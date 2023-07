Der ukrainische Präsident Selenskij verspricht westlichen Verbündeten, Gegenoffensive zu beschleunigen

Der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij soll seinen westlichen Verbündeten versichert haben, dass die Gegenoffensive in Kürze „an Fahrt gewinnt“. Dies berichtet die Financial Times unter Berufung auf eine Erklärung Selenskijs beim Aspen Security Forum.

Er behauptete, dass die „erzwungene Verzögerung“ des Beginns der Gegenoffensive Russland die Möglichkeit gegeben habe, zahlreiche Gebiete zu verminen und Verteidigungslinien zu errichten: „Wir nähern uns dem Zeitpunkt, an dem die entsprechenden Maßnahmen in Gang kommen können, denn wir passieren bereits die verminten Gebiete und entminen sie.“

Nach Angaben der FT zeigten sich die Vertreter westlicher Länder, die an dem Forum teilnahmen, „beunruhigt über den langsamen Fortschritt der Operation“.

