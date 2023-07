Die Organisation „Black Alliance for Peace“ fordert die internationale Gemeinschaft erneut auf, den US-/UN-/CARICOM-Plan für eine bewaffnete Intervention in Haiti abzulehnen

https://blackallianceforpeace.com/bapstatements/rejectcaricomhaitiintervention

Die Black Alliance for Peace (BAP) ist beunruhigt darüber, dass Vertreter der Karibischen Gemeinschaft (CARICOM) an vorderster Front des Aufrufs zu einer bewaffneten Intervention in Haiti stehen und Ruanda und Kenia auffordern, bei der Führung einer Intervention mitzuhelfen.

Erneut fordert die Black Alliance for Peace (BAP) die internationale Gemeinschaft auf, die Pläne der USA, der Vereinten Nationen und der CARICOM für eine bewaffnete Intervention in Haiti abzulehnen. Wir haben die haitianische Bevölkerung konsequent unterstützt, da sie die Präsenz des Integrierten Büros der Vereinten Nationen (BINUH) und der Kerngruppe als eine ausländische Besetzung betrachtet. Seit 2004 wird die Unabhängigkeit und Souveränität Haitis unterdrückt. Eine von den USA und der UN geführte bewaffnete ausländische Intervention in Haiti ist nicht nur illegitim, sondern auch illegal.

CARICOM hat dem Druck der Biden-Regierung nachgegeben und unterstützt nun den Plan der USA und der Vereinten Nationen, Haiti unter dem rassistischen Deckmantel einer humanitären Intervention gewaltsam anzugreifen. Diese Haltung stellt eine Umkehrung einer Position dar, die viele Mitglieder von CARICOM zu Beginn dieses Frühjahrs vertraten; Damals sagte der Präsident der Organisation und Premierminister der Bahamas, Philip Davis, dass die karibischen Länder nicht die Absicht hätten, Truppen nach Haiti zu schicken. Black Alliance for Peace (BAP) verurteilt den Verrat der CARICOM am haitianischen Volk und ihre Mitschuld an der Übergabe der regionalen Souveränität an die USA und die undemokratischen und imperialistischen Ziele der Kerngruppe.

Und welches Argument brachten US-Politiker in Bezug auf Haiti vor? Uns wird gesagt, dass das Interesse der USA humanitärer Natur sei und dass man das haitianische Volk vor Bandengewalt schützen wollen. Doch die ständige Forderung des haitianischen Volkes nach der Auflösung der Kerngruppe, nach einem Waffenembargo gegen die haitianische und US-amerikanische Elite, die Waffen in das Land importiert, nach einem Ende der Unterstützung für Haitis installierte Marionettenregierung usw. wurde jedoch mit keinem Wort erwähnt. Ebenso gab es keine Verurteilung der Verantwortlichen für die schweren Finanzkrisen, die die Menschen durch den vom IWF angeführten Schritt zur Abschaffung der Treibstoffsubventionen erlitten haben. Es gibt keine Forderungen, Krankenhäuser oder Schulen zu bauen. Und es gibt keine Bemühungen, den Tausenden Haitianern in den Vereinigten Staaten, Mexiko – und den CARICOM-Ländern selbst – Asyl zu gewähren.

Bei der Forderung nach einer bewaffneten Intervention in Haiti geht es nicht um Humanität. Tatsächlich argumentiert Erica Caines, Co-Koordinatorin des BAP-Teams Haiti/Amerika wie folgt:

„Es ist eine ahistorische Absurdität, dass US-Beamte sich Sorgen um das Leben der Schwarzen in Haiti machen würden. Die USA haben eine Agenda, und zwar nur eine, und diese besteht darin, ihre hegemoniale Kontrolle über die Völker und Gebiete der Karibik und Lateinamerikas aufrechtzuerhalten. Der wahre Grund für die gewaltsame Intervention der USA und ihrer europäischen Verbündeten in Haiti besteht darin, die undemokratische und illegitime Regierung von Ariel Henry zu stützen.“

Es ist verständlich, dass prinzipienlose Diener der weißen Macht wie Hakeem Jeffries, der Vorsitzende der Demokraten im US-Repräsentantenhaus, der zusammen mit dem Kriegstreiber und US-Außenminister Anthony Blinken an der CARICOM-Sitzung teilnahm, einen imperialistischen Militärangriff auf Haiti befürworten, um die Macht eines nicht gewählten Marionettenregimes zu stützen. Aber es ist ein trauriger Tag für die Karibik, dass eine Mehrheit der schwarzen Staatsoberhäupter in CARICOM zugestimmt hat, diesem Eingreifen der weißen Macht gegen die Würde und Rechte des haitianischen Volkes einen politischen Deckmantel zu geben. Wie wir in unserem früheren Brief an CARICOM sagten: „Wir fordern Ihre Länder auf, die Souveränität Haitis zu respektieren und die haitianischen Massen in ihrem Widerstand gegen die anhaltende Besetzung ihres Landes durch ausländische Mächte zu unterstützen.“

BAP sieht sich außerdem erneut gezwungen, die Vertreter der Volksrepublik China und der Russischen Föderation aufzufordern, gegen jede Resolution des UN-Sicherheitsrates zu stimmen, die militärische Gewalt gegen Haiti sanktioniert.

In unserer ersten Kommunikation mit den Vertretern Russlands und Chinas haben wir deutlich gemacht, dass „wir im Einklang mit den Wünschen der haitianischen Massen und ihrer Unterstützer absolut gegen jede ausländische bewaffnete Intervention in Haiti sind. “ „Wir fordern außerdem ein Ende der endlosen Einmischung der Vereinigten Staaten und der Westmächte in die Angelegenheiten Haitis.“ Wir hoffen, dass die Russische Föderation und die Volksrepublik China dem haitianischen Volk in seinem Befreiungskampf zur Seite stehen und mit NEIN zu einer weiteren Militärinvasion zur Brutalisierung der leidenden haitianischen Massen stimmen.

Nein zur Besatzung! Nein zum ausländischen Militarismus! Nein zum CARICOM-Neokolonialismus!

Ja zur Selbstbestimmung!

