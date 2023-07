Venezuela fordert beim CELAC-EU-Gipfel die Aufgabe der westlichen Blockadepolitik (teleSUR)

https://www.telesurenglish.net/news/Venezuela-Asks-to-Eliminate-Blockades-in-CELAC-EU-Summit-20230718-0013.html

Vizepräsidentin Rodriguez wies darauf hin, dass die gegen Venezuela verhängte Blockade einen eklatanten Verstoß gegen die Charta der Vereinten Nationen darstelle.

Am Dienstag plädierte die venezolanische Vizepräsidentin Delcy Rodriguez während ihrer Teilnahme am Gipfeltreffen zwischen der Gemeinschaft Lateinamerikanischer und Karibischer Staaten (CELAC) und der Europäischen Union (EU), das in Brüssel, Belgien, stattfindet, für die Beseitigung von Blockaden gegen Nationen.

Die bolivarische Olitikerin forderte die Ausarbeitung eines gemeinsamen Aktionsplans und einer gemeinsamen Agenda zwischen Europa und Lateinamerika, um den Weg zur Zusammenarbeit zu stärken.

Rodriguez erinnerte auch daran, dass die gegen Venezuela verhängte Blockade einen eklatanten Verstoß gegen die Charta der Vereinten Nationen darstelle.

„Wir befinden uns mitten in der Blockade in einer verschärften Situation und deshalb müssen wir Ungleichgewichte zwischen zwei Blöcken korrigieren“, betonte sie.

Rodriguez bekräftigte ihre Kritik an den Auswirkungen der Wirtschaftsblockade auf Venezuela, die Auswirkungen auf die Produktion und den Export von Öl auf internationaler Ebene hatten.



„Die wirtschaftliche Aggression gegen Venezuela hat auch die europäischen Partner stark getroffen. Beispielsweise produzieren die europäischen Energieunternehmen, die Geschäftsprojekte für die Produktion von 130.000 Barrel pro Tag hatten, derzeit nur 30.000 Barrel pro Tag“, erklärte der bolivarische Vizepräsident.

Doch damit enden die Folgen der willkürlichen Sanktionen gegen Venezuela noch nicht. Rodriguez erinnerte daran, dass auch viele lateinamerikanische Länder von der Blockade der venezolanischen Ölexporte betroffen seien.

„Der Zweck von PetroCaribe bestand genau darin, die finanzielle und wirtschaftliche Situation der Schwesterländer der Karibik zu lindern“, sagte sie und erklärte, dass ein von US-Präsident Barack Obama (2009-2017) unterzeichnetes Dekret den völligen Zusammenbruch der Produktion von PetroCaribe verursacht habe. ein venezolanisches Unternehmen, das bis zu 130.000 Barrel Öl für spezielle Projekte und Programme in der Karibik bereitstellte.

