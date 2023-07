Berliner Freidenker im Gespräch

Dienstag, den 08. August, um 18 Uhr

Kieztreff Wedding, Stralsunder Straße 6

anschliessende Diskussion

Tobias Baumann ist der neue stellvertretende Vorsitzender der Berliner Freidenker.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken

Pinterest

E-Mail

Gefällt mir: Like Wird geladen … Related