeigen einige Umfragen im März, darunter die der Quinnipiac University und Economist/YouGov, dass 64 bzw. 66 Prozent der US-Amerikaner diese Vorstellung unterstützen.

Unabhängig davon, ob eine Überzeugung weit verbreitet ist, obwohl sie wahrscheinlich nicht wahr ist, ist es für diejenigen, die sich dessen bewusst sind, wichtig, die Öffentlichkeit verantwortungsbewusst zu informieren. Die US-Amerikaner glauben weithin an viele Dinge, die nicht wahr sind, und wir – Kommentatoren und Experten – sollten daran arbeiten, diese Wahrnehmungen zu beseitigen. Leider informieren die internationalen Medien, unabhängig von ihrer politischen Ausrichtung, die Menschen zunehmend falsch und befeuern die Theorie von Laborlecks.

Beispielsweise berichtete die BBC im Mai, dass ein führender chinesischer Wissenschaftler vermutet habe, dass ein Laborleck die Pandemie ausgelöst haben könnte. In Wirklichkeit bestritt der Wissenschaftler namens Gao Fu jedoch die Teilnahme in einer BBC-Veranstaltung und stellte klar, dass er in Wirklichkeit sagte: „Aus wissenschaftlicher Sicht schließen wir keine Möglichkeiten aus, aber jede Möglichkeit erfordert Beweise. Derzeit gibt es keine Beweise, die die Theorie eines Laborlecks stützen.“

Es ist erwähnenswert, dass diese Theorie nicht nur von den üblichen Verdächtigen wie Unternehmensmedien und staatlich finanzierten Rundfunkanstalten vertreten wird. Einige selbsternannte Progressive in den Vereinigten Staaten, wie Ryan Grim, der DC-Bürochef von The Intercept, und Briahna Joy Gray, eine Podcasterin und ehemalige Pressesprecherin von Senator Bernie Sanders, haben sich ebenfalls der Laborleck-Theorie angeschlossen.

Grims Podcast deutete darauf hin, dass die Lab-Leak-Theorie, die zuvor als fremdenfeindliche rechtsextreme Verschwörungstheorie galt, von Tag zu Tag an Glaubwürdigkeit gewinnt. Allerdings versäumt er es, konkrete Beweise für diese Behauptung vorzulegen und gibt in seinem Podcast ironisch zu, dass weder er noch seine Gäste Virologen sind und es ihnen an Fachwissen zu diesem Thema mangelt.

Persönlich habe ich versucht, für The Intercept einen Kontrapunkt zu Grims Untersuchung der Ursprünge von COVID-19 zu bieten. Allerdings wurde mir mitgeteilt, dass ich keine Analyse anbieten könne, es sei denn, ich hätte neue Nachrichten oder einen „mindestens Doktortitel in Biologie“. Eine deutliche Ironie ergibt sich aus der Tatsache, dass Grim selbst weder Neuigkeiten präsentiert noch über einen entsprechenden Abschluss verfügt, zusätzlich zu seiner dokumentierten Geschichte, mit Analysemethoden, die über sein Fachwissen hinausgehen, unentwegt herumzuspielen. (Siehe als Referenz seine unbegründete Kritik am Wahlmodell von FiveThirtyEight im Jahr 2016, bei dem es sich um den einzigen Mainstream-Prognostiker handelte, der auch nur darauf hinwies, dass Donald Trump eine realisierbare Chance auf den Sieg hätte).

Wenn ich diese Fragen beiseite lasse, möchte ich Grims Zuhörerschaft und allen, die darauf achten, den entscheidenden Punkt mitteilen: Der Fall gegen die Laborlecktheorie hat tatsächlich seinen Höhepunkt erreicht, und obwohl der öffentliche Diskurs nicht mehr wiederzuerkennen ist, bleibt es von entscheidender Bedeutung, die Prinzipien der Wissenschaft aufrechtzuerhalten.

Ein wichtiger Beweis für diese Perspektive ist der jüngste Geheimdienstbericht über die Ursprünge von COVID-19, der Ende letzten Monats von US-Behörden veröffentlicht wurde. Der Bericht weist darauf hin, dass zwischen diesen Agenturen kein Konsens besteht. Von diesem Bericht wurde erwartet, dass er den endgültigen Beweis für die Befürworter von Laborlecks darstellt, er erwies sich jedoch als nicht schlüssig. Darin heißt es ausdrücklich, dass es „keine Beweise“ dafür gibt, dass chinesische Labore mit SARS-CoV-2-bezogenen Viren gearbeitet haben oder dass sich in einem Labor ein „spezifischer forschungsbezogener Vorfall“ ereignet hat.

Dennoch halten Befürworter der Laborlecktheorie an anderen Beweisstücken fest. Sie heben beispielsweise die Änderung des Energieministeriums in seiner Geheimdienstbewertung hervor und kommen zu dem Schluss, dass SARS-CoV-2 „höchstwahrscheinlich aus einem Laborleck entstanden ist“. Sie berufen sich auch auf Medienberichte, in denen von ungenannten Geheimdienstquellen behauptet wird, ein von den USA finanzierter Wissenschaftler sei einer von drei am Wuhan Institute of Virology (WIV) tätigen Personen gewesen, die im November 2019 an einer nicht näher bezeichneten Krankheit erkrankt seien.

