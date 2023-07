Die Waffen nieder! Bertha von Suttner. Bilder von Wolfram P. Kastner // 14. Juli bis zum 15. August – Kunst-Insel am Lenbachplatz/München

Bertha von Suttner, Porträt von Wolfram P. Kastner, 2021, (500 x 500 cm)

© Foto: Wolfram P. Kastner

Wolfram P. Kastner widmet sich Bertha von Suttners berühmten Appell für Frieden mit seiner Gestaltung des Billboards.

Bertha von Suttner (1843-1914) war Pazifistin, Friedensforscherin und Schriftstellerin.

Sie wurde 1905 als erste Frau mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.

Der Roman ‚Die Waffen nieder!‘ ist ihr bekanntester Roman.

Das Buch erschien 1889 und erreichte innerhalb kurzer Zeit weltweite Bekanntheit.

Es wurde in 20 Sprachen übersetzt und erschien in deutscher Sprache in mehr als 40 Auflagen.

Von 1892 bis 1899 veröffentlichte Bertha von Suttner mit Alfred Hermann Fried eine Zeitschrift

mit dem Titel Die Waffen nieder! Monatsschrift zur Förderung der Friedensbewegung.

Wolfram P. Kastner, *1947 in München, lebt und arbeitet in München. www.ikufo.de/

Die Waffen nieder! Wolfram P. Kastner, 2023 (500 x 500 cm)

Kunst-Insel am Lenbachplatz, 80333 München

Public Art München – ein Programm der Landeshauptstadt München Kulturreferat

wolfram p kastner

INSTITUT für KUNST und FORSCHUNG

München tel. 089 – 157 32 19

https://www.adbk.de/de/alumni/alumni-projekte/4214-die-waffen-nieder-bertha-von-suttner.html

https://www.ikufo.de/pages/home/aktuelles.htm

