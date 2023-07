Eine Karte der CIA-Operation Condor, die faschistische Regime in Lateinamerika unterstützte, um Sozialisten, Kommunisten, Gewerkschafter und Studentenbewegungen zu zerstören. Schätzungen zufolge liegt die Zahl der Todesopfer bei der Operation Condor zwischen 50.000 und 80.000.

Eintrag bei Wikipedia:

https://de.wikipedia.org/wiki/Operation_Condor