Diese Behauptungen weisen jedoch mehrere Probleme auf. Wie CNN damals berichtete, erklärten drei mit den Erkenntnissen des Energieministeriums vertraute Personen: „Die Änderung des Energieministeriums basierte zum Teil auf Informationen über Forschungsarbeiten, die an den chinesischen Zentren für die Kontrolle von Krankheiten in Wuhan, China, durchgeführt wurden, die zum Zeitpunkt des Ausbruchs eine Coronavirus-Variante untersuchten.“ Diese Beschreibung ist problematisch, da das chinesische CDC nie in die Laborlecktheorie verwickelt war und sich nicht mit der Gain-of-Function-Forschung beschäftigt. Darüber hinaus widerspricht der jüngste freigegebene Bericht der Behauptung, dass Personen im WIV an einer Krankheit erkrankt seien, die COVID-19 ähnelt.

Angesichts aller verfügbaren Beweise fragt sich Grim, warum die Demokratische Partei, deren Mitglied er ist, die Laborleck-Theorie nicht weiter verfolgen will. Der Grund liegt auf der Hand: Kein glaubwürdiger Experte unterstützt diese Theorie, und diejenigen, die ihr zustimmen, verfolgen eine politische Agenda, die darauf abzielt, China und seiner Bevölkerung die Schuld an COVID-19 zuzuschieben. Die Republikanische Partei, die dieser Hypothese Glauben schenkt, ist am anfälligsten für diese Haltung. Es ist auch gut dokumentiert, dass die Theorie von Agenda-gesteuerten schlechten Akteuren stammt. Daher ist die Tatsache, dass eine Mehrheit der US-Amerikaner an die Laborlecktheorie glaubt, meiner Meinung nach einer der größten Fehler westlicher Medien in der jüngeren Geschichte.

Obwohl ich die Anziehungskraft der Vorstellung verstehen kann, dass eine der verheerendsten Pandemien der Geschichte ihren Ursprung in einem geheimen Regierungsprojekt hatte, ist es wichtig zu erkennen, dass ein solches Szenario höchst unwahrscheinlich ist. Auch wenn in uns die Tendenz besteht, das Schlimmste an unserer Regierung zu vermuten, ist die Realität wahrscheinlich weit von dieser sensationslüsternen Spekulation entfernt.

Aber ich glaube, dass hier eine schändliche Absicht im Spiel ist, und ich würde behaupten, dass die wahre Verschwörung woanders liegt. Einerseits sieht der nationale Sicherheitsstaat der USA den Aufstieg Chinas als Bedrohung seiner globalen Dominanz. Um ihre Hegemonie aufrechtzuerhalten und dem Aufstieg Chinas entgegenzuwirken, versuchen die USA, China mit allen notwendigen Mitteln einzudämmen, möglicherweise auch durch den Einsatz von Krieg. China für die COVID-19-Pandemie verantwortlich zu machen, eine tiefgreifende und belastende Tortur für die Menschheit, ist ein bewusster Versuch, öffentliche Unterstützung für einen solchen Krieg zu gewinnen. Aus diesem Grund wurde die Laborleck-Theorie von Washingtons führenden China-Falken gefeiert.

Durch die Auslagerung der Schuld an China wird die US-Regierung auch von der Schuld freigesprochen, weil sie über eine Million Amerikaner unnötig sterben ließ und weitere Millionen einer längeren oder dauerhaften Behinderung aussetzte, wodurch die berechtigte Wut der Arbeiterklasse gegen die Reichen und Arbeitgeber untergraben wurde. Die COVID-19-Pandemie und ihre zahlreichen Ungerechtigkeiten waren der offensichtlichste Bruchpunkt des Klassenwiderspruchs, aber dieser verliert an zentraler Bedeutung, wenn die US-Bürger mit dem Finger auf eine ausländische Macht zeigen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein Laborleck theoretisch möglich, aber höchst unwahrscheinlich ist. Die Wissenschaft schließt zwar keine Möglichkeit aus, aber nach Ansicht einiger der ersten wissenschaftlichen Befürworter der Laborlecktheorie, die später nach der Untersuchung des Virus ihre Haltung änderten, ist eine Erklärung natürlichen Ursprungs weitaus wahrscheinlicher.



Bei der Frage, warum wir die endgültigen Beweise für die plausibelste Hypothese noch nicht gefunden haben, ist folgendes zu bedenken: Es dauerte 29 Jahre, um die Quelle von Ebola zu identifizieren, 26 Jahre für HIV und 15 Jahre für das erste SARS. Wenn die Geschichte als Anhaltspunkt dient, kann es daher mindestens ein weiteres Jahrzehnt dauern, bis der Ursprung des Virus ermittelt ist.

Die in dieser Kolumne geäußerten Aussagen, Ansichten und Meinungen sind ausschließlich die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die von RT wider.

